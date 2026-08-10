"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?
Совет киноси мухлисларига яхши таниш Нина Маслова 79 ёшни қарши олган. Унинг энг машҳур образларидан бири "Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Марфа Васильевна роли ҳисобланади. Актриса 1946 йил 27 ноябрда Ригада дунёга келган.
Нина Маслова фақат бир фильм билан чекланиб қолмаган. У "Катта ўзгариш" ва "Афоня" каби машҳур картиналарда ҳам роль ижро этган. Бироқ айнан Марфа Васильевна образи уни кенг аудиторияга танитган.
Актрисанинг касб танлаши ҳам қизиқ кечган. У аввал Москва ирригация институтида ўқиган. Кейин эса муҳандислик йўналиши ўзиники эмаслигини англаб, санъат соҳасига ўтишга қарор қилган.
Маслова ВГИКда Сергей Герасимов ва Тамара Макарова қўлида таҳсил олган ва 1971 йилда ўқишни тамомлаган. Кейинги йилларда у кино соҳасида фаол ишлаб, турли образларни гавдалантирган.
Унинг шахсий ҳаётида ҳам мураккаб даврлар бўлган. Болалигида онаси ва ўгай отаси билан муносабатлари оғир кечгани актрисанинг ҳаётига таъсир кўрсатган. Шунга қарамай, у ижодини давом эттирган ва 2006 йилда Россияда хизмат кўрсатган артист унвони билан тақдирланган.
Бугун Нина Маслова оммавий тадбирларда аввалгидек тез-тез кўринмайди. Лекин унинг Марфа Васильевна роли совет киноси мухлислари орасида ҳали ҳам энг таниш образлардан бири бўлиб қолмоқда.
…