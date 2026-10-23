Ўзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқда

·40·Жамият
Ўзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқда

Ўзбекистонда айрим дори импортчилари харидоргир препаратларни сотишда бошқа дориларни ҳам мажбуран сотиб олиш талабини қўяётгани ҳақидаги шикоятлар ўрганилмоқда. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси маълум қилди.

Қайд этилишича, 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида мамлакатга 305 та корхона дори воситаларини импорт қилган. Шундан 47,2 фоизи бешта корхона ҳиссасига тўғри келган.

Ижтимоий тармоқларда айрим импортчилар ва улгуржи дистрибьюторлар талаб юқори бўлган препаратларни сотишда харидорлардан буюртма қилинмаган бошқа дориларни ҳам олишни талаб қилаётгани ҳақида мурожаатлар кўпайган. Бундай ҳолатлар кичик тадбиркорларнинг иқтисодий манфаатларига зарар етказиши ва бозордаги рақобатни чеклаши мумкин.

Қўмита маълумотларига кўра, 2023 йилда Ўзбекистонда 13 744 та дорихона бўлган. 2024 йилда уларнинг сони 13 010 тага камайган. 2026 йил 1 октябрь ҳолатига эса дорихоналар сони 14 598 тага етган. Уларнинг 449 таси улгуржи, 14 149 таси чакана савдо билан шуғулланади.

“Рақобат тўғрисида”ги қонунга кўра, устун музокара кучидан фойдаланиб, ҳамкорларга ноқулай шартлар қўйиш ёки бир маҳсулотни сотишни бошқа товарларни ҳам харид қилишга боғлаш қонунбузилиш ҳисобланиши мумкин.

Бундай қоидабузарликлар аниқланса, тегишли даврда, бироқ уч йилдан ошмаган муддатда маҳсулотларни сотишдан олинган тушумнинг 5 фоизигача миқдорда молиявий санкция қўлланиши мумкин.

Ҳозирда Рақобат қўмитаси дори воситалари улгуржи савдосидаги эҳтимолий қонунбузилиш ҳолатларини ўрганмоқда.

Рақобат қўмитасидори воситаларифармацевтика бозоримонополия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқдаЎзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқдаКеча 15:09Эҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилдиЭҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилди20 октябр 16:10Ўзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобландиЎзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобланди15 октябр 14:13Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?12 октябр 12:18Ўзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашдиЎзбекистонда ички авиачипталар нархи 20 фоизгача арзонлашди12 октябр 10:38Ўзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилганЎзбекистон дорихоналарида дорилар белгиланган нархдан бир неча баравар қиммат сотилган5 октябр 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди