Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!
Ўзбекистон футболида кутилмаган ва шов-шувли мураббийлик тайинлови амалга ошди. Куни кеча Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби билан хайрлашган тажрибали мутахассис Илёс Зейтуллаев фаолиятини Про лига вакили бўлмиш «Каттақўрғон» жамоасида давом эттиради. Бу ҳақда клуб матбуот хизмати ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали расман хабар берди. Европа футболи нафасини кўрган таниқли мураббийнинг қуйи лига клубини қабул қилиб олиши кўплаб мутахассислар ва мухлислар диққатини тортмоқда. Хўш, 44 ёшли мутахассис олдига қандай вазифа қўйилди ва у жамоа билан қандай марраларни кўзламоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — «Каттақўрғон» раҳбариятининг расмий баёноти ва мураббийнинг янги стратегик мақсадларининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
«Бунёдкор»даги ёрқин давр ва янги чорлов
Илёс Зейтуллаевнинг мураббийлик фаолияти ўзбек футболида янги нафас сифатида баҳоланмоқда:
Италия мактаби тажрибаси: Футболчилик фаолиятининг асосий қисмини Италия А Серияси клублари сафида ўтказган мутахассис ўзига хос тактик қарашлари билан ажралиб туради;
Пойтахт клубидаги фаолият: «Бунёдкор» клуби бошқарувида ишлаган даврида у жамоатчилик ва мухлисларда илиқ таассурот қолдирди;
Про лигадаги янги лойиҳа: Самарқанд вилояти вакили бўлган «Каттақўрғон» жамоаси билан тузилган келишув клуб амбициялари нақадар юқори эканини кўрсатмоқда.
«Футболчилик фаолиятининг асосий қисмини Италияда ўтказган мутахассис жамоатчиликка «Бунёдкор» мураббийи сифатида илиқ таассурот қолдирди. Унинг кейинги бекати Самарқанд бўлади», — дея эълон қилди клуб матбуот хизмати.
Асосий ечим ва Суперлига йўлидаги улкан мақсад
Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтираётган энг асосий масала — таниқли мураббийнинг қуйи лигага тушиши ва клубнинг бош режаси нима эканидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, «Каттақўрғон» раҳбарияти 44 ёшли Илёс Зейтуллаев билан расман тўлиқ келишувга эришди ва эндиликда у Самарқанд вилоятининг ушбу иккинчи жамоасини тарихда илк бор Суперлигага олиб чиқиш учун кураш олиб боради. Клуб раҳбарияти тажрибали мураббийга тўлиқ ишонч билдирган ҳолда, катта зафарлар тилаб қолди.
Сизнингча, Илёс Зейтуллаев ўзининг замонавий қарашлари ва Европа тажрибаси билан «Каттақўрғон» жамоасини кучлилар сафига — Суперлигага олиб чиқа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини яқинларингиз ҳамда Про лига мухлисларига улашинг!
…