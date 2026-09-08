Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилди
Австриянинг етакчи авиакомпанияларидан бири бўлган Аустриан Аирлинес ўз ҳаво кемаларида юқори тезликдаги Starlink сунъий йўлдош интернетидан фойдаланишни расман бошлади. Янги технология билан жиҳозланган илк Аирбус A320neo самолёти Вена шаҳридан Португалиянинг Порту шаҳрига парвозни амалга оширди ва бу компания паркида кенг кўламли рақамлаштириш жараёнига старт берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда йўловчилар тахминан 11,6 километр баландликда ҳам юқори тезликдаги интернет алоқасидан баҳраманд бўлишлари мумкин. Starlink тизими минимал кечикиш билан барқарор уланишни таъминлайди, бу эса парвоз вақтида шунчаки хабар ёзиш ёки веб-саҳифаларни кўриб чиқиш билангина чекланиб қолмай, балки самарали ишлаш ҳамда видеоларни онлайн режимида томоша қилиш имкониятини беради.
Бепул фойдаланиш имконияти ва кенг қамровли режаларҲозирча мазкур илғор технология фақат битта самолётда синовдан ўтказилаётган бўлса-да, авиакомпания келгусида уни бутун флотига татбиқ этишни режалаштирмоқда. Аустриан Аирлинес тақдим этган маълумотларга кўра, 2026/2027-йилги қишки мавсум охирига қадар яна 20 та ҳаво кемасини юқори тезликдаги интернет билан жиҳозлаш кўзда тутилган. Шундан сўнг тизим босқичма-босқич компаниянинг барча самолётларида ўрнатилади.
Маълум қилинишича, янги хизмат барча хизмат кўрсатиш классларидаги йўловчилар учун мавжуд бўлади. Травел ИД ҳамда Милес & Море содиқлик дастурлари қатнашчилари парвоз давомида интернетдан мутлақо бепул фойдаланишлари мумкинлиги йўловчилар учун яна бир қулайлик яратади.
Глобал авиация бозоридаги ўзгаришларАустриан Аирлинес Европада Starlink тизимига ўтаётган йирик авиаташувчилар сафини кенгайтирмоқда. Бунгача ҳам бир қатор халқаро авиакомпаниялар ўз йўловчиларига ушбу технологияни таклиф қила бошлагани маълум қилинган эди.
Хусусан, аввалроқ United Airlines ўзининг узоқ масофали рейсларида Starlink орқали ҳатто океанлар узра ҳам юқори тезликдаги Wi-Fi алоқаси таъминланишини йўлга қўйгани хабар қилинган эди. Шунингдек, Сингапурнинг Сингапоре Аирлинес авиакомпанияси 2027-йилдан бошлаб ўзининг Аирбус A350 ҳамда A380 самолётларини мазкур сунъий йўлдош тармоғи билан жиҳозлашни режалаштираётгани, Ирландиянинг Аер Лингус компанияси ҳам шундай босқичга тайёргарлик кўраётгани айтиб ўтилган.
…