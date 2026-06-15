Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)

·0·Маданият
Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)

Серқирра ижодкор Муҳаммадисо Абдулхаиров навбатдаги ҳазиломуз чиқиши билан ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди. Бу сафар у машҳур IELTS имтиҳони мавзусини ўзига хос услубда талқин қилди.

Тарқалган видеода ижодкор IELTS’нинг speaking қисмида иштирок этган тақдирда қандай жавоблар бериши мумкинлигини юмор аралаш кўринишда намойиш этган. Унинг табиий ҳаракатлари ва кутилмаган жавоблари кўпчиликка хуш кайфият улашди.

Мухлислар фикрича, Муҳаммадисо Абдулхаировнинг ҳаётий кузатувлари ва ўзига хос ҳазил услуби ҳар қандай мавзуни қизиқарли контентга айлантира олади. Шу боис мазкур видео ҳам қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, кўплаб ижобий изоҳларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео) Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)Бугун, 15:18Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиБугун, 15:09 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Бугун, 10:20Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:04Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Юлдуз Усмоновага янги қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Бугун, 09:43Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)Бугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди