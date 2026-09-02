Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради
Ўзбекистонда эҳтиёжманд ва ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларда улғаяётган талаба хотин-қизлар учун олий маълумот олиш эшиклари янада кенгроқ очилмоқда. Президентнинг махсус қарорига мувофиқ, ҳар йили ҳар бир вилоятдан юзлаб иқтидорли ва эҳтиёжманд талаба қизларнинг йиллик шартнома тўловлари маҳаллий ҳокимликлар бюджети ҳисобидан тўлиқ қоплаб берилмоқда. Хўш, ушбу имтиёзли молиявий дастурга кимлар даъвогарлик қилиши мумкин, квоталар курслар кесимида қандай тақсимланади ва дастурда қандай муҳим чекловлар мавжуд?
Қуйида маҳаллий ҳокимликлар томонидан контрактларни қоплаб бериш механизми, талабгорларга қўйиладиган аниқ мезонлар ва жараённинг асосий тафсилотларини батафсил таҳлил қиламиз.
1. Ҳудудлар кесимидаги квота: Ҳар бир вилоятга йилига 150 та ўрин
Президентнинг «Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори олий таълим олиш истагидаги хотин-қизларга улкан имтиёзлар тақдим этди.
Ҳужжатда белгиланган механизмга кўра, контракт тўловлари бевосита маҳаллий ҳокимликлар бюджети маблағлари ҳисобидан қоплаб берилади. Мазкур ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими доирасида:
Йиллик умумий квота: Ҳар бир вилоятдан, Тошкент шаҳри ва Қорақалпоғистон Республикасидан жами 150 нафар талаба хотин-қизнинг контракт пули давлат томонидан тўлиқ тўланади.
1-курс талабалари учун: Жами ўринларнинг 40 нафари эндигина талабалик бахтига муяссар бўлган 1-босқич талаба қизларига ажратилади.
Юқори курс талабалари учун: Квотанинг қолган асосий қисми — 100 нафардан зиёд ўрин иккинчи ва ундан юқори курсларда муваффақиятли таҳсил олаётган талаба қизлар учун йўналтирилади.
Бундай тақсимот нафақат янги қабул қилинган ёшларни, балки контракт тўловини тўлашда қийинчиликка дуч келаётган юқори курс талабаларининг ҳам ўқишни муваффақиятли якунлашини кафолатлайди.
2. Кимларнинг контракти тўлаб берилади? Имтиёз олувчилар тоифаси
Маҳаллий ҳокимликлар ҳисобидан бериладиган бу молиявий ёрдам манзилли ва адолатли бўлиши учун аниқ ижтимоий тоифалар белгилаб берилган. Мазкур имкониятга қуйидаги мезонларга мос келувчи талаба қизлар даъвогарлик қилиши мумкин:
Кам таъминланган оилалар фарзандлари: Оиласи расман «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизимига киритилган оилаларнинг қизлари;
Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлганлар: Чин етим ёки турли сабабларга кўра ота-она қарамоғисиз қолган талаба қизлар;
Боқувчисини йўқотган оилалар: Оила боқувчиси вафот этган ёки ногиронлиги бўлган шахслар оиласида тарбияланаётган қизлар;
Ёлғиз оналар фарзандлари: Вояга етмаган фарзандларини ёлғиз тарбиялаётган аёлларнинг талаба қизлари.
Мазкур мезонлар энг оғир ижтимоий шароитда қолган ва билим олишга интилаётган иқтидорли қизларнинг таълим олишига давлат томонидан суянчиқ бўлишни мақсад қилган.
3. Диққат қилинг: Қандай ҳолларда контракт пули қопланмайди?
Ҳокимлик томонидан контракт пулини тўлаб бериш тизимида қатъий белгиланган тақиқ ва чекловлар мавжуд. Қуйидаги ҳолатларда талабалар мазкур имтиёздан фойдалана олмайди:
Иккинчи мутахассислик: Агар талаба қиз иккинчи олий маълумот (иккинчи мутахассислик) бўйича таҳсил олаётган бўлса, унинг шартнома тўлови қоплаб берилмайди. Дастур фақатгина биринчи олий таълимни олаётганлар учун амал қилади.
Хусусий ва нодавлат ОТМлар: Мазкур молиявий имтиёз Ўзбекистондаги хусусий (нодавлат) олий таълим муассасалари талабаларига татбиқ этилмайди.
Хорижий олийгоҳлар: Мамлакатимизда фаолият юритаётган хорижий ОТМлар филиалларида контракт асосида ўқиётган хотин-қизларнинг тўловлари ҳам ушбу тартибда тўланмайди.
Имтиёз фақатгина Ўзбекистон Республикасининг давлат олий таълим муассасалари бакалавриат ва магистратура йўналишларида таҳсил олувчи талабаларга нисбатан амал қилади.
4. Ҳужжат топшириш ва жараённинг аҳамияти
Талабгорлар ўзлари доимий рўйхатда турган ҳудуддаги (туман ёки шаҳар) ҳокимлигига, шунингдек, Оила ва хотин-қизлар бўлимига мурожаат қилишлари лозим. Тақдим этилган аризалар махсус тузилган ҳудудий комиссиялар томонидан кўриб чиқилади ва устуворлик мезонларига кўра тасдиқланади.
Тўлов тўғридан-тўғри маҳаллий ҳокимлик томонидан тегишли давлат олий таълим муассасасининг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади. Бу эса талабаларга контракт тўлови ташвишидан холи бўлиб, тўлиқ эътиборини илм олиш ва касбий маҳоратни оширишга қаратиш имконини яратади.
Хулоса ва жамоатчилик муносабати
Ҳар бир ҳудуддан 150 нафар эҳтиёжманд талаба қизнинг контракт пули давлат бюджети ҳисобидан қопланиши — бу мамлакатда аёлларнинг таълим олишини рағбатлантириш, уларнинг жамиятда муносиб ўрин эгаллаши ва иқтисодий эркинлигини таъминлаш йўлидаги улкан қадамдир.
Сизнингча, ҳар бир вилоят учун ажратилган 150 талик квота етарлими ёки бу рақамни янада ошириш керакми? Ҳусусий ва хорижий ОТМларда ўқиётган эҳтиёжманд қизларга ҳам бундай имтиёз берилиши лозим деб ҳисоблайсизми? Фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бу муҳим хабарни талаба қизлар билан улашинг!
…