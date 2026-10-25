Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илонларнинг ҳовлига кириб келишига асосан озуқа, сув ва яшириниш учун қулай шароитлар сабаб бўлади.
- Баланд ўтларни ўрмаслик, эски буюмларни йиғиб қўйиш, ҳайвонлар емини очиқ қолдириш ва ортиқча намлик илонларни жалб қилувчи асосий омиллардир.
- Ҳовлини тоза тутиш, кемирувчиларни йўқотиш ва пана жойларни камайтириш илонлар билан тўқнашиш хавфини пасайтиради.
Боғда илонни кўриш кўпчиликни хавотирга солади. Бироқ уларнинг ҳовлига кириб келишига кўпинча озуқа, сув ва яшириниш учун қулай жойлар сабаб бўлади. Қалин ўсимликлар ораси, эски буюмлар тўпланган бурчаклар ва кемирувчилар кўп учрайдиган ҳудудлар илонлар учун қулай муҳит яратиши мумкин. Moneycontrol нашри ҳам ҳовлидаги айрим одатлар илонларни жалб қилиши мумкинлигини ёзган.
Баланд ўтларни ўз вақтида ўрмаслик. Узун ўтлар ва қалин буталар илонларга кўзга ташланмасдан ҳаракатланиш имконини беради. Бундай жойларда сичқонлар ва калтакесаклар ҳам яшириниши мумкин. Газонни мунтазам ўриш ва буталарни сийраклаштириш ҳовлини назорат қилишни осонлаштиради.
Эски буюмлар ва чиқиндиларни йиғиб қўйиш. Ташландиқ тахталар, ғиштлар, тошлар ва қурилиш материаллари орасида илонлар пана топиши мумкин. Уларни тартибли сақлаш ёки кераксизларини олиб ташлаш ҳовлидаги яширин жойларни камайтиради.
Ҳайвонлар емини очиқ қолдириш. Очиқ идишдаги овқат ва ерга тўкилган дон кемирувчиларни жалб қилади. Кемирувчиларни овлайдиган илонлар эса улар бор жойга келиши мумкин. Ҳайвонларни боққандан кейин овқат қолдиқларини йиғиштириш ва емни маҳкам ёпиладиган идишда сақлаш тавсия этилади.
Сувни ортиқча сарфлаш ва ҳовлида нам жойларни қолдириш. Доимий намлик қурбақалар ва бошқа майда жониворлар учун қулай шароит яратиши мумкин. Улар эса айрим илонлар учун озуқа манбаи ҳисобланади. Ҳовлини керагидан ортиқ суғормаслик, сув оқадиган жойларни таъмирлаш ва тўпланиб қолган сувни йўқотиш фойдали.
Илонни кўриб қолсангиз, уни ўзингиз ушламанг
Ҳовлида илон пайдо бўлса, унга яқинлашиш ёки уни мустақил равишда тутиш хавфли. Илон турини масофадан аниқлаш қийин бўлиши мумкин. Шунинг учун одамлар ва уй ҳайвонларини ундан узоқлаштириш, илонни бурчакка қисиб қўймаслик ва зарур бўлса, мутахассис ёрдамини чақириш керак.
Ҳовлини тоза тутиш, кемирувчиларни жалб қиладиган озуқа қолдиқларини йўқотиш ва пана жойларни камайтириш илонлар билан тўқнашиш хавфини пасайтиришга ёрдам беради.
Изоҳлар 0
…