Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этди

·50·Техно
Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этди

Эски компьютерлар ва ноутбуклар иш унумдорлигини ошириш ҳамда уларнинг ҳаётини узайтириш учун мўлжалланган янги қурилма эълон қилинди. Ixbt.com маълумотига кўра, Лехар компанияси ўзининг ҳамёнбоп SSD сериясига мансуб NF100 қаттиқ дискларини оммага тақдим этди, бу эса фойдаланувчиларга бюджетни тежаган ҳолда тезликни ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги турдаги флеш-хотиралар замонавий SATA ИИИ интерфейси асосида ишлайди. Қурилмалар анъанавий 2,5 дюймли корпусда ишлаб чиқарилиб, унинг қалинлиги атиги 7 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчамлар ушбу қаттиқ дискларни ҳатто энг юпқа ва эски ноутбукларга ҳам муаммосиз ўрнатиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлари

Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, харидорлар ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда турли сиғимдаги вариантларни танлашлари мумкин. Серия доирасида 120 GB, 250 GB, 500 GB ҳамда 1 TB ҳажмдаги моделлар тақдим этилган.

Барча тақдим этилган модификациялар учун кетма-кет ўқиш тезлиги секундига 500 мегабайтгача етиши эълон қилинди. Бу эса тизимнинг юкланиш вақтини сезиларли даражада қисқартириб, кундалик вазифаларни бажаришда қулайлик яратади.

Чидамлилик ва кафолат шартлари

Қурилманинг хизмат қилиш муддати ва ёзиш ресурси унинг ҳажмига қараб фарқ қилади. Кафолатланган ёзиш ресурси мос равишда 42 TB, 84 TB, 168 TB ва 336 TB ни ташкил этади. Бу фойдаланувчиларга узоқ йиллар давомида маълумотлар хавфсизлигидан хотиржам бўлиш имконини беради.

Қаттиқ дисклар ҳаракатланувчи қисмларга эга эмаслиги боис тебранишлар ва тасодифий зарбаларга қаршилиги юқори. Шу боис улар нафақат уй шароитидаги стасионар компьютерлар, балки кўчма қурилмалар ва сафарларда ишлатиладиган ноутбуклар учун ҳам мақбул ечимга айланади.

Ҳозирги вақтда Хитой бозорида 250 GB ли NF100 версияси 355 юан, 500 GB ли модел эса 625 юан атрофида баҳоланмоқда. 120 GB ва 1 TB ли моделлар нархи эса кейинроқ эълон қилиниши кутилмоқда.

ЛехарSSDТехнологияларКомпьютерХотира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиБугун, 17:24Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиHuawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиБугун, 16:28Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиБугун, 15:57Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиXiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиБугун, 15:28ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 14:57Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади