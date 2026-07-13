АҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қарши
АҚШнинг 12 та штати прокурорлари Парамоунт Skyдансе ва Варнер Брос. Дисковерй (WBД) компанияларининг бирлашишига тўсқинлик қилиш мақсадида судга даъво киритди. Қиймати 110 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу улкан битим медиа бозорида монополияга йўл очиши ва истеъмолчилар учун нархларнинг ошишига сабаб бўлиши мумкинлигидан хавотир билдирилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Калифорния бош прокурори Роб Бонта бошчилигидаги коалиция ушбу келишув рақобат тўғрисидаги Клеитон қонунини бузишини таъкидламоқда. Даъвога кўра, икки йирик студиянинг бирлашиши кинотеатрлар, кабел телевидениеси дистрибюторлари ва оддий томошабинлар манфаатларига жиддий зарар етказади. Хусусан, кенг прокатга чиқадиган фильмлар ва энг даромадли блокбастерлар устидан назорат бир қўлда тўпланиб қолиши мумкин.
Медиа бозоридаги янги гигант хавфиАгар ушбу битим амалга ошса, Парамоунт+ ва HBO Max стриминг платформалари, шунингдек, КБС, МТВ, CNN ва ҲБО каби нуфузли телеканаллар битта тизим остида бирлашади. Бу эса АҚШ фильм дистрибуцияси бозорининг 27 фоизини ва энг кассабоп блокбастерлар бозорининг 30 фоизини битта компания назорат қилади деганидир. TechCrunch нашри хабарига кўра, бундай консолидация нафақат нархларнинг кўтарилишига, балки ижодий хилма-хилликнинг камайишига ҳам олиб келади.
Прокурор Роб Бонтанинг сўзларига кўра, бозорнинг бундай тарзда бирлашиши муҳим ҳикояларнинг дунё юзини кўриш имкониятини чеклайди. "Бизда ҳеч ким қонундан устун эмас. Калифорния ва бошқа штатлар адолатли бозор учун курашмоқда, бизга иқтисодиётда 'қироллар' керак эмас", — дея таъкидлади у ўз баёнотида.
Парамоунт раҳбарияти эса ушбу хавотирларни рад этиб, бирлашган студия йилига камида 30 та фильм ишлаб чиқаришни режалаштираётганини маълум қилган. Парамоунт бош директори Давид Эллисон май ойида битим сентябрь ойигача якунланишига ишонч билдирган эди. Шунингдек, Варнер Брос. Дисковерй акциядорлари апрель ойида ушбу келишувни маъқуллашган.
Саноат вакилларининг муносабатиМазкур лойиҳа нафақат ҳуқуқ тартибот органлари, балки Голливуд ижодкорлари — режиссёрлар ва актёрлар томонидан ҳам танқид қилинмоқда. Улар медиа саноатининг ҳаддан ташқари марказлашиши рақобатни бўғиши ва янги ғоялар учун майдонни торайтириши мумкинлигидан хавотирда. Шунга қарамай, АҚШ Адлия вазирлиги аввалроқ ушбу транзакция истеъмолчиларга зарар етказмаслиги ҳақида хулоса берган эди.
Ҳозирда суд жараёнига Калифорниядан ташқари қуйидаги штатлар қўшилган:
- Аризона ва Колорадо;
- Коннектикут ва Массачусетс;
- Миннесота ва Невада;
- Ню-Жерси ва Ню-Мексико;
- Нью-Йорк, Орегон ва Вашингтон.
Ушбу суд жараёни глобал медиа бозори учун муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Агар суд штатлар фойдасига қарор чиқарса, бу сўнгги йиллардаги энг йирик медиа келишувларидан бирининг бекор қилинишига ёки шартларининг тубдан ўзгаришига олиб келиши мумкин. Ҳозирча Парамоунт ва WBД вакиллари суд даъвоси бўйича расмий изоҳ беришдан тийилмоқда.
…