Бир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқланди

·0·Маданият
Бир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқланди

"Ўйинчоқлар тарихи"нинг бешинчи қисми 2026 йил жаҳон прокатида энг катта даромад тўплаган фильм бўлди. Қарийб уч ўн йиллик тарихга эга франшиза янги қисми билан ҳам томошабинлар қизиқишини сақлаб қолди.

Фильмнинг умумий касса тушуми 1 миллиард 20 миллион доллардан ошгани айтилмоқда. Бу натижа уни 2026 йилнинг энг кассабоп кино лойиҳасига айлантирди.

Мультфильм даромад бўйича "Супер Марио: Галактика киноси" ва Майкл Жексон ҳақида ҳикоя қилувчи "Майкл" биографик фильмини ортда қолдирган.

Вуди, Базз Лайтер ва уларнинг дўстлари иштирокидаги воқеалар 1995 йилдан бери катта экранда давом этиб келмоқда. Янги қисмнинг миллиард долларлик маррани босиб ўтиши франшизага қизиқиш ҳали ҳам юқори эканини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)Отабек Маҳкамов "Гарри Поттер" юлдузи билан учрашди ва миллий совға тақдим этди (видео)Бугун, 15:04Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Дилфуза Исмоилова: "Зўр характер ўрганиб олдим" (видео)Бугун, 09:19"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳалар"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳаларБугун, 04:29Кристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олдиКристофер Ноланнинг "Одиссея" фильми икки ҳафтада 640 миллион доллар даромад олдиБугун, 04:24Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!Бугун, 04:04Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Кеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида