Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?

·8·Жамият
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Илонларнинг ҳовлига кириб келишига асосан озуқа, сув ва яшириниш учун қулай шароитлар сабаб бўлади.
  • Баланд ўтларни ўрмаслик, эски буюмларни йиғиб қўйиш, ҳайвонлар емини очиқ қолдириш ва ортиқча намлик илонларни жалб қилувчи асосий омиллардир.
  • Ҳовлини тоза тутиш, кемирувчиларни йўқотиш ва пана жойларни камайтириш илонлар билан тўқнашиш хавфини пасайтиради.

Боғда илонни кўриш кўпчиликни хавотирга солади. Бироқ уларнинг ҳовлига кириб келишига кўпинча озуқа, сув ва яшириниш учун қулай жойлар сабаб бўлади. Қалин ўсимликлар ораси, эски буюмлар тўпланган бурчаклар ва кемирувчилар кўп учрайдиган ҳудудлар илонлар учун қулай муҳит яратиши мумкин. Moneycontrol нашри ҳам ҳовлидаги айрим одатлар илонларни жалб қилиши мумкинлигини ёзган.

Баланд ўтларни ўз вақтида ўрмаслик. Узун ўтлар ва қалин буталар илонларга кўзга ташланмасдан ҳаракатланиш имконини беради. Бундай жойларда сичқонлар ва калтакесаклар ҳам яшириниши мумкин. Газонни мунтазам ўриш ва буталарни сийраклаштириш ҳовлини назорат қилишни осонлаштиради.

Эски буюмлар ва чиқиндиларни йиғиб қўйиш. Ташландиқ тахталар, ғиштлар, тошлар ва қурилиш материаллари орасида илонлар пана топиши мумкин. Уларни тартибли сақлаш ёки кераксизларини олиб ташлаш ҳовлидаги яширин жойларни камайтиради.

Ҳайвонлар емини очиқ қолдириш. Очиқ идишдаги овқат ва ерга тўкилган дон кемирувчиларни жалб қилади. Кемирувчиларни овлайдиган илонлар эса улар бор жойга келиши мумкин. Ҳайвонларни боққандан кейин овқат қолдиқларини йиғиштириш ва емни маҳкам ёпиладиган идишда сақлаш тавсия этилади.

Сувни ортиқча сарфлаш ва ҳовлида нам жойларни қолдириш. Доимий намлик қурбақалар ва бошқа майда жониворлар учун қулай шароит яратиши мумкин. Улар эса айрим илонлар учун озуқа манбаи ҳисобланади. Ҳовлини керагидан ортиқ суғормаслик, сув оқадиган жойларни таъмирлаш ва тўпланиб қолган сувни йўқотиш фойдали.

Илонни кўриб қолсангиз, уни ўзингиз ушламанг

Ҳовлида илон пайдо бўлса, унга яқинлашиш ёки уни мустақил равишда тутиш хавфли. Илон турини масофадан аниқлаш қийин бўлиши мумкин. Шунинг учун одамлар ва уй ҳайвонларини ундан узоқлаштириш, илонни бурчакка қисиб қўймаслик ва зарур бўлса, мутахассис ёрдамини чақириш керак.

Ҳовлини тоза тутиш, кемирувчиларни жалб қиладиган озуқа қолдиқларини йўқотиш ва пана жойларни камайтириш илонлар билан тўқнашиш хавфини пасайтиришга ёрдам беради.

илонлархавфсизликэкологияуй-жой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)11 сентябр 08:29"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?"Йиртқич акула” шов-шуви сохта бўлиб чиқди: Фарғонадаги сирли манзилда нима топилди?6 сентябр 16:33Божхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқдиБожхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқди13 июн 11:16Бухорода кўп қаватли уйда ёнғин юз бердиБухорода кўп қаватли уйда ёнғин юз берди18 май 07:20Нега тўнғич, ўртанча ва кенжа фарзандларнинг феъл-атвори буткул фарқ қилади?Нега тўнғич, ўртанча ва кенжа фарзандларнинг феъл-атвори буткул фарқ қилади?Бугун 08:43Нега ҳашаматли вилла 1 долларга сотилди? Сирли васият ортидаги ақлбовар қилмас ҳақиқатНега ҳашаматли вилла 1 долларга сотилди? Сирли васият ортидаги ақлбовар қилмас ҳақиқатКеча 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди