“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УзАуто R&D Сентер мутахассислари томонидан тўлиқ электр энергиясида ҳаракатланувчи Дамас прототипи ишлаб чиқилди.
- Ушбу янги модел анъанавий механик узатмалар қутиси ўрнига электрокар селектори, марказий панелда янги бошқарув модули ва медиа тизимига эга.
- Электр Дамас бензин ёки метанга қарамликни камайтириб, шаҳар ичидаги юк ва йўловчи ташиш харажатларини арзонлаштириши кутилмоқда.
Ўзбекистон автомобиль саноатида йиллар давомида халқ севган ва энг оммабоп тижорат транспортига айланган афсонавий Damas автомобили тарихида янги саҳифа очилмоқда. Ижтимоий тармоқларда UzAuto тадқиқот ва ишланмалар маркази («UzAuto R&D Center») мутахассислари томонидан қайта ишланган, тўлиқ электр энергиясида ҳаракатланувчи илк Damas прототипининг видеотасвирлари тарқалди ва кенг жамоатчилик ўртасида шов-шувларга сабаб бўлди.
Тақдим этилган видеолавҳада микроавтобуснинг ташқи олд қисми ёпиқ электромобиль услубида ўзгартирилгани, давлат рақами ўрнига «UzAuto R&D Center» рамзи ўрнатилганини кўриш мумкин. Автомобиль салонида анъанавий механик узатмалар қутиси ўрнига махсус электрокар селектори, марказий панелда янги бошқарув модули ҳамда медиа тизими жойлаштирилган. Мамлакатда «яшил транспорт» ва электромобилларга ўтиш дастури доирасида бензин ва метанга қарамликни камайтириш мақсадида ишлаб чиқилаётган мазкур экологик модель келажакда шаҳар ичидаги юк ва йўловчи ташиш соҳасини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.
«Батарея қуввати, янги интерьер ва “R&D Center” ишланмаси»: Электро-Дамаснинг 5 та асосий нуқтаси
Тармоқларда намойиш этилган электр токли Damas прототипи бўйича энг муҳим фактлар:
«UzAuto R&D Center» муҳандислик лойиҳаси: Электрлаштирилган илк расмий прототип UzAuto тадқиқот ва инновация маркази мутахассислари томонидан яратилди;
Олд қиёфанинг футуристик янгиланиши: Радиатор панжараси ўрнига кузов рангидаги ёпиқ аэродинамик панель ўрнатилган;
Салондаги технологик ўзгаришлар: Анъанавий тезлик ошириш дастаги (КПП) ўрнига электромобилларга хос реверс-селектор шайбаси ва замонавий дисплей тугмалари пайдо бўлган;
Шаҳар логистикаси учун арзон ва экологик ечим: Электр Damas бензин ёки метан учун сарф-харажатларни кескин камайтириб, кичик бизнес учун фойдани бир неча баробар оширади;
Серияли ишлаб чиқариш истиқболи: Прототип техник синовлардан муваффақиятли ўтса, Ўзбекистонда маҳаллийлаштирилган энг арзон тижорий электромобиллар қаторига кириши мумкин.
Анъанавий бензинли «Дамас» ва янги концептуал «Электро-Дамас» таснифи
Икки моделнинг ташқи кўриниши, салони ва техник тузилиши бўйича таққосий жадвал:
Таҳлил мезонлари ва элементлар
Анъанавий ички ёнув двигателли Damas
Янги концептуал «Электро-Дамас» (UzAuto R&D) JPG
Куч қурилмаси ва двигатель тури
0.8 литрли карбюраторли/инжекторли 3 цилиндр бензин мотори
Тўлиқ электр мотор ва аккумуляторлар батареяси
Узатмалар қутиси (Трансмиссия)
5 поғонали механик қути (5-MT), узун дастак билан
Электрон режимли селектор шайбаси (шайба-переключатель)
Олд қисм ва радиатор дизайни
Одатий очиқ ҳаво тортувчи пластик панжара
Ёпиқ, аэродинамик олд панель (электромобиллар услубида)
Интерьер ва қулайликлар
Базавий спартанча салон, минимал датчиклар
Янгиланган марказий бошқарув модули ва дисплейли панеллар
Фойдаланиш харажатлари
Бензин ва газга боғлиқлик, мой алмаштириш зарурати
Ток орқали тежамкор қувватланиш, арзон сервис ва 0% чиқинди
Лойиҳа мақоми ва мақсади
Оммавий ишлаб чиқарилаётган тижорат машинаси
«UzAuto R&D Center» экспериментал ишланмаси / Прототип
Автомобилсозлик ва иқтисодий экспертиза: Нега Электро-Дамас бозорда шов-шувга сабаб бўлади?
Автоэкспертлар, муҳандислар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Йўловчи ва юк ташишда иқтисодий инқилоб»: Бугунги кунда Ўзбекистонда минглаб оилалар ва тадбиркорлар Damas орқали кун кўради; ёнилғи қуйиш шохобчаларидаги навбатлар ва бензин нархининг ўсиши шароитида бир марта қувватланганда камида 150–200 км юра оладиган электрокар пайдо бўлса, бу кундалик етказиб бериш (доставка) ва йўналишли таксилар харажатини 70–80 фоизга арзонлаштиради;
Шовқинсиз ва экологик тоза шаҳар: Тошкент ва вилоят марказларидаги ҳаво ифлосланишининг муҳим қисми эски автомашиналар тутунига боғлиқ; электро-Damas’ларнинг пайдо бўлиши шаҳар марказларида экологик вазиятни сезиларли даражада яхшилайди;
Асосий синов — нарх ва батареянинг чидамлилиги: Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу лойиҳанинг муваффақияти унинг сотув нархига боғлиқ бўлади; агар электромобилнинг нархи одатий моделлардан ҳаддан ташқари қиммат бўлиб кетмаса ва батареяси қишнинг совуғида ҳамда ёзнинг жазирамасида ўзини оқласа, бу Ўзбекистон автобозорида энг кўп сотиладиган рекордчи транспортга айланиши мумкин.
Сизнингча, электр токида юрадиган янги «Damas» сотувга чиқса, уни сотиб олармидингиз? Бундай модел учун энг маъқул нарх ва бир қувватланишда юриш масофаси қанча бўлиши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек автосаноатидаги ушбу кутилмаган янгилик таҳлилини барча ҳайдовчилар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…