Шавкат Умурзоқов “Пахтакор” клубида бўлиб, катта ўзгаришлар режасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов «Пахтакор» футбол клубига ташриф буюриб, жамоани халқаро талаблар даражасида замонавийлаштириш ва моддий-техник базани янгилаш бўйича режаларни эълон қилди.
- Учрашувда клуб академиясининг КIES Фоотбалл Обсерваторй рейтингида 46-ўринни эгаллагани қайд этилиб, футболчиларни тайёрлаш тизимини янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов мамлакатимизнинг бош жамоаларидан бири — «Пахтакор» футбол клуби қароргоҳига ташриф буюрди. Шаҳар раҳбари клуб маъмурияти, мураббийлар штаби, жисмоний тайёргарлик бўйича мутахассислар, жамоа сардори ҳамда футболчилар билан учрашиб, очиқ ва самимий мулоқот ўтказди.
Учрашувда «шерлар»нинг бой тарихий меросини асраб-авайлаш билан бирга, клубни халқаро талаблар даражасида замонавийлаштириш, моддий-техник базани тубдан янгилаш ҳамда янги ғалабалар учун барча шарт-шароитларни яратиш масалалари ҳал қилувчи мавзу сифатида муҳокама қилинди.
Академиядаги глобал муваффақият ва замонавий экотизим
Шаҳар ҳокими «Пахтакор»нинг ўзбек футболидаги ўрни беқиёс эканини алоҳида эътироф этди:
Миллий бойлик ва CIES рейтинги: «Пахтакор» нафақат пойтахт, балки бутун мамлакатимиз спорти тарихининг ажралмас бўлаги ҳисобланади. Клуб академияси футболчиларни тайёрлаш бўйича дунёга машҳур CIES Football Observatory глобал рейтингида 46-ўринни эгаллаб, улкан ўсиш пойдевори мавжудлигини кўрсатди;
Тўлиқ футбол экотизими: Замонавий футбол шунчаки ўйин эмас, балки ёш истеъдодларни излаб топиш, муносиб меҳнат шароитларини яратиш ва ҳалол спорт рақобатини таъминловчи яхлит тизим экани қайд этилди.
Базани янгилаш, тикланиш тизими ва янги ускуналар
Учрашувда жамоа аъзоларининг таклифлари асосида амалий чора-тадбирлар белгилаб олинди:
Моддий-техник базани модернизация қилиш: Футболчиларнинг саломатлигини тиклаш (реабилитация), уларнинг жисмоний ҳолатини юқори даражада сақлаш ва масъулиятли халқаро ўйинларга тўлақонли тайёргарлик кўриши учун энг сўнгги русумдаги тиббий ва машғулот ускуналари етказиб берилади;
Профессионал менежмент ва имиж: Клуб фаолиятига илғор халқаро менежмент стандартлари жорий этилади ҳамда «Пахтакор» брендининг тарихига муносиб замонавий имижини шакллантириш бўйича аниқ дастурлар амалга оширилади;
Молиявий кўмак: Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан «Пахтакор» клубини қўллаб-қувватлаш ва барқарорлигини таъминлаш мақсадида 5 миллиард сўм маблағ ажратилган эди.
Ҳокимлик ва клуб раҳбариятининг асосий мақсади — миллий футбол анъаналарини асраган ҳолда, жамоа салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш ва халқаро майдонларда янги марраларни забт этишдан иборат.
Изоҳлар 0
…