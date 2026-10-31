Тошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлди

·11·Ўзбекистон
Тошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида жамоат транспорти қатнови оралиқ вақтини қисқартириш ва йўловчилар учун қулайлик яратиш мақсадида янги чора-тадбирлар белгиланмоқда.
  • 15 ноябрдан бошлаб асосий автобус йўналишларида тиғиз вақтларда транспорт воситалари ҳар 3–5 дақиқада қатнаши режалаштирилган бўлса, 20 ноябрга қадар метро поездлари оралиғи 2–3 дақиқагача туширилади.

Тошкентда жамоат транспортидан фойдаланувчилар учун қатор қулайликлар яратилиши режалаштирилмоқда. Энди пойтахтда автобусларни кутиш вақти 3–5 дақиқагача, метро поездлари оралиғи эса 2–3 дақиқагача қисқартирилиши мумкин. Бу ҳақда Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2026 йил III чорак якунлари бўйича қабул қилган қарорида белгиланган.

Автобуслар ҳар 3–5 дақиқада келиши мумкин

15 ноябрдан бошлаб асосий автобус йўналишларига қўшимча транспорт воситалари жалб этилади. Бу орқали эрталабки ва кечки тиғиз вақтларда автобуслар оралиғини 3–5 дақиқагача қисқартириш кўзда тутилган.

Янги тартиб эрталаб соат 07:00 дан 09:30 гача, кечқурун эса 17:00 дан 19:30 гача амал қилиши режалаштирилган. Автобусларнинг белгиланган жадвалга мувофиқ ҳаракатланиши GPS тизими орқали кузатиб борилади.

Метро поездлари оралиғи ҳам қисқаради

Пойтахт метрополитенида ҳам йўловчиларнинг поезд кутиб қолиш вақтини камайтириш чоралари кўрилмоқда. 20 ноябрга қадар айрим йўналишларда поездлар ҳаракати оралиғини 2–3 дақиқагача тушириш режалаштирилган.

Бунинг учун «Чилонзор», «Ўзбекистон», «Юнусобод» ва ер усти ҳалқа йўналишларида беш вагонли поездлар ҳаракатини йўлга қўйиш кўзда тутилган.

25 та йўналишга катта автобуслар чиқарилади

20 декабрга қадар йўловчилар оқими юқори бўлган 25 та автобус йўналишига катта сиғимли, бўғинли автобусларни жалб этиш тавсия қилинган.

Бунда Учтепа, Миробод, Сергели ва Янгиҳаёт туманларидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратилади.

Шунингдек, 2027 йилда автобуслар сонини кўпайтириш мақсадида масъул ташкилотлар 15 ноябрга қадар шаҳар ҳокимлигига тегишли таклифларни киритиши лозим.

Агар белгиланган чоралар тўлиқ амалга оширилса, пойтахтда жамоат транспортини кутиш вақти сезиларли даражада қисқариши кутилмоқда.

Тошкент жамоат транспортиТошкент метрополитениТошкент шаҳар ҳокимлигиАвтобус йўналишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқдаБош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқдаКеча 10:06Тошкент метросида беш вагонли поездлар қачондан қатнай бошлайди?Тошкент метросида беш вагонли поездлар қачондан қатнай бошлайди?Бугун 14:13Тошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлдиТошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлди27 октябр 22:29Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?26 октябр 12:55Тошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказдиТошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказди23 октябр 14:46Тошкентда автобуслар ҳаракатига вақтинча ўзгартириш киритилдиТошкентда автобуслар ҳаракатига вақтинча ўзгартириш киритилди10 октябр 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)