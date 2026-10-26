Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?

·31·Жамият
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев кино ва телевидение ижодкорлари билан учрашувда телебошловчи Дилшод Мирзамуродов билан самимий мулоқот қилди.
  • Сирдарёлик фаррош онанинг фарзанди бўлган ижодкор ўз меҳнати билан 16 миллион сўмлик илк маошдан бугунги 100 миллион сўмдан ортиқ даромадга ва Тошкентда уй-жойли бўлишга эришганини сўзлаб берди.

Президент Шавкат Мирзиёев кино ва телевидение ижодкорлари билан бўлиб ўтган учрашув давомида таниқли телебошловчи ва продюсер Дилшод Мирзамуродов билан очиқ ва самимий мулоқот қилди. Давлат раҳбарининг ҳазил аралаш: «Бу ерда кечаси ухламаганлардан вакил ўтирибди. Сен ҳеч кимни ухлатмайсан, нима учун жим ўтирибсан?» деган мурожаати катта тўлқинланиш ва кўз ёшларга сабаб бўлган тарихий иқрорга уланди.

Сирдарёдан келиб, ўз меҳнати билан миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган ёш ижодкор оддий фаррош онанинг фарзанди Президент ҳузурига етиб келгани, илк маошидаги хавотирлар ҳамда бугунги кундаги 100 миллион сўмдан ортиқ даромади ҳақида тўлқинланиб сўзлаб берди.

«Онам ўғрилик қилгансан деб йиғлаганди»: Сирдарёлик йигитнинг босиб ўтган йўли

Мулоқот чоғида Дилшод Мирзамуродов ҳаётидаги энг ҳаяжонли лаҳзаларни Президент билан бўлишди:

  • Онанинг ишонқирамаган кўз ёшлари: «Президентнинг олдиларига бораман десам, онам ишонмадилар. Ростдан дедим, чунки қандай ишонсинлар? Бир умр фаррошлик қилган онанинг ўғли бугун давлат раҳбари қаршисида турибди. Онам хурсандчиликдан роса йиғладилар, қўшилиб мен ҳам йиғладим», — дея очиқлади ижодкор;

  • 16 миллиондан бошланган йўл: Телевидениега энди келган кезлари илк бор 16 миллион сўм ойлик олиб уйга борганида, онаси ҳайратдан «сен ўғрилик қилгансан» деб қўрқиб кетгани ва ижод аҳлига бериладиган бундай қадр оилани ларзага солганини таъкидлади;

  • Бугунги муваффақият: Ҳозирги вақтда «Зўр ТВ» каналида продюсер сифатида меҳнат қилаётган бошловчи ҳар ойлик даромади 100 миллион сўмдан ошаётганини ва соҳага яратилган шароитлар сабаб ўзи ҳам пойтахтда уй-жойли бўлганини эътироф этди.

Шавкат Мирзиёев: «Онага мендан алоҳида раҳмат, шу оналар дуоси билан юрибмиз»

Давлат раҳбари ёш ижодкорнинг самимий сўзларини эшитиб, унинг меҳнаткаш онасига чексиз ҳурматини изҳор этди:

  • Сирдарёлик меҳнаткаш йигит эътирофи: Президент Дилшоднинг Сирдарёдан келиб, тинимсиз қийналиб, ўз устида ишлаб, ҳар бир ижодкор билан тил топишиб обрў қозонганини кузатиб боришини ва бундан жуда хурсанд эканини билдирди;

  • Оналарнинг дуоси — улкан куч: «Дилшод, онага мендан алоҳида раҳмат айтгин. Дуолари ижобат бўлсин. Ҳаммамиз юртимизда шу оналаримизнинг дуоси билан юрибмиз. Онанинг меҳри, дуоси ва ҳурмати жуда катта куч ва қудратдир», — деди Шавкат Мирзиёев;

  • Телевидение жамоасига салом: Давлат раҳбари суҳбат сўнгида: «Коллективга ҳам, Президент ҳам бизни кўрар экан, деб айтиб қўйгин», дея бутун ижодий гуруҳга илиқ саломларини йўллади.

Дилшод Мирзамуродовнинг ҳаёт йўли рақамларда

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Келиб чиқиши

Сирдарё вилояти

Оилавий муҳити

Оналари бир умр фаррошлик қилиб фарзанд тарбиялаган

Телевидениедаги илк маоши

16 000 000 сўм

Ҳозирги лавозими ва ойлиги

«Зўр ТВ» бош продюсери, 100 000 000 сўмдан ортиқ

Президент ислоҳотларининг таъсири

Прописка чекловлари бекор қилиниши ортидан Тошкентдан уйли бўлган

Президент муносабати

Оналарининг ҳалол меҳнати ва дуосига юксак таҳсин ва миннатдорлик билдирилди

Шавкат МирзиёевДилшод МирзамуродовЗўр ТВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирдиШавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирди17 июн 19:50«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди16 сентябр 19:11Пул кўпайган сари дўстлар камаядими? Олимлар ҳаётдаги ушбу боғлиқликни ўргандиПул кўпайган сари дўстлар камаядими? Олимлар ҳаётдаги ушбу боғлиқликни ўрганди23 октябр 08:30Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)28 сентябр 14:0810 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди