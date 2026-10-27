Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди

·74·Авто
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тенге Банк Дамас ва Лабо автомобилларини йиллик 0 фоиз ставкада бўлиб тўлаш шарти билан харид қилиш имкониятини тақдим этмоқда.
  • Мазкур харид учун камида 26 фоиз миқдорида бошланғич тўлов амалга оширилиши талаб этилади.
  • Дамас учун тўлов муддати 21 ойдан 36 ойгача, Лабо учун эса 15 ойдан 27 ойгача этиб белгиланган.
  • Автомобиллар чегирмасиз нархларда сотувга чиқарилган бўлиб, якуний тўлов миқдори танланган комплектация ва тўлов режасига қараб ўзгаради.

Tenge Bank Damas ва Labo автомобилларини йиллик 0 фоиз ставкада бўлиб тўлаш имкониятини таклиф қилмоқда. Харид учун бошланғич тўлов камида 26 фоизни ташкил этади. Танланган шартларга қараб, Damas учун тўлов муддати 21 ойдан 36 ойгача, Labo учун эса 15 ойдан 27 ойгача бўлиши мумкин.

Damas учун ойлик тўлов 1 293 833 сўм атрофида ҳисобланган. Бу бир кунга тахминан 42–43 минг сўмдан тўғри келади. Автомобиль кундалик қатновлар ва йўловчи ташиш орқали даромад олишни режалаштираётган тадбиркорлар учун мос келиши мумкин.

Юк ташиш учун мўлжалланган Labo’нинг ойлик тўлови 1 784 630 сўмдан бошланади. Автомобилдан деҳқончиликда, логистикада, савдо нуқталарига маҳсулот етказишда ва қурилиш материалларини ташишда фойдаланиш мумкин. Ушбу модел учун энг узоқ тўлов муддати 27 ойни ташкил этади.

Damas хариди учун тўлов режалари

• 26 фоиз бошланғич тўлов билан 21 ойгача бўлиб тўлаш.

• 30 фоиз бошланғич тўлов билан 23 ойгача бўлиб тўлаш.

• 40 фоиз бошланғич тўлов билан 28 ойгача бўлиб тўлаш.

• 50 фоиз бошланғич тўлов билан 36 ойгача бўлиб тўлаш.

Labo хариди учун тўлов режалари

• 26 фоиз бошланғич тўлов билан 15 ойгача бўлиб тўлаш.

• 30 фоиз бошланғич тўлов билан 16 ойгача бўлиб тўлаш.

• 40 фоиз бошланғич тўлов билан 21 ойгача бўлиб тўлаш.

• 50 фоиз бошланғич тўлов билан 27 ойгача бўлиб тўлаш.

Мазкур имконият ўз бизнесини бошлашни режалаштираётганлар, деҳқон-фермерлар ва транспорт хизматлари билан шуғулланувчи тадбиркорларга қаратилган. Харидор бошланғич тўловни амалга оширгандан кейин қолган суммани келишилган муддат давомида фоизсиз бўлиб тўлайди.

Шу билан бирга, эълонда келтирилган ойлик тўловлар бошланғич комплектациядаги автомобиль учун 50 фоиз бошланғич тўлов асосида ҳисобланган. Шунинг учун якуний тўлов танланган автомобиль комплектацияси ва тўлов режасига боғлиқ бўлади. Автомобиллар чегирмасиз нархларда сотувга таклиф этилмоқда.

DamasLaboБўлиб Тўлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилиндиCobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди7 октябр 08:13UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайдиUzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди6 октябр 22:35УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирди18 июл 14:46Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқдаDamas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда13 октябр 21:08Damas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилдиDamas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилди13 октябр 05:15“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)30 сентябр 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)