“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)
Таниқли сўз устаси ва қизиқчи Жамшид Нурматов ўзининг яккахон концерт дастурида кутилмаганда одатий қаҳқаҳа ва кулгини бир четга суриб, оиланинг бош устуни — оталар ҳамда меҳрибон оналар ҳақида ниҳоятда таъсирли, дардли ва куюнчаклик билан монолог қилди. Санъаткорнинг юрак тубидан отилиб чиққан, томоғига тиқилган кўз ёшлар билан йўғрилган самимий эътирофлари концерт залини бир зумда жимжитликка чўмдирди. Мухлислар, жумладан, кекса онахонлар, ёш қизлар ва ҳатто оила бошлиғи бўлган жиддий эркаклар ҳам кўзёшларини тия олмай, юзларини кафтлари билан тўсишга мажбур бўлди.
«Даданинг кайфияти бўлмаса, уйда ҳеч кимда кайфият бўлмайди»: Ота мақоми ҳақида аччиқ ҳақиқат
Жамшид Нурматов бугунги кунда кўпчилик унутиб қўяётган одоб ва оталик қадри ҳақида очиқ гапирди:
«Дадангизни “братишка” қилиб олманг»: Қизиқчи баъзи фарзандлар улғайгач ота билан муносабатда ҳаддидан ошиб, чегараларни йўқотиб қўяётганига тўхталди. Ота фарзанддан йигирма, йигирма беш, ҳатто ўттиз ёш катта экани ва ҳеч қачон унга тенгқур ёки ошна-оғайнидек муомала қилиш мумкин эмаслигини кескин таъкидлади;
Хонадон хотиржамлигининг асоси: «Даданинг кайфияти яхши бўлмаса, уйда итниям кайфияти бўлмайди. Даданинг кайфияти зўр бўлса, ҳамма яйраб, маза қилиб юради», — дея оила бошлиғининг руҳияти бутун уй муҳитини белгилаб беришини жонли мисоллар билан тушунтирди;
Отанинг кулгиси — фарзанд бахти: Отанинг хотиржам юриши ва юзидаги табассуми фарзанд учун дунёдаги энг катта ҳимоя ва ором манбаи экани залдаги ҳар бир томошабиннинг юрагига етиб борди.
Саҳна ва зал кўз ёшларга ғарқ бўлди: Томошабинлар ларзаси
Ҳиссиётлар ҳаддан ташқари кучайиб, томоша зали ҳақиқий қалб кўзгусига айланди:
Санъаткорнинг ўзи йиғлаб юборди: Жамшид Нурматов ота-она ҳақидаги сўзларни айтар экан, кўз ёшларини жиловлай олмади ва ички кечинмаларини очиқ намоён этди;
Эркакларнинг яширин йиғиси: Залда ўтирган ёши катта эркаклар, оталар ва йигитлар кўзларидаги намликни артиб, оғир сукутда ўз ҳаётини хаёлан сарҳисоб қилди;
Онахонлар ва ёшлар надомати: Рўмолли кекса оналар, ёш қизлар ва аёллар эса ҳис-туйғуларини яширмасдан, ёноқларидан оқаётган маржон кўз ёшлари билан саҳнадаги ҳар бир калимани тинглади.
«Дунёнинг ишлари мана шу ерга келди»: Садоқат ва меҳр чақириғи
Сўз устасининг монологдаги назмий сатрлари кечанинг энг кулминацион нуқтаси бўлди:
«Отам кулса, маза қиламан, онам кулса, маза қиламан»: Қизиқчи мол-дунё, шон-шуҳрат ва ташвишлар ота-онанинг битта жилмайиши олдида арзимас эканини шўрва, сомса ва дийдор мисолида самимий назмга солди;
Вақтида қадрлаш фарзи: Ота-она ҳаётлик чоғида совғаларнинг энг аълосини илиниш, уларнинг кўнглини олиш ва чўнтагини тўлдириб қўйиш фарзандликнинг энг олий бурчи экани таъкидланди;
Юракни тилган нидо: «Дунёнинг ишлари мана шетимга (томоғимга) келди... Отажон, онажон, доим кулиб юринглар. Сизлар кулмасангиз, бу ҳаёт бизга ҳеч татимайди», — дея санъаткор чиқишига нуқта қўйди.
Сиз охирги марта отангиз ёки онангизнинг кўзларига қараб, уларни чин дилдан қачон кулдирдингиз? Кундалик тирикчилик ва юмушлар ортидан қувиб, энг яқин инсонларимизга меҳр беришни кечиктириб қўймаяпмизми? Ўз самимий ҳис-туйғуларингиз ва дил сўзларингизни изоҳларда қолдиринг!
…