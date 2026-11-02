Шавкат Умурзоқов “Пахтакор” клубида бўлиб, катта ўзгаришлар режасини эълон қилди

·123·Спорт
Шавкат Умурзоқов “Пахтакор” клубида бўлиб, катта ўзгаришлар режасини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов «Пахтакор» футбол клубига ташриф буюриб, жамоани халқаро талаблар даражасида замонавийлаштириш ва моддий-техник базани янгилаш бўйича режаларни эълон қилди.
  • Учрашувда клуб академиясининг КIES Фоотбалл Обсерваторй рейтингида 46-ўринни эгаллагани қайд этилиб, футболчиларни тайёрлаш тизимини янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.

Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умурзоқов мамлакатимизнинг бош жамоаларидан бири — «Пахтакор» футбол клуби қароргоҳига ташриф буюрди. Шаҳар раҳбари клуб маъмурияти, мураббийлар штаби, жисмоний тайёргарлик бўйича мутахассислар, жамоа сардори ҳамда футболчилар билан учрашиб, очиқ ва самимий мулоқот ўтказди.

Учрашувда «шерлар»нинг бой тарихий меросини асраб-авайлаш билан бирга, клубни халқаро талаблар даражасида замонавийлаштириш, моддий-техник базани тубдан янгилаш ҳамда янги ғалабалар учун барча шарт-шароитларни яратиш масалалари ҳал қилувчи мавзу сифатида муҳокама қилинди.

Академиядаги глобал муваффақият ва замонавий экотизим

Шаҳар ҳокими «Пахтакор»нинг ўзбек футболидаги ўрни беқиёс эканини алоҳида эътироф этди:

  • Миллий бойлик ва CIES рейтинги: «Пахтакор» нафақат пойтахт, балки бутун мамлакатимиз спорти тарихининг ажралмас бўлаги ҳисобланади. Клуб академияси футболчиларни тайёрлаш бўйича дунёга машҳур CIES Football Observatory глобал рейтингида 46-ўринни эгаллаб, улкан ўсиш пойдевори мавжудлигини кўрсатди;

  • Тўлиқ футбол экотизими: Замонавий футбол шунчаки ўйин эмас, балки ёш истеъдодларни излаб топиш, муносиб меҳнат шароитларини яратиш ва ҳалол спорт рақобатини таъминловчи яхлит тизим экани қайд этилди.

Базани янгилаш, тикланиш тизими ва янги ускуналар

Учрашувда жамоа аъзоларининг таклифлари асосида амалий чора-тадбирлар белгилаб олинди:

  • Моддий-техник базани модернизация қилиш: Футболчиларнинг саломатлигини тиклаш (реабилитация), уларнинг жисмоний ҳолатини юқори даражада сақлаш ва масъулиятли халқаро ўйинларга тўлақонли тайёргарлик кўриши учун энг сўнгги русумдаги тиббий ва машғулот ускуналари етказиб берилади;

  • Профессионал менежмент ва имиж: Клуб фаолиятига илғор халқаро менежмент стандартлари жорий этилади ҳамда «Пахтакор» брендининг тарихига муносиб замонавий имижини шакллантириш бўйича аниқ дастурлар амалга оширилади;

  • Молиявий кўмак: Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан «Пахтакор» клубини қўллаб-қувватлаш ва барқарорлигини таъминлаш мақсадида 5 миллиард сўм маблағ ажратилган эди.

Ҳокимлик ва клуб раҳбариятининг асосий мақсади — миллий футбол анъаналарини асраган ҳолда, жамоа салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш ва халқаро майдонларда янги марраларни забт этишдан иборат.

ПахтакорШавкат УмурзоқовТошкент шаҳар ҳокимлигиCIES Football Observatory
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқдаБош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқда30 октябр 10:062026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди26 октябр 22:15Соатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатдиСоатига 35,8 км: CIES тадқиқотида “Манчестер Сити” ҳимоячиси Ҳусанов рекорд ўрнатди24 октябр 17:27Тошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлдиТошкентда автобус 3, метро 2 дақиқада келадиган бўлди31 октябр 23:15Тошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлдиТошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлди27 октябр 22:29Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?26 октябр 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози