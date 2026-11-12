Тошкентда болалар дайди мушукнинг думини ёқиб юборди
Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида икки нафар бола дайди мушукка нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлган. Улар мушукни ем солинган идиш ёрдамида кўп қаватли уй йўлагига олиб кириб, думига ўт қўйган. Ҳодиса 11 ноябрь куни 19-мавзедаги 7-уйда содир бўлган.
Воқеа пайтида қўрқиб кетган мушук қочишга уринган, аммо болалар уни таъқиб қилишда давом этган. Ҳозирча ҳайвоннинг қаердалиги ва аҳволи ҳақида маълумот йўқ.
Маҳаллий аҳоли хабар беришича, болалар ем солинган идишни ҳам ёқиб юборган. Бундан ташқари, улар уй йўлагидаги электр симларига ҳам ўт қўйишга уринган.
Аҳоли профилактика инспекторига мурожаат қилмоқчи бўлганида, унинг касаллик таътилида экани айтилган. Аризани қабул қилиш учун бошқа ходим йўқлиги ҳам билдирилган.
Айни пайтда маҳаллий аҳоли жабрланган мушукни қидирмоқда. Улар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан ҳолатни текширишни, шунингдек, вояга етмаган болаларнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришни сўрамоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…