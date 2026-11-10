Damasni ваннахонага айлантирди: ўзбекистонлик йигитнинг ноодатий ихтироси интернетда муҳокамада!

1 дақиқа ўқиш0
Damasni ваннахонага айлантирди: ўзбекистонлик йигитнинг ноодатий ихтироси интернетда муҳокамада!

Ижтимоий тармоқларда бир йигитнинг Damas автомобилини деярли тўлиқ ваннахонага айлантиргани акс этган видео кенг тарқалди. Унинг ноодатий ғояси интернет фойдаланувчиларини ҳайратга солиб, кўплаб ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлди.

Видеода йигит автомобиль салонига сув аралаштиргич, душ мосламаси ва ҳатто сув иситкич қурилмасини ўрнатгани кўринади. Натижада одатий Damas ичида кундалик ювиниш учун зарур бўлган жиҳозлар жамланган ўзига хос ваннахона пайдо бўлган.

Ушбу ноодатий ўзгартириш интернет фойдаланувчилари орасида турлича муносабат уйғотди. Айримлар йигитнинг топқирлиги ва ижодкорлигига қойил қолган бўлса, бошқалар бундай ғоянинг амалий жиҳатдан қанчалик фойдали эканига шубҳа билан қарамоқда.

Айниқса, автомобиль салонида душ ва сув иситиш тизимининг мавжудлиги кўпчилик учун кутилмаган ечим бўлди. Баъзилар буни ўзига хос ихтиро деб баҳоласа, бошқалар Damasning вазифаси энди бутунлай ўзгариб кетганини ҳазил тариқасида таъкидламоқда.

Сизнингча, автомобилни ваннахонага айлантириш — ажойиб ижодкорликми ёки ортиқча ноодатий ҳаракат?

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари