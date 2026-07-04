Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!
Тарихда кўплаб аёллар жамиятдаги чекловларга қарамай, илм-фан ва ихтирочилик билан шуғулланган. Улар яратган айрим қурилма ва ғоялар бугун миллионлаб инсонларнинг кундалик ҳаётида қўлланилади.
• Жозефина Кокрейн механик идиш-товоқ ювиш машинасининг илк муваффақиятли намуналаридан бирини яратган. Унинг ихтироси кейинчалик замонавий идиш ювиш машиналарининг ривожланишига асос бўлди.
• Ҳеди Ламарр бастакор Жорж Антейл билан бирга радиосигналларни частоталар бўйлаб алмаштириб узатиш усулини ишлаб чиққан. Бу технология кейинчалик симсиз алоқа тизимларининг ривожланишига таъсир кўрсатди. Уни тўғридан-тўғри Wi-Fi ихтирочиси деб аташ аниқ эмас, аммо унинг ишланмаси замонавий симсиз технологиялар учун муҳим ғоялардан бири бўлган.
• Мэрион Донован сув ўтказмайдиган болалар таглиги қопламасини яратган. Унинг ишланмаси кейинчалик бир марта ишлатиладиган замонавий тагликларни такомиллаштиришга туртки берди.
• Мэри Андерсон автомобиль олд ойнасини ташқаридан тозалайдиган механик қурилма учун патент олган. Бугунги ойна тозалагичлар айнан шу ғоя асосида ривожланган.
• Маргарет Уилкокс автомобил салонини иситишга мўлжалланган дастлабки тизимлардан бирини ишлаб чиққан. У яратган ечим кейинчалик автомобиль иситиш ускуналарининг такомиллашишига хизмат қилди.
• Элизабет Мэги "The Landlord’s Game" номли стол ўйинини яратган. Кейинчалик унинг ғоялари дунёда машҳур бўлган "Монополия" ўйинининг асосига айланган.
Бу аёллар фаолият юритган даврда илм-фан ва муҳандислик соҳаларида аёлларга имкониятлар чекланган эди. Шунга қарамай, улар ўз ғояларини синовдан ўтказди, патент олди ва жамиятда қабул қилинган қарашларга қарши ишлашда давом этди.
…