Бухорода мушукни автоматдек силкитган талаба ўқишдан ҳайдалиши мумкин (видео)

·0·Жамият
Бухорода мушукни автоматдек силкитган талаба ўқишдан ҳайдалиши мумкин (видео)

Бухорода талаба йигитнинг мушукни автомат қурол каби ушлаб, силкитаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеодаги ҳаракатлар фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлган.

Маълум қилинишича, йигит Бухородаги Осиё халқаро университетининг тиббиёт йўналишида таҳсил олади. Университет маъмурияти талаба ҳаракатларини қоралаб, уни ўқишдан четлаштириш бўйича ҳужжатлар тайёрланаётганини билдирган.

Ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинар экан, Бухоро аҳолиси ҳам масъуллардан вазиятни ўрганиб чиқишни ва талаба ҳаракатларига қонуний баҳо беришни сўрамоқда.

Ҳозирча талабанинг ўқишдан четлатилгани ёки ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан расмий қарор қабул қилингани ҳақида тасдиқланган маълумот мавжуд эмас.

БухороОсиё халқаро университетталаба протеставтомат қурол видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаОлий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқда10 июл 11:05“Қучоғингда жой бўлса…”: Тошкентда талаба йигит жазоланди“Қучоғингда жой бўлса…”: Тошкентда талаба йигит жазоланди20 май 19:11Маликада ППХ ходимидан қочган эркакни автомобил уриб юборди (видео)Маликада ППХ ходимидан қочган эркакни автомобил уриб юборди (видео)Бугун 12:48Ўзбекистонлик эркак уйи деворини давлат байроғи рангларига бўягани учун огоҳлантирилганини айтди (видео)Ўзбекистонлик эркак уйи деворини давлат байроғи рангларига бўягани учун огоҳлантирилганини айтди (видео)Бугун 11:18Мактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантиришМактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантиришКеча 22:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)