Damas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилди

·1·Жамият
Damas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилди

Сирдарё вилоятининг Мирзаобод туманида Damas русумли автомобилда боғча болаларини белгиланган меъёрдан ортиқ миқдорда олиб кетаётган ҳайдовчи тўхтатилди. Ҳолат юзасидан унга нисбатан маъмурий чора кўрилган. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бошқармаси маълум қилди.

Қайд этилишича, ҳодиса 8 октябрь куни туманнинг Тошкент маҳалласида содир бўлган. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари болаларни ташиш қоидалари бузилаётганини аниқлаб, ҳайдовчини тўхтатган.

Хабарга кўра, автомобилда 11 нафар бола бўлгани айтилган. Маълум қилинишича, ҳайдовчига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 128-8-моддаси — транспорт воситасида одам ташиш қоидаларини бузиш бўйича маъмурий баённома тузилган. Шунингдек, у билан профилактик тушунтириш ишлари олиб борилган.

Ҳайдовчи қоидабузарлигини тан олиб, бундай ҳолат бошқа такрорланмаслигини билдирган ҳамда бошқа ҳайдовчиларни ҳам белгиланган қоидаларга риоя қилишга чақирган.

СирдарёМирзаободЙўл ҳаракати хавфсизлигиDamas
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқдаDamas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқдаБугун 00:02Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилиндиCobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди7 октябр 08:13UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайдиUzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди6 октябр 22:35“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)30 сентябр 09:26Тошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарликТошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарлик29 сентябр 12:43Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...28 сентябр 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди