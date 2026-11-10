Қозоғистонда отанинг қизини лабидан ўпаётгани акс этган лавҳалар баҳс-мунозараларга сабаб бўлди
Қозоғистоннинг Шарқий Қозоғистон вилоятида эркакнинг 12 ёшга тўлган қизини туғилган кунида лабидан ўпаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар отанинг хатти-ҳаракатини кескин танқид қилиб, ҳолат юзасидан текширув ўтказишни талаб қилди.
Ота эса танқидларга жавобан воқеага ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, қизининг 12 ёшга тўлгани уни ҳаяжонга солган ва у фарзандининг болалик даврини эслаб, меҳр кўрсатган. Эркак қизини лабидан ўпмаганини, балки ёноқлари ва бурнидан ўпганини, видеода эса тасвир нотўғри ракурсдан олинганини таъкидлаган.
Ота-она билдирилган танқидларга жавобан ўзларини оқлашга мажбур эмасликларини айтган. Шунингдек, оила адвокат билан маслаҳатлашиб, сурат ва видеоларини розилигисиз тарқатган шахслар устидан судга мурожаат қилиш ниятида эканини билдирган.
Бундан ташқари, ота-она ҳақоратли ва ёлғон изоҳлар ёзган икки фойдаланувчи устидан ҳам ариза берганини маълум қилган.
Айни пайтда полиция ҳолат юзасидан текширув олиб бормоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…