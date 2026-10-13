Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Ўзбекистон автомобиль бозорида харидорлар учун катта қулайлик яратувчи янги молиявий таклифлар ишлаб чиқилаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Маълумотларга кўра, энг оммабоп моделлар — Damas, Cobalt, Onix ва Tracker автомобилларини яқин кунларда бошланғич тўловсиз ҳамда фоизсиз бўлиб тўлаш (рассрочка) шартлари асосида сотиб олиш имконияти йўлга қўйилиши кутилмоқда.
Мазкур янгилик расман тасдиқланса, янги автомобиль харид қилишни режалаштириб юрган минглаб фуқаролар учун катта молиявий енгиллик яратиши мумкин.
Кутилаётган таклифнинг асосий афзалликлари
Тайёрланаётган янги шартлар автоҳаваскорларга қуйидаги қулайликларни тақдим этиши мумкин:
Бошланғич тўлов талаб этилмайди: Харидорлар йирик миқдордаги дастлабки бадални тўпламасдан туриб ҳам янги автомобилга эга бўлиш имкониятига эга бўлади;
Фоизсиз бўлиб тўлаш: Кредит фоизларисиз, тўловни ойларга тенг бўлиб тўлаш тизими харид харажатларини сезиларли даражада тежайди;
Энг харидоргир моделларга татбиқ этилади: Ушбу режа бозорнинг асосий сегментини эгаллаган Damas ва Cobalt сингари халқбоп моделларга ҳамда Onix ва Tracker каби замонавий кроссовер ва седанларга тааллуқли бўлиши айтилмоқда.
Харидорларга тавсия: Шошилишга ҳожат йўқ
Автомобиль бозоридаги манбалар янги машина олиш ниятида юрган фуқароларга бир оз кутиб туришни тавсия этмоқда:
Расмий янгиликни кутиш: Мутахассислар яқин кунларда эълон қилиниши кутилаётган расмий шартлар ва акция тафсилотлари чиқишини кутиб, сўнг қарор қабул қилишни маслаҳат бермоқда;
Бозордаги талабнинг ошиши: Агар ушбу имтиёзли дастур ишга туширилса, оммабоп автомобилларга бўлган талаб янада кескин ортиши кутилмоқда.
Расмий тафсилотлар ва бўлиб тўлаш муддатлари бўйича яқин кунларда тўлиқ маълумот берилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…