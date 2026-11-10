Damasni ваннахонага айлантирди: ўзбекистонлик йигитнинг ноодатий ихтироси интернетда муҳокамада!
Ижтимоий тармоқларда бир йигитнинг Damas автомобилини деярли тўлиқ ваннахонага айлантиргани акс этган видео кенг тарқалди. Унинг ноодатий ғояси интернет фойдаланувчиларини ҳайратга солиб, кўплаб ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлди.
Видеода йигит автомобиль салонига сув аралаштиргич, душ мосламаси ва ҳатто сув иситкич қурилмасини ўрнатгани кўринади. Натижада одатий Damas ичида кундалик ювиниш учун зарур бўлган жиҳозлар жамланган ўзига хос ваннахона пайдо бўлган.
Ушбу ноодатий ўзгартириш интернет фойдаланувчилари орасида турлича муносабат уйғотди. Айримлар йигитнинг топқирлиги ва ижодкорлигига қойил қолган бўлса, бошқалар бундай ғоянинг амалий жиҳатдан қанчалик фойдали эканига шубҳа билан қарамоқда.
Айниқса, автомобиль салонида душ ва сув иситиш тизимининг мавжудлиги кўпчилик учун кутилмаган ечим бўлди. Баъзилар буни ўзига хос ихтиро деб баҳоласа, бошқалар Damasning вазифаси энди бутунлай ўзгариб кетганини ҳазил тариқасида таъкидламоқда.
Сизнингча, автомобилни ваннахонага айлантириш — ажойиб ижодкорликми ёки ортиқча ноодатий ҳаракат?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…