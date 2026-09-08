“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?

·62·Спорт
“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?

УЕФА Чемпионлар лигасининг 2026/2027 йилги янги мавсуми старти олдидан “Манчестер Сити” дастлабки сафар беллашувини ўтказиш учун Португалиянинг “Порту” клуби майдонига йўл олди. Энцо Мареска бошчилигидаги жамоа миллий чемпионатда кетма-кет учта муҳим ғалабани қўлга киритиб, еврокубокларга ҳам юқори кайфиятда етиб келди. Айниқса, ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг халқаро майдондаги иштироки миллионлаб ватандошларимиз диққат марказида турибди. Хўш, Мареска танлаган 22 нафарлик кенгайтирилган қайдномага кимлар кирди ва жамоанинг қайси етакчилари жароҳат сабаб сафардан четда қолди? Мақола охирида эса асосий интрига — таркибдан тушиб қолган юлдузларнинг ҳолати ва жароҳатларнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Мураббийнинг тарихий хотиралари ва гуруҳ босқичи тақвими

Манчестер Сити”нинг қитъа миқёсидаги янги юриши жиддий синовлар билан бошланади:

  • Маресканинг Чемпионлар лигасига қайтиши: Бош мураббий Энцо Мареска 2022/2023 йилги мавсумда Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси сифатида ушбу нуфузли совринни қўлга киритган бўлиб, энди жамоани бош мураббий мақомида майдонга бошлаб тушади;

  • Сафар беллашувлари харитаси: Португалиядаги тўқнашувдан сўнг инглиз гранди сафарда “РБ Лейпциг”, “Барселона” ҳамда “Ланс” жамоаларига қарши саф тортади;

  • “Этиҳод”даги шиддатли баҳслар: Ўз майдонида эса мусобақанинг амалдаги чемпиони “Пари Сен-Жермен”, шунингдек, “АЕК Афина”, “Наполи” ва “Спортинг” клубларини қабул қилади.

“Жамоа Премьер-лигадаги дастлабки учта ўйинда ишончли ғалабаларни қўлга киритиб, Чемпионлар лигасига кўтаринки кайфиятда йўл олди”, — дейилади клуб ҳисоботида.

Португалияга йўл олган 22 футболчи ва Ҳусановнинг имконияти

Бош мураббий томонидан сафар ўйини учун танлаб олинган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:

  • Дарвозабонлар: Жанлуижи Доннарумма, Жеронимо Рулли, Маркус Беттинелли;

  • Ҳимоя чизиғи: Рико Льюис, Матеуш Нуньеш, Абдуқодир Ҳусанов, Витор Рейс, Рубен Диаш, Марк Гуэхи, Йошко Гвардиол, Райан Айт-Нури;

  • Ярим ҳимоячилар: Айюб Буадди, Матео Ковачич, Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Фил Фоден, Райан Шерки;

  • Ҳужумчилар: Райан МакАйду, Антуан Семеньо, Аллан Элиас, Илиман Ндиай, Эрлинг Холанд.

Асосий ечим ва сафдан чиққан футболчилар тақдири

Кўпчилик мухлисларни қизиқтирган энг муҳим масала — нега айрим асосий футболчилар Португалияга бормаганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, клуб тарбияланувчилари Каден Брейтуэйт ва Флойд Самба асосий жамоа билан эмас, балки параллель равишда ўтадиган УЕФА Ёшлар лигасидаги баҳс учун 19 ёшгача бўлган таркибга жалб этилди. Шунингдек, жамоанинг икки муҳим юлдузи соғлиғидаги муаммолар туфайли сафардан тушиб қолди: Нико О’Райли машғулот вақтида белидан жароҳат олиб сафдан чиққан бўлса, Жереми Доку болдир мушагидаги жароҳатини даволашда давом этмоқда.

Сизнингча, ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов “Порту”га қарши учрашувни асосий таркибда бошлаб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўша оладими? “Манчестер Сити”нинг янгиланган таркиби ушбу мавсумда Чемпионлар лигаси бош совринини ютишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Бугун, 17:03Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиУсмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиБугун, 14:39Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:18Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:4619 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?Бугун, 13:46Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБугун, 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда