«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда
Ню-Ёркда филмларда Питер Паркер ва унинг холаси Мей яшайдиган уй сифатида тасвирланган хонадон янги эгасига ўтди. Уни сотиб олган эркак дастлаб уйнинг «Ўргимчак одам» билан боғлиқлигини билмаган, кейин эса бу ҳолатга ҳазил билан ёндашган. Шундан сўнг турли ҳудудлардан болалар номидан «Ўргимчак одам»га аталган хатлар унинг манзилига келиб туша бошлаган.
Марвел олами мухлисларига яхши таниш бўлган манзиллардан бири янги эгасига ўтди. Нью-Йоркдаги мазкур хонадон фильмларда Питер Паркер ва унинг холаси Мэй яшайдиган уй сифатида тасвирлангани билан машҳур.
Қизиғи, уйни сотиб олган эркак дастлаб унинг кино оламидаги машҳур манзил билан боғлиқ эканини билмаган. Кейинчалик бу ҳақда хабар топгач, вазиятга ҳазил билан ёндашган.
Унинг айтишича, агар ҳақиқатан ҳам «Ўргимчак одам» яшайдиган уйда истиқомат қилаётган бўлса, ўзини ҳам суперқаҳрамондек тутишга тўғри келади.
Бироқ янги эганинг бошидан кечираётган энг ғайриоддий ҳолат бу эмас. Уй манзилига турли ҳудудлардан болалар номидан «Ўргимчак одам»га аталган хатлар келиб туша бошлаган.
Маълум бўлишича, болалар қаҳрамонга йўллаган мактубларини ҳали ҳам шу манзилга жўнатишмоқда. Янги эгаси эса кутилмаганда суперқаҳрамон номига келаётган ушбу самимий мактубларни қабул қилиб олмоқда.
Шу тариқа, оддий уй хариди янги эгаси учун кино олами билан боғлиқ кутилмаган ва жуда қизиқарли воқеага айланган.
…