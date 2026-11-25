Тошкент вилоятида раҳбарлик лавозими учун 9 минг доллар олган шахс ушланди
Тошкент вилоятида фуқарони раҳбарлик лавозимига тайинлашда ёрдам беришни ваъда қилган шахс 9 минг АҚШ долларини олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди.
Тезкор тадбир Давлат хавфсизлик хизматининг Тошкент вилояти бўйича бошқармаси ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг вилоят бошқармаси ҳамкорлигида ўтказилган.
Маълум қилинишича, 1979 йилда туғилган А.А. юқори турувчи ташкилотлардаги яқин танишлари орқали вилоятнинг туманларидан биридаги тиббиёт бирлашмаси раҳбари лавозимига фуқарони тайинлашга ёрдам беришини айтган. Бунинг эвазига у пул талаб қилган.
Тезкор тадбир давомида А.А. ваъда қилинган ёрдам учун 9 минг долларни олаётган пайтда қўлга олинган.
Мазкур ҳолат юзасидан унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган. Шунингдек, гумонланувчига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган.
- #Давлат хавфсизлик хизмати
- #Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти
- #Тошкент вилояти
- #Коррупция
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…