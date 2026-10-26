Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев кино ва телевидение ижодкорлари билан учрашувда телебошловчи Дилшод Мирзамуродов билан самимий мулоқот қилди.
- Сирдарёлик фаррош онанинг фарзанди бўлган ижодкор ўз меҳнати билан 16 миллион сўмлик илк маошдан бугунги 100 миллион сўмдан ортиқ даромадга ва Тошкентда уй-жойли бўлишга эришганини сўзлаб берди.
Президент Шавкат Мирзиёев кино ва телевидение ижодкорлари билан бўлиб ўтган учрашув давомида таниқли телебошловчи ва продюсер Дилшод Мирзамуродов билан очиқ ва самимий мулоқот қилди. Давлат раҳбарининг ҳазил аралаш: «Бу ерда кечаси ухламаганлардан вакил ўтирибди. Сен ҳеч кимни ухлатмайсан, нима учун жим ўтирибсан?» деган мурожаати катта тўлқинланиш ва кўз ёшларга сабаб бўлган тарихий иқрорга уланди.
Сирдарёдан келиб, ўз меҳнати билан миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган ёш ижодкор оддий фаррош онанинг фарзанди Президент ҳузурига етиб келгани, илк маошидаги хавотирлар ҳамда бугунги кундаги 100 миллион сўмдан ортиқ даромади ҳақида тўлқинланиб сўзлаб берди.
«Онам ўғрилик қилгансан деб йиғлаганди»: Сирдарёлик йигитнинг босиб ўтган йўли
Мулоқот чоғида Дилшод Мирзамуродов ҳаётидаги энг ҳаяжонли лаҳзаларни Президент билан бўлишди:
Онанинг ишонқирамаган кўз ёшлари: «Президентнинг олдиларига бораман десам, онам ишонмадилар. Ростдан дедим, чунки қандай ишонсинлар? Бир умр фаррошлик қилган онанинг ўғли бугун давлат раҳбари қаршисида турибди. Онам хурсандчиликдан роса йиғладилар, қўшилиб мен ҳам йиғладим», — дея очиқлади ижодкор;
16 миллиондан бошланган йўл: Телевидениега энди келган кезлари илк бор 16 миллион сўм ойлик олиб уйга борганида, онаси ҳайратдан «сен ўғрилик қилгансан» деб қўрқиб кетгани ва ижод аҳлига бериладиган бундай қадр оилани ларзага солганини таъкидлади;
Бугунги муваффақият: Ҳозирги вақтда «Зўр ТВ» каналида продюсер сифатида меҳнат қилаётган бошловчи ҳар ойлик даромади 100 миллион сўмдан ошаётганини ва соҳага яратилган шароитлар сабаб ўзи ҳам пойтахтда уй-жойли бўлганини эътироф этди.
Шавкат Мирзиёев: «Онага мендан алоҳида раҳмат, шу оналар дуоси билан юрибмиз»
Давлат раҳбари ёш ижодкорнинг самимий сўзларини эшитиб, унинг меҳнаткаш онасига чексиз ҳурматини изҳор этди:
Сирдарёлик меҳнаткаш йигит эътирофи: Президент Дилшоднинг Сирдарёдан келиб, тинимсиз қийналиб, ўз устида ишлаб, ҳар бир ижодкор билан тил топишиб обрў қозонганини кузатиб боришини ва бундан жуда хурсанд эканини билдирди;
Оналарнинг дуоси — улкан куч: «Дилшод, онага мендан алоҳида раҳмат айтгин. Дуолари ижобат бўлсин. Ҳаммамиз юртимизда шу оналаримизнинг дуоси билан юрибмиз. Онанинг меҳри, дуоси ва ҳурмати жуда катта куч ва қудратдир», — деди Шавкат Мирзиёев;
Телевидение жамоасига салом: Давлат раҳбари суҳбат сўнгида: «Коллективга ҳам, Президент ҳам бизни кўрар экан, деб айтиб қўйгин», дея бутун ижодий гуруҳга илиқ саломларини йўллади.
Дилшод Мирзамуродовнинг ҳаёт йўли рақамларда
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Келиб чиқиши
Сирдарё вилояти
Оилавий муҳити
Оналари бир умр фаррошлик қилиб фарзанд тарбиялаган
Телевидениедаги илк маоши
16 000 000 сўм
Ҳозирги лавозими ва ойлиги
«Зўр ТВ» бош продюсери, 100 000 000 сўмдан ортиқ
Президент ислоҳотларининг таъсири
Прописка чекловлари бекор қилиниши ортидан Тошкентдан уйли бўлган
Президент муносабати
Оналарининг ҳалол меҳнати ва дуосига юксак таҳсин ва миннатдорлик билдирилди
Изоҳлар 0
…