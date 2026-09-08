Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!

·22·Спорт
Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!

Ўзбекистон футболида кутилмаган ва шов-шувли мураббийлик тайинлови амалга ошди. Куни кеча Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби билан хайрлашган тажрибали мутахассис Илёс Зейтуллаев фаолиятини Про лига вакили бўлмиш «Каттақўрғон» жамоасида давом эттиради. Бу ҳақда клуб матбуот хизмати ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали расман хабар берди. Европа футболи нафасини кўрган таниқли мураббийнинг қуйи лига клубини қабул қилиб олиши кўплаб мутахассислар ва мухлислар диққатини тортмоқда. Хўш, 44 ёшли мутахассис олдига қандай вазифа қўйилди ва у жамоа билан қандай марраларни кўзламоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — «Каттақўрғон» раҳбариятининг расмий баёноти ва мураббийнинг янги стратегик мақсадларининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

«Бунёдкор»даги ёрқин давр ва янги чорлов

Илёс Зейтуллаевнинг мураббийлик фаолияти ўзбек футболида янги нафас сифатида баҳоланмоқда:

  • Италия мактаби тажрибаси: Футболчилик фаолиятининг асосий қисмини Италия А Серияси клублари сафида ўтказган мутахассис ўзига хос тактик қарашлари билан ажралиб туради;

  • Пойтахт клубидаги фаолият: «Бунёдкор» клуби бошқарувида ишлаган даврида у жамоатчилик ва мухлисларда илиқ таассурот қолдирди;

  • Про лигадаги янги лойиҳа: Самарқанд вилояти вакили бўлган «Каттақўрғон» жамоаси билан тузилган келишув клуб амбициялари нақадар юқори эканини кўрсатмоқда.

«Футболчилик фаолиятининг асосий қисмини Италияда ўтказган мутахассис жамоатчиликка «Бунёдкор» мураббийи сифатида илиқ таассурот қолдирди. Унинг кейинги бекати Самарқанд бўлади», — дея эълон қилди клуб матбуот хизмати.

Асосий ечим ва Суперлига йўлидаги улкан мақсад

Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтираётган энг асосий масала — таниқли мураббийнинг қуйи лигага тушиши ва клубнинг бош режаси нима эканидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, «Каттақўрғон» раҳбарияти 44 ёшли Илёс Зейтуллаев билан расман тўлиқ келишувга эришди ва эндиликда у Самарқанд вилоятининг ушбу иккинчи жамоасини тарихда илк бор Суперлигага олиб чиқиш учун кураш олиб боради. Клуб раҳбарияти тажрибали мураббийга тўлиқ ишонч билдирган ҳолда, катта зафарлар тилаб қолди.

Сизнингча, Илёс Зейтуллаев ўзининг замонавий қарашлари ва Европа тажрибаси билан «Каттақўрғон» жамоасини кучлилар сафига — Суперлигага олиб чиқа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини яқинларингиз ҳамда Про лига мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?Бугун, 16:56Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиУсмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиБугун, 14:39Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:18Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:4619 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?Бугун, 13:46Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБугун, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда