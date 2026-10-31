Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида мушукни қийноққа солган шахс ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан аниқланиб, ҳудудий Ички ишлар бўлимига олиб келинди.
- Суриштирув жараёнида фуқаро ушбу ҳаракатни Instagram саҳифаси учун видео олиш жараёнида мушукнинг миёвлаши унинг ғазабини келтиргани билан изоҳлади.
- Ҳозирда ҳуқуқбузарнинг шахсига аниқлик киритилиб, ундан тушунтириш хати олинди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг жамоатчиликнинг кескин норозилиги ва ғазабига сабаб бўлган навбатдаги шафқатсиз ҳолат бўйича Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси ходимлари томонидан тезкор суриштирув ўтказилди. Тармоқларда бино кираверишида мушукни ваҳшийларча қийноққа солаётган шахс акс этган видеолавҳа юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари дарҳол ҳаракатга келди.
Олиб борилган тадбирлар натижасида ҳайвонга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлган шахс аниқланиб, ҳудудий Ички ишлар бўлимига олиб келинди.
Воқеа тафсилоти ва ҳуқуқбузарнинг баҳонаси
Суриштирув жараёнида фуқаро ўз қилмиши сабабини изоҳлаб берар экан, ҳайратланарли баҳонани келтирган:
Ижтимоий тармоқ учун видео: Эркак ўз кўрсатмасида Instagram саҳифаси учун навбатдаги қисқа видео (сторис) ёзиб олишни режалаштирганини билдирган;
Халақит берган «омил»: Унинг таъкидлашича, мушукнинг тўхтовсиз мияулаши унга халақит берган ва жаҳлини чиқарган;
Шафқатсиз ҳаракат: Шундан сўнг фуқаро ўз нафратини тия олмай, ҳимоясиз жонзотга нисбатан куч ишлатиб, унга оғир азоб берган.
ИИБ муносабати ва қонуний жавобгарлик
Ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари томонидан фуқаро билан расмий профилактик суҳбат ўтказилди:
Шахсига аниқлик киритилди: Ҳуқуқбузарнинг шахсига тўлиқ аниқлик киритилиб, ундан мазкур ҳолат юзасидан батафсил тушунтириш хати олинган;
Қонуний чора кўрилади: Ички ишлар органлари вакилининг маълум қилишича, ушбу шахсга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш билан боғлиқ моддалари асосида тегишли қонуний жазо чоралари қўлланилади.
Бундай воқеалар ижтимоий тармоқларда лайк ва обуначилар кетидан қувиш айрим фуқароларда инсонийлик, раҳм-шафқат ва меҳр-оқибат туйғуларини йўқотиб юбориши мумкин эмаслигини, қонун олдида ҳар қандай зўравонлик жазосиз қолмаслигини яна бир бор кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…