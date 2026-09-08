Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошди

·35·Техно
Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошди

Жаҳон мобил бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турган Huawei компаниясининг сўнгги флагманлар серияси ўзига хос тарихий натижани қайд этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei Мате 80 туркумидаги қурилмалар савдоси 9 миллионлик маррани муваффақиятли забт этди ва компания тарихидаги энг тез сотилаётган флагман сериясига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, август ойи охирига келиб мазкур смартфонлар савдоси қарийб 8,98 миллион донани ташкил қилган. Сўнгги ҳафталарда ҳар ҳафталик сотув ҳажми 160–180 минг дона атрофида барқарор ўсиб борганини ҳисобга олсак, серия аллақачон 9 миллионлик кўрсаткичдан ўтиб, навбатдаги улкан мақсад — 10 миллионлик маррага яқинлашмоқда.

Рекорд натижалар ва барқарор талаб

Huawei Мате 80 қаторининг муваффақияти шундаки, бозорга чиқарилгач, одатда флагман моделларда кузатиладиган кескин талаб пасайиши бу сафар рўй бермади. Аксинча, смартфонларга бўлган қизиқиш ойлар давомида барқарор юқори даражада сақланиб қолди.

Эслатиб ўтамиз, мазкур туркумдаги қурилмалар 2025-йилнинг ноябрь ойида сотувга чиқарилган эди. Илк миллион дона смартфон бор-йўғи 18 кун ичида харидорларни топган бўлса, кейинги ойларда бу кўрсаткич жадал суръатда ўсди: май ойида 6 миллиондан, июль ойининг охирида эса 8 миллиондан ортиқ қурилма сотилган эди.

Янги қаторнинг техник устунликлари

Ҳозирги кунда харидорларга тақдим этилаётган қатор бир нечта модификацияларни ўз ичига олади. Улар сирасига Мате 80, Мате 80 Pro, Мате 80 Pro Max ҳамда Мате 80 RS Мастер версиялари киради.

Ушбу смартфонлар Huawei компаниясининг янги авлод Кирин 9030 процессорлари оиласи базасида яратилган илк вакиллари бўлишди. Айнан юқори унумдорликка эга илғор чиплар ва мукаммал камера имкониятлари фойдаланувчилар томонидан юқори баҳоланиб, талабнинг сўнмаслигига асосий сабаб бўлди.

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, агар ҳозирги савдо суръатлари ўзгаришсиз сақланиб қолса, Huawei Мате 80 серияси яқин ҳафталардаёқ ўн миллионинчи эгасини топади ва бренд учун янги рекорд ўрнатади.

HuaweiМате 80Кирин 9030СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиЛехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиБугун, 16:54Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиБугун, 15:57Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиXiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиБугун, 15:28ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 14:57Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиБугун, 14:21Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиЎзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади