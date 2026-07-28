Милан дарвозабони Майк Менаняннинг ижтимоий тармоқдаги қадамидан хавотир
Замонавий футбол оламида футболчиларнинг шахсий саҳифаларидаги кичик ўзгаришлар ҳам мухлисларда турли саволлар ва хавотирларни келтириб чиқариши одатий тусга кирди. Айниқса, трансфер ойнаси қизғин паллага кирган вақтда юлдуз футболчиларнинг хатти-ҳаракатлари жиддий муҳокамаларга сабаб бўлади. Goal.com хабар беришича, Милан клубининг асосий дарвозабони Майк Менанян ўзининг Instagram саҳифасидаги барча суратларни ва Италия жамоасига алоқадор барча эслатмаларни тўсатдан ўчириб ташлагани мухлислар орасида турли хил миш-мишларга йўл очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ижтимоий тармоқдаги сирли қадам«Темир Майк» лақаби билан танилган франциялик посбон бир неча кун давомида ўз саҳифасини бутунлай тозалаб ташлади ва ҳатто Франция миллий жамоасига оид маълумотларни ҳам олиб ташлади. Бу ҳолат шундоқ ҳам трансфер ойнасидаги ноаниқликлардан хавотирда бўлган Милан ишқибозларини саросимага солди. Бироқ клуб раҳбарияти ва Каса Милан вакиллари бу ҳолатга мутлақо хотиржамлик билан қарамоқда. Манбага кўра, бу шунчаки ижтимоий тармоқлардаги навбатдаги шов-шув бўлиб, футболчининг келажагига ҳеч қандай алоқаси йўқ.
Клубга яқин манбаларнинг таъкидлашича, Майк Менаняннинг Милан раҳбарияти ёки жамоанинг янги стратегиясидан норозилигини кўрсатувчи бирон-бир расмий белги мавжуд эмас. Дарвозабон трансфер бозорида клуб олдига ҳеч қандай махсус талаблар қўйганича йўқ. Аксинча, томонлар ўртасидаги муносабатлар мутлақо барқарор ҳолатда сақланиб қолмоқда.
Раҳбарият ва мураббийнинг ишончиЁзги танаффус давомида клуб хўжайини Геррй Кардинале ва бош мураббий Майк Менанян билан бир неча бор боғланиб, унга ўзларининг тўлиқ ишонч билдиришган. Раҳбарият футболчининг келаси мавсумда ҳам жамоа лойиҳасининг муҳим қисми бўлиб қолишини алоҳида таъкидлаган. Милан клуби январ ойида имзоланган ва амал қилиш муддати 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага содиқлигича қолмоқда.
Геррй Кардинале жамоанинг асосий етакчиларини сақлаб қолиш ниятида қатъий эканини кўрсатиб ўтди. Шунингдек, бош мураббий ҳам ўтган мавсумдаги омадсизликларни тезда унутиб, олдинга қадам ташлаши керак бўлган жамоада Майк Менанянни сардор сифатида кўришда давом этишини маълум қилди.
Айни пайтда Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини ўтказаётган Майк Менанян август ойининг ўрталарида Миланелло базасига қайтиши кутилмоқда. Янги мавсум бошланиши олдидан жамоанинг асосий посбони атрофидаги бу каби кичик тушунмовчиликлар мухлислар учун ортиқча ҳаяжон туғдирган бўлса-да, амалда футболчининг келажаги борасида ҳеч қандай муаммо мавжуд эмас.
…