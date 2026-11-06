Тошкентликлар учун муҳим янгилик: иситиш мавсуми қачондан бошланиши маълум қилинди

·47·Ўзбекистон
Тошкентликлар учун муҳим янгилик: иситиш мавсуми қачондан бошланиши маълум қилинди

Тошкент шаҳрида 2026–2027 йилги куз-қиш мавсуми учун иситиш даври расман бошланиши эълон қилинди. Пойтахт ҳокимининг тегишли қарорига мувофиқ, шаҳардаги бино ва иншоотларни марказлашган иситиш тармоғига улаш ишларига 9 ноябрь кунидан эътиборан старт берилади.

Масъул хизматлар томонидан иссиқлик энергиясини узатиш босқичма-босқич ва белгиланган устуворлик асосида ташкил этилади.

Дастлаб кимлар уланади? Иситиш тизимининг кетма-кетлиги

Иссиқлик таъминоти объектларнинг ижтимоий аҳамиятига кўра қуйидаги навбатда етказиб берилади:

  • Биринчи навбатда ижтимоий объектлар: Дастлаб мактабгача таълим муассасалари (боғчалар), умумтаълим мактаблари, шифохоналар, поликлиникалар ва бошқа тиббиёт ҳамда ижтимоий муассасаларга иссиқлик етказилади;

  • Кўп қаватли турар жой бинолари: Ижтимоий соҳа объектлари билан бир вақтда пойтахтнинг барча туманларидаги кўп квартирали аҳоли хонадонларига иссиқлик бериш босқичма-босқич йўлга қўйилади.

Тўлов қандай ҳисобланади? Аҳоли учун муҳим қоида

Ҳокимлик қарорида истеъмолчиларнинг ҳақ-ҳуқуқлари ва коммунал тўловлар тартибига алоҳида аниқлик киритилган:

  • Амалда уланган кундан: Иситиш хизмати учун тўлов мавсум бошланган санадан эмас, балки иссиқлик манбаси муайян бино ёки хонадонга амалда етказиб берилган кундан бошлаб ҳисобланади;

  • Назорат ва мурожаат: Агар иссиқлик таъминотида узилишлар ёки муаммолар юзага келса, фуқаролар тегишли туман коммунал хизматлари ҳамда диспетчерлик марказларига мурожаат қилишлари мумкин.

Тошкент шаҳар ҳокимлигииситиш мавсумикоммунал хизматлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?26 октябр 12:55Шавкат Умурзоқов “Пахтакор” клубида бўлиб, катта ўзгаришлар режасини эълон қилдиШавкат Умурзоқов “Пахтакор” клубида бўлиб, катта ўзгаришлар режасини эълон қилди2 ноябр 07:20Тошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлдиТошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлди31 октябр 23:15Бош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқдаБош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқда30 октябр 10:06Тошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлдиТошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлди27 октябр 22:29Тошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказдиТошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказди23 октябр 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди