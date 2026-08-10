"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?

·0·Маданият
"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?

Совет киноси мухлисларига яхши таниш Нина Маслова 79 ёшни қарши олган. Унинг энг машҳур образларидан бири "Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Марфа Васильевна роли ҳисобланади. Актриса 1946 йил 27 ноябрда Ригада дунёга келган.

Нина Маслова фақат бир фильм билан чекланиб қолмаган. У "Катта ўзгариш" ва "Афоня" каби машҳур картиналарда ҳам роль ижро этган. Бироқ айнан Марфа Васильевна образи уни кенг аудиторияга танитган.

Актрисанинг касб танлаши ҳам қизиқ кечган. У аввал Москва ирригация институтида ўқиган. Кейин эса муҳандислик йўналиши ўзиники эмаслигини англаб, санъат соҳасига ўтишга қарор қилган.

Маслова ВГИКда Сергей Герасимов ва Тамара Макарова қўлида таҳсил олган ва 1971 йилда ўқишни тамомлаган. Кейинги йилларда у кино соҳасида фаол ишлаб, турли образларни гавдалантирган.

Sochida oq gul taqqan jigarrang sochli ayolning yaqindan koʻrinishi.

Унинг шахсий ҳаётида ҳам мураккаб даврлар бўлган. Болалигида онаси ва ўгай отаси билан муносабатлари оғир кечгани актрисанинг ҳаётига таъсир кўрсатган. Шунга қарамай, у ижодини давом эттирган ва 2006 йилда Россияда хизмат кўрсатган артист унвони билан тақдирланган.

Бугун Нина Маслова оммавий тадбирларда аввалгидек тез-тез кўринмайди. Лекин унинг Марфа Васильевна роли совет киноси мухлислари орасида ҳали ҳам энг таниш образлардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)Кеча, 14:06Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Кеча, 12:40Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Кеча, 12:35“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)Кеча, 12:10Бир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиКеча, 06:08BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиBLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиКеча, 05:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!