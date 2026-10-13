MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?

·50·Жамият
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?

Ижтимоий тармоқларда машҳур америкалик блогер MrBeast Самарқандда мухлислар тўпланиши ортидан хавфсизлик сабаб Ўзбекистонни тарк этгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ҳатто CNN телеканалининг Instagram саҳифасида ҳам Самарқанддан олинган кадрлар эълон қилиниб, блогер жамоаси сафарни бекор қилиши мумкинлиги айтилди. Аммо Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ушбу хабарларга расмий изоҳ берди.

Жамғарма маълумотига кўра, Жимми Дональдсоннинг Ўзбекистонга ташрифи бошиданоқ Тошкент ва Самарқанд шаҳарларини қамраб олиши режалаштирилган. Сафар дастури MrBeast жамоаси билан олдиндан келишилган ва тасдиқланган жадвал асосида ташкил этилган.

Расмий баёнотда таъкидланишича, ташриф дастуридаги ҳеч бир банд бекор қилинмаган. Блогернинг Ўзбекистондан жўнаб кетиш санаси ҳам аввалдан белгиланган бўлган. Шунингдек, суратга олиш гуруҳининг бошқа аъзолари режага мувофиқ мамлакатнинг бошқа ҳудудларида тасвирга олиш ишларини давом эттирмоқда.

Жамғарма Тошкент ва Самарқанд аҳолиси ҳамда меҳмонларига MrBeast ва унинг жамоасини илиқ кутиб олгани учун миннатдорлик билдирган. Ташрифга оид қўшимча маълумотлар расмий каналларда эълон қилиниб борилиши қайд этилган.

Эслатиб ўтамиз, MrBeast 9 октябрь куни Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ташаббуси билан ташкил этилган оммавий тадбир доирасида Тошкентга келган эди.

Жимми Дональдсон YouTube’даги йирик бюджетли видеолари, турли мусобақалари ва катта пул мукофотлари билан машҳур. Унинг каналларига жами 500 миллиондан ортиқ фойдаланувчи обуна бўлган. Блогер хайрия лойиҳаларидаги иштироки билан ҳам танилган.

MrBeastЖимми ДональдсонЎзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармасиСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиMrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказади6 октябр 16:09MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинMrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин6 октябр 19:53Самарқандда оломон хитойлик сайёҳни MrBeast деб ўйлади (видео)Самарқандда оломон хитойлик сайёҳни MrBeast деб ўйлади (видео)Бугун 05:28MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлдиMrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди11 октябр 15:22MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)10 октябр 20:19MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?9 октябр 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?