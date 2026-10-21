Бухорода мушукни автоматдек силкитган талаба ўқишдан ҳайдалиши мумкин (видео)
Бухорода талаба йигитнинг мушукни автомат қурол каби ушлаб, силкитаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеодаги ҳаракатлар фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлган.
Маълум қилинишича, йигит Бухородаги Осиё халқаро университетининг тиббиёт йўналишида таҳсил олади. Университет маъмурияти талаба ҳаракатларини қоралаб, уни ўқишдан четлаштириш бўйича ҳужжатлар тайёрланаётганини билдирган.
Ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинар экан, Бухоро аҳолиси ҳам масъуллардан вазиятни ўрганиб чиқишни ва талаба ҳаракатларига қонуний баҳо беришни сўрамоқда.
Ҳозирча талабанинг ўқишдан четлатилгани ёки ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан расмий қарор қабул қилингани ҳақида тасдиқланган маълумот мавжуд эмас.
Изоҳлар 0
…