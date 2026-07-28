Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!
Каттақўрғон бозорида сотувга чиқарилган Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Сотувчи унга 10 минг доллар баҳо қўйган. Бу суммага айрим русумдаги янги автомобиль харид қилиш мумкин.
Ангус буқалари сергўштлиги ва тез ўсиши билан танилган. Улар наслчиликда ҳам юқори баҳоланади. Шунинг учун соф зотли ва яхши парваришланган буқалар чорва бозорида қиммат нархда таклиф қилиниши одатий ҳол ҳисобланади.
Сотувга қўйилган буқанинг йирик гавдаси, вазни ва ташқи кўриниши бозорга келганлар эътиборини тортган. У ҳақидаги кадрлар тармоқларда тарқалгач, 10 минг долларлик нарх қизғин муҳокама қилинди.
Айрим хорижий аукционларда насл кўрсаткичлари юқори бўлган Ангус буқалари бундан ҳам қимматга сотилади. Каттақўрғондаги буқага эса ҳозирча харидор топилгани ҳақида маълумот берилмаган.
…