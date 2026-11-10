Ганалик 28 ёшли эркак бойлик илинжида ўзини тириклайин тобутга солиб, 3 кун қабристонда ётди
Гананинг 28 ёшли фуқароси пул ва бойликни жалб қилиш мақсадида ғайриоддий маросимга қўл уриб, уч кун давомида қабристондаги тобут ичида ётгани айтилмоқда. Бу ҳақда “My Joy Online” нашри хабар берди.
Ғалати воқеа маҳаллий овчи сайр вақтида қабристонда қаровсиз турган тобутни кўриб қолганидан сўнг фош бўлган. Унинг итлари тобут томон югуриб бориб, тинимсиз ҳаракат қилган. Шундан шубҳаланган эркак унинг ичида кимдир бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.
Овчи тобутга яқинлашиб, ичкаридаги одамни ташқарига чиқишга ундаган. Ҳатто қурол ишлатиши мумкинлигини айтиб таҳдид қилганидан кейин тобут ичидан бир эркак чиққан. Маълум бўлишича, у маҳаллий дорихона шохобчаси эгаси бўлган.
Кўп ўтмай, воқеа жойидан доривор ўсимликлар йиғиб юрган табиб ҳам ўтиб қолган. Улар биргаликда эркакни қишлоққа олиб боришган. Бу ноодатий ҳодиса ҳақидаги хабар тез тарқалиб, маҳаллий аҳолидан иборат катта гуруҳ воқеа тафсилотларини билиш учун йиғилган. Айрим фуқаролар вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида полицияни чақиришни таклиф қилган.
Дастлабки тахминларга кўра, эркак қадимий маросим доирасида пул ва бойлик жалб қилиш умидида уч кун тобут ичида қолган. Кейинчалик у воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш учун ҳуқуқ-тартибот органларига топширилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…