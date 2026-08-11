Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?

·86·Маданият
Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?
Қисқача

Хитойда 4 рақамидан қочиш унинг мандариндаги “си” талаффузи “ўлим” маъносидаги “сǐ” сўзига жуда яқин эшитилиши билан боғлиқ. Шу сабаб айрим бинолар ва шифохоналарда 4 ва 14-қаватлар рақам билан белгиланмайди, бу ҳолат “тетрафобия” деб аталади. Камбридге Диктионарй маълумотига кўра, бундай қараш Хитой, Ветнам, Корея ва Японияда кўпроқ учрайди.

Хитойда 4 рақамига эҳтиёткор қарашнинг асосий сабаби унинг талаффузи билан боғлиқ. Хитой тилида 4 рақами “四” шаклида ёзилади ва мандаринда “си” деб ўқилади. “Ўлим” маъносини берувчи “死” сўзи эса “сǐ” деб талаффуз қилинади. Икки сўз бир-бирига жуда яқин эшитилгани учун 4 рақами кўпчилик онгида нохуш маъно билан боғланиб қолган.

Бу ишонч фақат оғзаки гапларда эмас, кундалик ҳаётда ҳам кўринади. Айрим биноларда 4-қават ёки 14-қават рақам билан белгиланмайди, лифт тугмаларида эса 3-қаватдан кейин 5-қават келиши мумкин. Хитойдаги айрим шифохоналар ҳам беморлар ва уларнинг яқинлари руҳиятини ҳисобга олиб, 4 ва 14 рақамларини қават номларида ишлатмасликка ҳаракат қилган ҳолатлар бор.

Бундай рақамдан қочиш “тетрафобия” деб аталади. Камбридге Диктионарй изоҳига кўра, бу ҳолат Хитой, Ветнам, Корея ва Японияда кўпроқ учрайди, чунки ушбу маданиятларда 4 рақамининг талаффузи “ўлим” маъносидаги сўзларга ўхшаш.

Рақамларга ишонч бозорда ҳам таъсир кўрсатади. Ченду шаҳридаги уй-жой битимлари бўйича ўтказилган тадқиқотда 6 ва 8 рақамлари омадли, 4 эса омадсиз рақам сифатида қабул қилиниши айтилган. Айниқса, 8 рақами бойлик ва омад билан боғлангани учун унга талаб юқори бўлган.

Шу билан бирга, 4 рақами Хитойда мутлақ тақиқланган рақам эмас. У тарихий ва маданий ибораларда ҳам учрайди: тўрт фасл, тўрт томон, тўрт буюк классик роман каби тушунчаларда бу рақам оддий маънода ишлатилади. Демак, гап рақамнинг ўзида эмас, унинг “ўлим” сўзига яқин талаффуз қилинишида.

ХитойВетнамКореяЯпонияКамбридге Диктионарй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратдаБугун, 11:28Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаМиллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаБугун, 05:50Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Бугун, 05:44Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Бугун, 05:28"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?Кеча, 05:23Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)09.08, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!