Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этди
Эски компьютерлар ва ноутбуклар иш унумдорлигини ошириш ҳамда уларнинг ҳаётини узайтириш учун мўлжалланган янги қурилма эълон қилинди. Ixbt.com маълумотига кўра, Лехар компанияси ўзининг ҳамёнбоп SSD сериясига мансуб NF100 қаттиқ дискларини оммага тақдим этди, бу эса фойдаланувчиларга бюджетни тежаган ҳолда тезликни ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги турдаги флеш-хотиралар замонавий SATA ИИИ интерфейси асосида ишлайди. Қурилмалар анъанавий 2,5 дюймли корпусда ишлаб чиқарилиб, унинг қалинлиги атиги 7 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчамлар ушбу қаттиқ дискларни ҳатто энг юпқа ва эски ноутбукларга ҳам муаммосиз ўрнатиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлариИшлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда турли сиғимдаги вариантларни танлашлари мумкин. Серия доирасида 120 GB, 250 GB, 500 GB ҳамда 1 TB ҳажмдаги моделлар тақдим этилган.
Барча тақдим этилган модификациялар учун кетма-кет ўқиш тезлиги секундига 500 мегабайтгача етиши эълон қилинди. Бу эса тизимнинг юкланиш вақтини сезиларли даражада қисқартириб, кундалик вазифаларни бажаришда қулайлик яратади.
Чидамлилик ва кафолат шартлариҚурилманинг хизмат қилиш муддати ва ёзиш ресурси унинг ҳажмига қараб фарқ қилади. Кафолатланган ёзиш ресурси мос равишда 42 TB, 84 TB, 168 TB ва 336 TB ни ташкил этади. Бу фойдаланувчиларга узоқ йиллар давомида маълумотлар хавфсизлигидан хотиржам бўлиш имконини беради.
Қаттиқ дисклар ҳаракатланувчи қисмларга эга эмаслиги боис тебранишлар ва тасодифий зарбаларга қаршилиги юқори. Шу боис улар нафақат уй шароитидаги стасионар компьютерлар, балки кўчма қурилмалар ва сафарларда ишлатиладиган ноутбуклар учун ҳам мақбул ечимга айланади.
Ҳозирги вақтда Хитой бозорида 250 GB ли NF100 версияси 355 юан, 500 GB ли модел эса 625 юан атрофида баҳоланмоқда. 120 GB ва 1 TB ли моделлар нархи эса кейинроқ эълон қилиниши кутилмоқда.
…