Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошди
Жаҳон мобил бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турган Huawei компаниясининг сўнгги флагманлар серияси ўзига хос тарихий натижани қайд этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei Мате 80 туркумидаги қурилмалар савдоси 9 миллионлик маррани муваффақиятли забт этди ва компания тарихидаги энг тез сотилаётган флагман сериясига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, август ойи охирига келиб мазкур смартфонлар савдоси қарийб 8,98 миллион донани ташкил қилган. Сўнгги ҳафталарда ҳар ҳафталик сотув ҳажми 160–180 минг дона атрофида барқарор ўсиб борганини ҳисобга олсак, серия аллақачон 9 миллионлик кўрсаткичдан ўтиб, навбатдаги улкан мақсад — 10 миллионлик маррага яқинлашмоқда.
Рекорд натижалар ва барқарор талабHuawei Мате 80 қаторининг муваффақияти шундаки, бозорга чиқарилгач, одатда флагман моделларда кузатиладиган кескин талаб пасайиши бу сафар рўй бермади. Аксинча, смартфонларга бўлган қизиқиш ойлар давомида барқарор юқори даражада сақланиб қолди.
Эслатиб ўтамиз, мазкур туркумдаги қурилмалар 2025-йилнинг ноябрь ойида сотувга чиқарилган эди. Илк миллион дона смартфон бор-йўғи 18 кун ичида харидорларни топган бўлса, кейинги ойларда бу кўрсаткич жадал суръатда ўсди: май ойида 6 миллиондан, июль ойининг охирида эса 8 миллиондан ортиқ қурилма сотилган эди.
Янги қаторнинг техник устунликлариҲозирги кунда харидорларга тақдим этилаётган қатор бир нечта модификацияларни ўз ичига олади. Улар сирасига Мате 80, Мате 80 Pro, Мате 80 Pro Max ҳамда Мате 80 RS Мастер версиялари киради.
Ушбу смартфонлар Huawei компаниясининг янги авлод Кирин 9030 процессорлари оиласи базасида яратилган илк вакиллари бўлишди. Айнан юқори унумдорликка эга илғор чиплар ва мукаммал камера имкониятлари фойдаланувчилар томонидан юқори баҳоланиб, талабнинг сўнмаслигига асосий сабаб бўлди.
Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, агар ҳозирги савдо суръатлари ўзгаришсиз сақланиб қолса, Huawei Мате 80 серияси яқин ҳафталардаёқ ўн миллионинчи эгасини топади ва бренд учун янги рекорд ўрнатади.
…