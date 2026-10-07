Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди

·45·Авто
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди

UzAuto Motors 7 октябрдан бошлаб Chevrolet Cobalt ва Damas автомобилларини банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш асосида сотишни йўлга қўйди.

Янги шартларга кўра, Cobalt харид қилишда бошланғич тўлов 50 фоизни ташкил этади. Қолган сумма 24 ой давомида бўлиб тўланади. Бунда ойлик тўлов 3 млн 252 минг сўмдан бошланади.

Damas учун эса бошланғич тўлов миқдори 30 фоиз этиб белгиланган. Автомобиль учун қолган тўлов 30 ой давомида амалга оширилади. Ойлик тўлов 2 млн 173 минг 640 сўмдан тўғри келади.

UzAuto Motors маълум қилишича, келтирилган ҳисоб-китоблар автомобилларнинг бошланғич комплектациялари асосида тайёрланган. Харидор танлайдиган комплектацияга қараб бошланғич ва ойлик тўловлар миқдори фарқ қилиши мумкин.

Chevrolet CobaltDamasUzAuto MotorsАвтомобильБўлиб Тўлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайдиUzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайдиКеча 22:35Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...17 август 23:23“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)30 сентябр 09:26УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирди18 июл 14:46Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақланди21 сентябр 12:11Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)7 август 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди