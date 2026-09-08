Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилди

·0·Техно
Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилди

Австриянинг етакчи авиакомпанияларидан бири бўлган Аустриан Аирлинес ўз ҳаво кемаларида юқори тезликдаги Starlink сунъий йўлдош интернетидан фойдаланишни расман бошлади. Янги технология билан жиҳозланган илк Аирбус A320neo самолёти Вена шаҳридан Португалиянинг Порту шаҳрига парвозни амалга оширди ва бу компания паркида кенг кўламли рақамлаштириш жараёнига старт берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда йўловчилар тахминан 11,6 километр баландликда ҳам юқори тезликдаги интернет алоқасидан баҳраманд бўлишлари мумкин. Starlink тизими минимал кечикиш билан барқарор уланишни таъминлайди, бу эса парвоз вақтида шунчаки хабар ёзиш ёки веб-саҳифаларни кўриб чиқиш билангина чекланиб қолмай, балки самарали ишлаш ҳамда видеоларни онлайн режимида томоша қилиш имкониятини беради.

Бепул фойдаланиш имконияти ва кенг қамровли режалар

Ҳозирча мазкур илғор технология фақат битта самолётда синовдан ўтказилаётган бўлса-да, авиакомпания келгусида уни бутун флотига татбиқ этишни режалаштирмоқда. Аустриан Аирлинес тақдим этган маълумотларга кўра, 2026/2027-йилги қишки мавсум охирига қадар яна 20 та ҳаво кемасини юқори тезликдаги интернет билан жиҳозлаш кўзда тутилган. Шундан сўнг тизим босқичма-босқич компаниянинг барча самолётларида ўрнатилади.

Маълум қилинишича, янги хизмат барча хизмат кўрсатиш классларидаги йўловчилар учун мавжуд бўлади. Травел ИД ҳамда Милес & Море содиқлик дастурлари қатнашчилари парвоз давомида интернетдан мутлақо бепул фойдаланишлари мумкинлиги йўловчилар учун яна бир қулайлик яратади.

Глобал авиация бозоридаги ўзгаришлар

Аустриан Аирлинес Европада Starlink тизимига ўтаётган йирик авиаташувчилар сафини кенгайтирмоқда. Бунгача ҳам бир қатор халқаро авиакомпаниялар ўз йўловчиларига ушбу технологияни таклиф қила бошлагани маълум қилинган эди.

Хусусан, аввалроқ United Airlines ўзининг узоқ масофали рейсларида Starlink орқали ҳатто океанлар узра ҳам юқори тезликдаги Wi-Fi алоқаси таъминланишини йўлга қўйгани хабар қилинган эди. Шунингдек, Сингапурнинг Сингапоре Аирлинес авиакомпанияси 2027-йилдан бошлаб ўзининг Аирбус A350 ҳамда A380 самолётларини мазкур сунъий йўлдош тармоғи билан жиҳозлашни режалаштираётгани, Ирландиянинг Аер Лингус компанияси ҳам шундай босқичга тайёргарлик кўраётгани айтиб ўтилган.

StarlinkАустриан АирлинесАвиацияИнтернетТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиXiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиБугун, 15:28ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 14:57Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиБугун, 14:21Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиЎзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиБугун, 14:13Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиXiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиБугун, 13:56Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиНокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади