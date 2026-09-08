Машинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилди

·77·Дунё
Машинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилди

Қозоғистоннинг Атирау вилоятида эркак бошқа шахсга тегишли йўлтанламас автомобилининг ойналарини тош билан синдириб, суд олдида жавоб берди. Унга 151 375 тенге миқдорида жарима тайинланди. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.

Атирау вилояти судларининг расмий Telegram-каналида маълум қилинишича, Жилиой туман судида Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодекснинг 147-1-моддаси 1-қисми бўйича иш кўриб чиқилган.

Судда аниқланишича, эркак Қулсари шаҳрининг 8-участкасида жойлашган МЧЖ базаси ҳудудида бўлган вақтида корхонага тегишли Toyota Fortuner автомобилига тош отган. Оқибатда машинанинг ҳайдовчи томонидаги чап ойнаси ва олд ойнаси синган.

Суд мажлисида ҳуқуқбузар ўз айбини тўлиқ тан олиб, қилган ишидан пушаймонлигини билдирган.

Унинг айби судда ўрганилган баённома, суд мажлиси иштирокчиларининг тушунтиришлари, фотосуратлар ҳамда ишга оид бошқа материаллар билан тасдиқланган.

Жазо тайинлашда суд эркакнинг айбини тан олгани ва қилган ишидан пушаймонлигини маъмурий жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида инобатга олган. Оғирлаштирувчи ҳолатлар эса аниқланмаган.

Суд қарорига кўра, эркак Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодекснинг 147-1-моддаси 1-қисми бўйича айбдор деб топилиб, унга 151 375 тенге миқдорида жарима тайинланган.

Суд қарори қонуний кучга кирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда урушлар сони рекорд даражага етдиДунёда урушлар сони рекорд даражага етдиБугун, 15:07Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМашҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 14:4670 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирдиБугун, 14:36Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиЭйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиБугун, 14:27Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Бугун, 14:03Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиҚирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиБугун, 13:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада