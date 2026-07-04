Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!

·0·Дунё
Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!

Тарихда кўплаб аёллар жамиятдаги чекловларга қарамай, илм-фан ва ихтирочилик билан шуғулланган. Улар яратган айрим қурилма ва ғоялар бугун миллионлаб инсонларнинг кундалик ҳаётида қўлланилади.

• Жозефина Кокрейн механик идиш-товоқ ювиш машинасининг илк муваффақиятли намуналаридан бирини яратган. Унинг ихтироси кейинчалик замонавий идиш ювиш машиналарининг ривожланишига асос бўлди.

• Ҳеди Ламарр бастакор Жорж Антейл билан бирга радиосигналларни частоталар бўйлаб алмаштириб узатиш усулини ишлаб чиққан. Бу технология кейинчалик симсиз алоқа тизимларининг ривожланишига таъсир кўрсатди. Уни тўғридан-тўғри Wi-Fi ихтирочиси деб аташ аниқ эмас, аммо унинг ишланмаси замонавий симсиз технологиялар учун муҳим ғоялардан бири бўлган.

Hedi Lamarrning qora-oq rangdagi klassik portreti.

• Мэрион Донован сув ўтказмайдиган болалар таглиги қопламасини яратган. Унинг ишланмаси кейинчалик бир марта ишлатиладиган замонавий тагликларни такомиллаштиришга туртки берди.

Marvarid marjon taqqan va pastga qarab turgan ayolning oq-qora surati.

• Мэри Андерсон автомобиль олд ойнасини ташқаридан тозалайдиган механик қурилма учун патент олган. Бугунги ойна тозалагичлар айнан шу ғоя асосида ривожланган.

To'lqinsimon sochli ayolning oq-qora rangdagi portreti.

• Маргарет Уилкокс автомобил салонини иситишга мўлжалланган дастлабки тизимлардан бирини ишлаб чиққан. У яратган ечим кейинчалик автомобиль иситиш ускуналарининг такомиллашишига хизмат қилди.

Qisqa jingalak sochli ayolning jigarrang tusdagi portreti.

• Элизабет Мэги "The Landlord’s Game" номли стол ўйинини яратган. Кейинчалик унинг ғоялари дунёда машҳур бўлган "Монополия" ўйинининг асосига айланган.

Qora-oq suratda keksa ayol "Siz bir milliard dollar yo'qotdingiz" deb yozilgan kartani ushlab turibdi.

Бу аёллар фаолият юритган даврда илм-фан ва муҳандислик соҳаларида аёлларга имкониятлар чекланган эди. Шунга қарамай, улар ўз ғояларини синовдан ўтказди, патент олди ва жамиятда қабул қилинган қарашларга қарши ишлашда давом этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиТуркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиБугун, 15:30ЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиБугун, 15:21Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!Бугун, 15:17Швейцария музликлари рекорд даражада тез эримоқдаШвейцария музликлари рекорд даражада тез эримоқдаБугун, 14:2540 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқдиБугун, 13:03Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Бугун, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди