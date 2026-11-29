Тошкентда икки кўчада ҳаракат 10 январгача чекланади
Тошкентда Янги йил байрамига тайёргарликнинг биринчи босқичи доирасида иккита кўчада транспорт ҳаракати вақтинча чекланади. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги маълум қилди. Чекловлар аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ва жамоат тартибини сақлаш мақсадида жорий этилмоқда.
Ҳаракатга оид чекловлар 2026 йил 30 ноябрдан 2027 йил 10 январга қадар амал қилади. Улар қуйидаги кўча қисмларини қамраб олади:
• Истиқлол кўчаси, Буюк Турон ва Зарафшон кўчалари оралиғидаги ҳудуд.
• Буюк Турон кўчаси, Истиқлол кўчаси билан чорраҳадан Ёшлар ижодиёт саройигача бўлган қисм.
Тайёргарлик ишларининг иккинчи босқичидаги ҳаракат чекловлари ҳақида қўшимча равишда маълумот берилади.
Ҳайдовчиларга йўлдаги ўзгаришларни инобатга олиб, сафар йўналишларини олдиндан режалаштириш тавсия этилмоқда.w
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…