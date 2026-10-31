Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди

·2·Жамият
Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида мушукни қийноққа солган шахс ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан аниқланиб, ҳудудий Ички ишлар бўлимига олиб келинди.
  • Суриштирув жараёнида фуқаро ушбу ҳаракатни Instagram саҳифаси учун видео олиш жараёнида мушукнинг миёвлаши унинг ғазабини келтиргани билан изоҳлади.
  • Ҳозирда ҳуқуқбузарнинг шахсига аниқлик киритилиб, ундан тушунтириш хати олинди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг жамоатчиликнинг кескин норозилиги ва ғазабига сабаб бўлган навбатдаги шафқатсиз ҳолат бўйича Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси ходимлари томонидан тезкор суриштирув ўтказилди. Тармоқларда бино кираверишида мушукни ваҳшийларча қийноққа солаётган шахс акс этган видеолавҳа юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари дарҳол ҳаракатга келди.

Олиб борилган тадбирлар натижасида ҳайвонга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлган шахс аниқланиб, ҳудудий Ички ишлар бўлимига олиб келинди.

Воқеа тафсилоти ва ҳуқуқбузарнинг баҳонаси

Суриштирув жараёнида фуқаро ўз қилмиши сабабини изоҳлаб берар экан, ҳайратланарли баҳонани келтирган:

  • Ижтимоий тармоқ учун видео: Эркак ўз кўрсатмасида Instagram саҳифаси учун навбатдаги қисқа видео (сторис) ёзиб олишни режалаштирганини билдирган;

  • Халақит берган «омил»: Унинг таъкидлашича, мушукнинг тўхтовсиз мияулаши унга халақит берган ва жаҳлини чиқарган;

  • Шафқатсиз ҳаракат: Шундан сўнг фуқаро ўз нафратини тия олмай, ҳимоясиз жонзотга нисбатан куч ишлатиб, унга оғир азоб берган.

ИИБ муносабати ва қонуний жавобгарлик

Ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари томонидан фуқаро билан расмий профилактик суҳбат ўтказилди:

  • Шахсига аниқлик киритилди: Ҳуқуқбузарнинг шахсига тўлиқ аниқлик киритилиб, ундан мазкур ҳолат юзасидан батафсил тушунтириш хати олинган;

  • Қонуний чора кўрилади: Ички ишлар органлари вакилининг маълум қилишича, ушбу шахсга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш билан боғлиқ моддалари асосида тегишли қонуний жазо чоралари қўлланилади.

Бундай воқеалар ижтимоий тармоқларда лайк ва обуначилар кетидан қувиш айрим фуқароларда инсонийлик, раҳм-шафқат ва меҳр-оқибат туйғуларини йўқотиб юбориши мумкин эмаслигини, қонун олдида ҳар қандай зўравонлик жазосиз қолмаслигини яна бир бор кўрсатмоқда.

Тошкент шаҳар ИИББҲайвонларга шафқатсиз муносабатМаъмурий жавобгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқландиТошкентда мушукка шафқатсиз муносабатда бўлган эркакнинг шахси аниқландиБугун 08:21Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилди8 июл 13:32Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилди23 июн 10:07Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиТошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалди10 июн 21:19Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиТошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетди3 июн 04:20Бухорода мушукни автоматдек силкитган талаба ўқишдан ҳайдалиши мумкин (видео)Бухорода мушукни автоматдек силкитган талаба ўқишдан ҳайдалиши мумкин (видео)21 октябр 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди