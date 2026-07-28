Милан дарвозабони Майк Менаняннинг ижтимоий тармоқдаги қадамидан хавотир

·25·Спорт
Милан дарвозабони Майк Менаняннинг ижтимоий тармоқдаги қадамидан хавотир

Замонавий футбол оламида футболчиларнинг шахсий саҳифаларидаги кичик ўзгаришлар ҳам мухлисларда турли саволлар ва хавотирларни келтириб чиқариши одатий тусга кирди. Айниқса, трансфер ойнаси қизғин паллага кирган вақтда юлдуз футболчиларнинг хатти-ҳаракатлари жиддий муҳокамаларга сабаб бўлади. Goal.com хабар беришича, Милан клубининг асосий дарвозабони Майк Менанян ўзининг Instagram саҳифасидаги барча суратларни ва Италия жамоасига алоқадор барча эслатмаларни тўсатдан ўчириб ташлагани мухлислар орасида турли хил миш-мишларга йўл очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ижтимоий тармоқдаги сирли қадам

«Темир Майк» лақаби билан танилган франциялик посбон бир неча кун давомида ўз саҳифасини бутунлай тозалаб ташлади ва ҳатто Франция миллий жамоасига оид маълумотларни ҳам олиб ташлади. Бу ҳолат шундоқ ҳам трансфер ойнасидаги ноаниқликлардан хавотирда бўлган Милан ишқибозларини саросимага солди. Бироқ клуб раҳбарияти ва Каса Милан вакиллари бу ҳолатга мутлақо хотиржамлик билан қарамоқда. Манбага кўра, бу шунчаки ижтимоий тармоқлардаги навбатдаги шов-шув бўлиб, футболчининг келажагига ҳеч қандай алоқаси йўқ.

Клубга яқин манбаларнинг таъкидлашича, Майк Менаняннинг Милан раҳбарияти ёки жамоанинг янги стратегиясидан норозилигини кўрсатувчи бирон-бир расмий белги мавжуд эмас. Дарвозабон трансфер бозорида клуб олдига ҳеч қандай махсус талаблар қўйганича йўқ. Аксинча, томонлар ўртасидаги муносабатлар мутлақо барқарор ҳолатда сақланиб қолмоқда.

Раҳбарият ва мураббийнинг ишончи

Ёзги танаффус давомида клуб хўжайини Геррй Кардинале ва бош мураббий Майк Менанян билан бир неча бор боғланиб, унга ўзларининг тўлиқ ишонч билдиришган. Раҳбарият футболчининг келаси мавсумда ҳам жамоа лойиҳасининг муҳим қисми бўлиб қолишини алоҳида таъкидлаган. Милан клуби январ ойида имзоланган ва амал қилиш муддати 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага содиқлигича қолмоқда.

Геррй Кардинале жамоанинг асосий етакчиларини сақлаб қолиш ниятида қатъий эканини кўрсатиб ўтди. Шунингдек, бош мураббий ҳам ўтган мавсумдаги омадсизликларни тезда унутиб, олдинга қадам ташлаши керак бўлган жамоада Майк Менанянни сардор сифатида кўришда давом этишини маълум қилди.

Айни пайтда Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини ўтказаётган Майк Менанян август ойининг ўрталарида Миланелло базасига қайтиши кутилмоқда. Янги мавсум бошланиши олдидан жамоанинг асосий посбони атрофидаги бу каби кичик тушунмовчиликлар мухлислар учун ортиқча ҳаяжон туғдирган бўлса-да, амалда футболчининг келажаги борасида ҳеч қандай муаммо мавжуд эмас.

МиланМайк МенанянА СерияТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри операция қилинди: Манчестер Сити яримҳимоячиси сафга қайтмоқдаРодри операция қилинди: Манчестер Сити яримҳимоячиси сафга қайтмоқдаБугун, 17:11Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди