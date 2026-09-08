Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)

·0·Маданият
Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)

Актриса Айсанем Юсупова “Омон-омон” кўрсатувида саҳнадан ва суратга олиш жараёнларидан ташқаридаги ҳаёти ҳақида гапирди. У бўш вақтларини асосан уйда, оиласи даврасида ўтказишини маълум қилди.

Кўрсатув давомида актрисага унинг доимо пардозланган, чиройли ва образли кўринишда юриши, шунингдек, актёрлик маҳорати ва ижодий қобилияти ҳақида айтиб, “Оддий Айсанем уйга келиб, баланд пошналарини ечгач, нималар билан шуғулланади?” дея савол берилди.

Айсанем Юсупова ўзини “уй қизи” деб атаб, суратга олиш ишлари тугаши билан имкон қадар тезроқ уйига шошилишини айтди.

“Уйда ўтираман. Мен жуда ҳам уй қизиман десам, тўғри бўлади. Суратга олиш жараёнларидан бўшасам ва бошқа ишим бўлмаса, уйга шошиламан. Оилам даврасида, айниқса, онам билан суҳбатлашамиз, бирга чой тайёрлаймиз”, — деди актриса.

Актриса овқат пиширишни ҳам яхши кўришини таъкидлади. Унинг айтишича, ошхонада вақт ўтказиб, турли таомлар тайёрлаш унга завқ бағишлайди. Бироқ ошхонани кейинчалик синглиси йиғиштириб берар экан.

“Кўп вақтимни уйда ўтказишни яхши кўраман. Севимли фильмларимни томоша қиламан. Уйда китобларимни тахлаб қўйганман, уларни бирма-бир ўқийман”, — дея қўшимча қилди Айсанем Юсупова.

Актриса бўш вақтларида от минишга ҳам боришини айтди. Бу йўналишда унинг ўз устози бор. Айсанемнинг таъкидлашича, от миниш билан фаол шуғуллана бошлаганига қарийб бир йил бўлган, бироқ бундан аввал ҳам ушбу машғулот билан шуғулланган.

Бундан ташқари, актриса уй шароитида сочларига турли муолажалар қилишини ҳам маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Бугун, 15:44Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиБугун, 12:50Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Бугун, 12:36“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)Кеча, 21:45«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...06.09, 23:37Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильм06.09, 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди