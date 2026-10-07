Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
UzAuto Motors 7 октябрдан бошлаб Chevrolet Cobalt ва Damas автомобилларини банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш асосида сотишни йўлга қўйди.
Янги шартларга кўра, Cobalt харид қилишда бошланғич тўлов 50 фоизни ташкил этади. Қолган сумма 24 ой давомида бўлиб тўланади. Бунда ойлик тўлов 3 млн 252 минг сўмдан бошланади.
Damas учун эса бошланғич тўлов миқдори 30 фоиз этиб белгиланган. Автомобиль учун қолган тўлов 30 ой давомида амалга оширилади. Ойлик тўлов 2 млн 173 минг 640 сўмдан тўғри келади.
UzAuto Motors маълум қилишича, келтирилган ҳисоб-китоблар автомобилларнинг бошланғич комплектациялари асосида тайёрланган. Харидор танлайдиган комплектацияга қараб бошланғич ва ойлик тўловлар миқдори фарқ қилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…