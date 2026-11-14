Ўзбекистонлик эркак мушукни қутқариш учун янги машинасини қисмларга ажратди
Ўзбекистонда ҳайвонга бефарқ бўлмаган эрка
книнг ҳаракати ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди. У янги сотиб олган автомобилининг қаноти остида қисилиб қолган мушукни қутқариш учун машинасининг айрим қисмларини ечишга мажбур бўлди.
Маълум қилинишича, ҳайдовчи автомобилидан мушукнинг овозини эшитиб қолган. Текшириб кўргач, жонивор машина қаноти ичига кириб қолганини ва мустақил равишда ташқарига чиқа олмаётганини пайқаган.
Мушукни у ердан олиш осон бўлмаган. Уни қутқариш учун автомобильнинг айрим ҳимоя қисмларини демонтаж қилишга тўғри келган. Эркак янги машинасига зарар етиши мумкинлигига қарамай, аввало жониворнинг ҳаётини сақлаб қолишни устувор деб билган.
Ушбу воқеа ҳайвонларга меҳр ва бефарқ бўлмасликнинг яна бир намунаси бўлди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…