“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)

·0·Маданият
“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)

Таниқли сўз устаси ва қизиқчи Жамшид Нурматов ўзининг яккахон концерт дастурида кутилмаганда одатий қаҳқаҳа ва кулгини бир четга суриб, оиланинг бош устуни — оталар ҳамда меҳрибон оналар ҳақида ниҳоятда таъсирли, дардли ва куюнчаклик билан монолог қилди. Санъаткорнинг юрак тубидан отилиб чиққан, томоғига тиқилган кўз ёшлар билан йўғрилган самимий эътирофлари концерт залини бир зумда жимжитликка чўмдирди. Мухлислар, жумладан, кекса онахонлар, ёш қизлар ва ҳатто оила бошлиғи бўлган жиддий эркаклар ҳам кўзёшларини тия олмай, юзларини кафтлари билан тўсишга мажбур бўлди.

«Даданинг кайфияти бўлмаса, уйда ҳеч кимда кайфият бўлмайди»: Ота мақоми ҳақида аччиқ ҳақиқат

Жамшид Нурматов бугунги кунда кўпчилик унутиб қўяётган одоб ва оталик қадри ҳақида очиқ гапирди:

  • «Дадангизни “братишка” қилиб олманг»: Қизиқчи баъзи фарзандлар улғайгач ота билан муносабатда ҳаддидан ошиб, чегараларни йўқотиб қўяётганига тўхталди. Ота фарзанддан йигирма, йигирма беш, ҳатто ўттиз ёш катта экани ва ҳеч қачон унга тенгқур ёки ошна-оғайнидек муомала қилиш мумкин эмаслигини кескин таъкидлади;

  • Хонадон хотиржамлигининг асоси: «Даданинг кайфияти яхши бўлмаса, уйда итниям кайфияти бўлмайди. Даданинг кайфияти зўр бўлса, ҳамма яйраб, маза қилиб юради», — дея оила бошлиғининг руҳияти бутун уй муҳитини белгилаб беришини жонли мисоллар билан тушунтирди;

  • Отанинг кулгиси — фарзанд бахти: Отанинг хотиржам юриши ва юзидаги табассуми фарзанд учун дунёдаги энг катта ҳимоя ва ором манбаи экани залдаги ҳар бир томошабиннинг юрагига етиб борди.

Саҳна ва зал кўз ёшларга ғарқ бўлди: Томошабинлар ларзаси

Ҳиссиётлар ҳаддан ташқари кучайиб, томоша зали ҳақиқий қалб кўзгусига айланди:

  • Санъаткорнинг ўзи йиғлаб юборди: Жамшид Нурматов ота-она ҳақидаги сўзларни айтар экан, кўз ёшларини жиловлай олмади ва ички кечинмаларини очиқ намоён этди;

  • Эркакларнинг яширин йиғиси: Залда ўтирган ёши катта эркаклар, оталар ва йигитлар кўзларидаги намликни артиб, оғир сукутда ўз ҳаётини хаёлан сарҳисоб қилди;

  • Онахонлар ва ёшлар надомати: Рўмолли кекса оналар, ёш қизлар ва аёллар эса ҳис-туйғуларини яширмасдан, ёноқларидан оқаётган маржон кўз ёшлари билан саҳнадаги ҳар бир калимани тинглади.

«Дунёнинг ишлари мана шу ерга келди»: Садоқат ва меҳр чақириғи

Сўз устасининг монологдаги назмий сатрлари кечанинг энг кулминацион нуқтаси бўлди:

  • «Отам кулса, маза қиламан, онам кулса, маза қиламан»: Қизиқчи мол-дунё, шон-шуҳрат ва ташвишлар ота-онанинг битта жилмайиши олдида арзимас эканини шўрва, сомса ва дийдор мисолида самимий назмга солди;

  • Вақтида қадрлаш фарзи: Ота-она ҳаётлик чоғида совғаларнинг энг аълосини илиниш, уларнинг кўнглини олиш ва чўнтагини тўлдириб қўйиш фарзандликнинг энг олий бурчи экани таъкидланди;

  • Юракни тилган нидо: «Дунёнинг ишлари мана шетимга (томоғимга) келди... Отажон, онажон, доим кулиб юринглар. Сизлар кулмасангиз, бу ҳаёт бизга ҳеч татимайди», — дея санъаткор чиқишига нуқта қўйди.

Сиз охирги марта отангиз ёки онангизнинг кўзларига қараб, уларни чин дилдан қачон кулдирдингиз? Кундалик тирикчилик ва юмушлар ортидан қувиб, энг яқин инсонларимизга меҳр беришни кечиктириб қўймаяпмизми? Ўз самимий ҳис-туйғуларингиз ва дил сўзларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...Кеча, 23:37Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмКеча, 23:32Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиЗомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиКеча, 23:27“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилдиКеча, 23:19Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Тармоқларни кулдирган воқеа: “Хотин”дан келган кутилмаган хабар (видео)Кеча, 20:10«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)Кеча, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди