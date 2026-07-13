Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик актёр Бурак Ўзчивит оиласи билан таътилда тушган суратлари орқали ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди.
Кадрларда актёр рафиқаси Фаҳрийе Эвжен ва икки ўғли билан дам олаётгани акс этган. Суратлар тарқалгач, кўплаб фойдаланувчилар актёрнинг ташқи кўринишидаги ўзгаришларга эътибор қаратди.
Айрим мухлислар Бурак Ўзчивитнинг вазн олганини ёзган. Бошқалар эса унинг оилавий таътилда эркин ва оддий кўринишда эканини таъкидлаган.
Актёрнинг оиласи билан тушган суратлари қисқа вақтда тармоқларда кенг тарқалди. Муҳокамалар асосан унинг ташқи қиёфаси ва дам олиш вақтидаги табиий кўриниши атрофида бўлмоқда.
Бурак Ўзчивит турк сериаллари орқали кўплаб мухлисларга танилган. Шу сабаб унинг ҳар бир янги сурати ижтимоий тармоқларда тезда эътибор марказига чиқади.
…