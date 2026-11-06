Тошкентликлар учун муҳим янгилик: иситиш мавсуми қачондан бошланиши маълум қилинди
Тошкент шаҳрида 2026–2027 йилги куз-қиш мавсуми учун иситиш даври расман бошланиши эълон қилинди. Пойтахт ҳокимининг тегишли қарорига мувофиқ, шаҳардаги бино ва иншоотларни марказлашган иситиш тармоғига улаш ишларига 9 ноябрь кунидан эътиборан старт берилади.
Масъул хизматлар томонидан иссиқлик энергиясини узатиш босқичма-босқич ва белгиланган устуворлик асосида ташкил этилади.
Дастлаб кимлар уланади? Иситиш тизимининг кетма-кетлиги
Иссиқлик таъминоти объектларнинг ижтимоий аҳамиятига кўра қуйидаги навбатда етказиб берилади:
Биринчи навбатда ижтимоий объектлар: Дастлаб мактабгача таълим муассасалари (боғчалар), умумтаълим мактаблари, шифохоналар, поликлиникалар ва бошқа тиббиёт ҳамда ижтимоий муассасаларга иссиқлик етказилади;
Кўп қаватли турар жой бинолари: Ижтимоий соҳа объектлари билан бир вақтда пойтахтнинг барча туманларидаги кўп квартирали аҳоли хонадонларига иссиқлик бериш босқичма-босқич йўлга қўйилади.
Тўлов қандай ҳисобланади? Аҳоли учун муҳим қоида
Ҳокимлик қарорида истеъмолчиларнинг ҳақ-ҳуқуқлари ва коммунал тўловлар тартибига алоҳида аниқлик киритилган:
Амалда уланган кундан: Иситиш хизмати учун тўлов мавсум бошланган санадан эмас, балки иссиқлик манбаси муайян бино ёки хонадонга амалда етказиб берилган кундан бошлаб ҳисобланади;
Назорат ва мурожаат: Агар иссиқлик таъминотида узилишлар ёки муаммолар юзага келса, фуқаролар тегишли туман коммунал хизматлари ҳамда диспетчерлик марказларига мурожаат қилишлари мумкин.
Изоҳлар 0
…