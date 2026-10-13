Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда

·6·Авто
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда

Ўзбекистон автомобиль бозорида харидорлар учун катта қулайлик яратувчи янги молиявий таклифлар ишлаб чиқилаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Маълумотларга кўра, энг оммабоп моделлар — Damas, Cobalt, Onix ва Tracker автомобилларини яқин кунларда бошланғич тўловсиз ҳамда фоизсиз бўлиб тўлаш (рассрочка) шартлари асосида сотиб олиш имконияти йўлга қўйилиши кутилмоқда.

Мазкур янгилик расман тасдиқланса, янги автомобиль харид қилишни режалаштириб юрган минглаб фуқаролар учун катта молиявий енгиллик яратиши мумкин.

Кутилаётган таклифнинг асосий афзалликлари

Тайёрланаётган янги шартлар автоҳаваскорларга қуйидаги қулайликларни тақдим этиши мумкин:

  • Бошланғич тўлов талаб этилмайди: Харидорлар йирик миқдордаги дастлабки бадални тўпламасдан туриб ҳам янги автомобилга эга бўлиш имкониятига эга бўлади;

  • Фоизсиз бўлиб тўлаш: Кредит фоизларисиз, тўловни ойларга тенг бўлиб тўлаш тизими харид харажатларини сезиларли даражада тежайди;

  • Энг харидоргир моделларга татбиқ этилади: Ушбу режа бозорнинг асосий сегментини эгаллаган Damas ва Cobalt сингари халқбоп моделларга ҳамда Onix ва Tracker каби замонавий кроссовер ва седанларга тааллуқли бўлиши айтилмоқда.

Харидорларга тавсия: Шошилишга ҳожат йўқ

Автомобиль бозоридаги манбалар янги машина олиш ниятида юрган фуқароларга бир оз кутиб туришни тавсия этмоқда:

  • Расмий янгиликни кутиш: Мутахассислар яқин кунларда эълон қилиниши кутилаётган расмий шартлар ва акция тафсилотлари чиқишини кутиб, сўнг қарор қабул қилишни маслаҳат бермоқда;

  • Бозордаги талабнинг ошиши: Агар ушбу имтиёзли дастур ишга туширилса, оммабоп автомобилларга бўлган талаб янада кескин ортиши кутилмоқда.

Расмий тафсилотлар ва бўлиб тўлаш муддатлари бўйича яқин кунларда тўлиқ маълумот берилиши кутилмоқда.

DamasCobaltOnixTracker
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирди18 июл 14:46Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)7 август 18:56Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?4 август 16:18Kоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиKоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиКеча 14:57Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилиндиCobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди7 октябр 08:13UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайдиUzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди6 октябр 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)