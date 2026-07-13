АҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қарши

·29·Техно
АҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қарши

АҚШнинг 12 та штати прокурорлари Парамоунт Skyдансе ва Варнер Брос. Дисковерй (WBД) компанияларининг бирлашишига тўсқинлик қилиш мақсадида судга даъво киритди. Қиймати 110 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу улкан битим медиа бозорида монополияга йўл очиши ва истеъмолчилар учун нархларнинг ошишига сабаб бўлиши мумкинлигидан хавотир билдирилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Калифорния бош прокурори Роб Бонта бошчилигидаги коалиция ушбу келишув рақобат тўғрисидаги Клеитон қонунини бузишини таъкидламоқда. Даъвога кўра, икки йирик студиянинг бирлашиши кинотеатрлар, кабел телевидениеси дистрибюторлари ва оддий томошабинлар манфаатларига жиддий зарар етказади. Хусусан, кенг прокатга чиқадиган фильмлар ва энг даромадли блокбастерлар устидан назорат бир қўлда тўпланиб қолиши мумкин.

Медиа бозоридаги янги гигант хавфи

Агар ушбу битим амалга ошса, Парамоунт+ ва HBO Max стриминг платформалари, шунингдек, КБС, МТВ, CNN ва ҲБО каби нуфузли телеканаллар битта тизим остида бирлашади. Бу эса АҚШ фильм дистрибуцияси бозорининг 27 фоизини ва энг кассабоп блокбастерлар бозорининг 30 фоизини битта компания назорат қилади деганидир. TechCrunch нашри хабарига кўра, бундай консолидация нафақат нархларнинг кўтарилишига, балки ижодий хилма-хилликнинг камайишига ҳам олиб келади.

Прокурор Роб Бонтанинг сўзларига кўра, бозорнинг бундай тарзда бирлашиши муҳим ҳикояларнинг дунё юзини кўриш имкониятини чеклайди. "Бизда ҳеч ким қонундан устун эмас. Калифорния ва бошқа штатлар адолатли бозор учун курашмоқда, бизга иқтисодиётда 'қироллар' керак эмас", — дея таъкидлади у ўз баёнотида.

Парамоунт раҳбарияти эса ушбу хавотирларни рад этиб, бирлашган студия йилига камида 30 та фильм ишлаб чиқаришни режалаштираётганини маълум қилган. Парамоунт бош директори Давид Эллисон май ойида битим сентябрь ойигача якунланишига ишонч билдирган эди. Шунингдек, Варнер Брос. Дисковерй акциядорлари апрель ойида ушбу келишувни маъқуллашган.

Саноат вакилларининг муносабати

Мазкур лойиҳа нафақат ҳуқуқ тартибот органлари, балки Голливуд ижодкорлари — режиссёрлар ва актёрлар томонидан ҳам танқид қилинмоқда. Улар медиа саноатининг ҳаддан ташқари марказлашиши рақобатни бўғиши ва янги ғоялар учун майдонни торайтириши мумкинлигидан хавотирда. Шунга қарамай, АҚШ Адлия вазирлиги аввалроқ ушбу транзакция истеъмолчиларга зарар етказмаслиги ҳақида хулоса берган эди.

Ҳозирда суд жараёнига Калифорниядан ташқари қуйидаги штатлар қўшилган:

  • Аризона ва Колорадо;
  • Коннектикут ва Массачусетс;
  • Миннесота ва Невада;
  • Ню-Жерси ва Ню-Мексико;
  • Нью-Йорк, Орегон ва Вашингтон.

Ушбу суд жараёни глобал медиа бозори учун муҳим прецедент бўлиши кутилмоқда. Агар суд штатлар фойдасига қарор чиқарса, бу сўнгги йиллардаги энг йирик медиа келишувларидан бирининг бекор қилинишига ёки шартларининг тубдан ўзгаришига олиб келиши мумкин. Ҳозирча Парамоунт ва WBД вакиллари суд даъвоси бўйича расмий изоҳ беришдан тийилмоқда.

ПарамоунтВарнер БросАҚШМедиаМонополия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20Слимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиСлимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этдиКеча, 22:57Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаКеча, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди