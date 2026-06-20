Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олинди

·24·Жамият
Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олинди

Тошкент вилоятининг Қибрай туманида жамоат тартибини бузиб, қизларга нисбатан ахлоқ қоидаларига зид ҳаракатлар содир этган икки нафар йигит маъмурий жавобгарликка тортилди. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бош бошқармаси матбуот хизмати маълум қилди.

Маълум қилинишича, ҳолат Cobalt русумли автомашинада ҳаракатланаётган шахслар томонидан содир этилган. Йўл четида турган қизларга нисбатан номақбул ва одоб-ахлоқ меъёрларига тўғри келмайдиган ҳаракатлар қилингани юзасидан ички ишлар органлари томонидан тезкор чоралар кўрилган.

Олиб борилган суриштирувлар натижасида автомашинада бўлган шахсларнинг шахси аниқланиб, уларга нисбатан тегишли тартибда ҳуқуқий чоралар қўлланилган.

Билдирилишича, мазкур ҳолат бўйича ҳайдовчи А. ва фуқаро О.га нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси — майда безорилик билан боғлиқ ҳужжатлар расмийлаштирилган.

Суд қарорига кўра, ҳар икки ҳуқуқбузарга нисбатан 5 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.

Қибрай туманиТошкент вилоятиCobalt
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиСирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиБугун, 20:44Энди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаЭнди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаБугун, 20:23Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБугун, 17:44Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБолаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБугун, 17:35Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириТошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириБугун, 17:14Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Бугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда