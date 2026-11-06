Тошкентда иситиш тизими 9 ноябрдан ишга туширилади

·0·Ўзбекистон
Тошкентда иситиш тизими 9 ноябрдан ишга туширилади

Тошкент шаҳрида 2026–2027 йилги иситиш мавсуми 9 ноябрдан бошланади. Дастлаб мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва бошқа ижтимоий соҳа объектларига иссиқлик берилади. Шу кундан бошлаб кўп квартирали уйларнинг иситиш тизими ҳам босқичма-босқич ишга туширилади. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги Матбуот хизмати маълум қилди.

Пойтахт ҳокимлигининг хабар беришича, иситиш тизимини улаш ишлари бир вақтнинг ўзида эмас, босқичма-босқич амалга оширилади.

Иссиқлик таъминоти учун тўловлар амалда иссиқлик берилган кундан бошлаб ҳисобланади. Иситиш тизими ишга туширилган сана бошқарув компанияси томонидан имзоланадиган икки томонлама далолатномада қайд этилади.

Агар хонадонда иссиқлик белгиланган меъёрда таъминланмаса, аҳоли ўз уйига хизмат кўрсатувчи бошқарув компаниясига мурожаат қилиши керак. Чунки бино ичидаги иссиқлик тақсимоти ва ички тизимларнинг соз ҳолатда ишлаши учун айнан шу компания масъул.

Иситиш тармоқларида авария ҳолати юзага келса, бу ҳақда Veolia Energy Tashkent компаниясига мурожаат қилиш мумкин. Ҳокимлик эълонида мурожаат учун алоқа каналлари ҳам кўрсатилган.

ТошкентИситиш мавсумиVeolia Energy TashkentТошкент шаҳар ҳокимлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентликлар учун муҳим янгилик: иситиш мавсуми қачондан бошланиши маълум қилиндиТошкентликлар учун муҳим янгилик: иситиш мавсуми қачондан бошланиши маълум қилиндиБугун 21:28Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?26 октябр 12:55Шавкат Умурзоқов “Пахтакор” клубида бўлиб, катта ўзгаришлар режасини эълон қилдиШавкат Умурзоқов “Пахтакор” клубида бўлиб, катта ўзгаришлар режасини эълон қилди2 ноябр 07:20Тошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлдиТошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлди31 октябр 23:15Бош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқдаБош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқда30 октябр 10:06Тошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлдиТошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлди27 октябр 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди