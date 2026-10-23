Тошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказди

·43·Жамият
Тошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказди

Тошкент шаҳридаги Боткин қабристонида қурилиш ишлари вақтида девор қулаб тушди. Оқибатда бир нечта қабр тошларига зарар етди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги маълум қилди.

Дастлабки ўрганишларга кўра, ҳодиса собиқ шампан винолари заводи ҳудудида олиб борилаётган қурилиш ишлари вақтида юз берган. Қурилиш майдонини Боткин қабристонидан ажратиб турган девор қулаб, қабристоннинг 15-сектори охирги қаторидаги бир нечта қабр тошларига шикаст етказган. Ҳокимлик маълумотига кўра, дафн жойлари очилиб қолмаган.

Ҳозирда Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва Шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вазиятни назоратга олган. Ҳодиса тафсилотлари ҳамда масъул шахсларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши, айбдорлар эса белгиланган тартибда жавобгарликка тортилиши билдирилган.

“Биз марҳумлар яқинларининг қайғу ва эътирозини тўғри тушунамиз. Ўтганлар хотираси ҳамда уларнинг яқинлари ҳис-туйғуларига ҳурмат сўзсиз бўлиши шарт”, — дейилади ҳокимлик хабарида.

Маълум қилинишича, буюртмачи ва пудратчи ташкилотга қулаш оқибатларини бартараф этиш ҳамда шикастланган қабр тошларини тиклаш мажбурияти юклатилган. Улар тиклаш ишларини ҳафта охиригача якунлашга ваъда берган. Ишларнинг бориши ҳокимлик назоратида бўлади.

Боткин қабристониТошкент шаҳар ҳокимлигиқурилиш ишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоразмда бронза даврига оид 19 та яшиксимон қабр топилдиХоразмда бронза даврига оид 19 та яшиксимон қабр топилди25 сентябр 05:06Самарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиСамарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топди15 сентябр 12:29Кучли жала оқибатида девор қулаб, автомобилни босиб қолдиКучли жала оқибатида девор қулаб, автомобилни босиб қолди23 май 16:20Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиСурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқланди10 сентябр 19:13Юк кўтарувчи деворларни бузиш хавфи кескин ошдиЮк кўтарувчи деворларни бузиш хавфи кескин ошди8 май 21:32Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди7 август 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди