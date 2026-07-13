Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди

·0·Маданият
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди

Туркиялик актёр Бурак Ўзчивит оиласи билан таътилда тушган суратлари орқали ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди.

Кадрларда актёр рафиқаси Фаҳрийе Эвжен ва икки ўғли билан дам олаётгани акс этган. Суратлар тарқалгач, кўплаб фойдаланувчилар актёрнинг ташқи кўринишидаги ўзгаришларга эътибор қаратди.

Айрим мухлислар Бурак Ўзчивитнинг вазн олганини ёзган. Бошқалар эса унинг оилавий таътилда эркин ва оддий кўринишда эканини таъкидлаган.

Актёрнинг оиласи билан тушган суратлари қисқа вақтда тармоқларда кенг тарқалди. Муҳокамалар асосан унинг ташқи қиёфаси ва дам олиш вақтидаги табиий кўриниши атрофида бўлмоқда.

Бурак Ўзчивит турк сериаллари орқали кўплаб мухлисларга танилган. Шу сабаб унинг ҳар бир янги сурати ижтимоий тармоқларда тезда эътибор марказига чиқади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)Кеча, 19:40Хуршид Расуловнинг узоқ кутилган “Эсингдаму” таронаси премьера қилинди (видео)Хуршид Расуловнинг узоқ кутилган “Эсингдаму” таронаси премьера қилинди (видео)Кеча, 19:24Миленанинг орзуларидан бири ушалди: у сув парисига айланди!Миленанинг орзуларидан бири ушалди: у сув парисига айланди!Кеча, 17:50Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйи куни стадионга борган Алишер Одилов барчани ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 16:56Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Терма жамоа футболчиси Акмал Мозговойнинг никоҳ тўйидан ёрқин лаҳзалар (видео)Кеча, 16:24Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!Актриса Раъно Шодиева тўртинчи марта бувижон бўлди!Кеча, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди