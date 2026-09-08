“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?
УЕФА Чемпионлар лигасининг 2026/2027 йилги янги мавсуми старти олдидан “Манчестер Сити” дастлабки сафар беллашувини ўтказиш учун Португалиянинг “Порту” клуби майдонига йўл олди. Энцо Мареска бошчилигидаги жамоа миллий чемпионатда кетма-кет учта муҳим ғалабани қўлга киритиб, еврокубокларга ҳам юқори кайфиятда етиб келди. Айниқса, ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг халқаро майдондаги иштироки миллионлаб ватандошларимиз диққат марказида турибди. Хўш, Мареска танлаган 22 нафарлик кенгайтирилган қайдномага кимлар кирди ва жамоанинг қайси етакчилари жароҳат сабаб сафардан четда қолди? Мақола охирида эса асосий интрига — таркибдан тушиб қолган юлдузларнинг ҳолати ва жароҳатларнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Мураббийнинг тарихий хотиралари ва гуруҳ босқичи тақвими
“Манчестер Сити”нинг қитъа миқёсидаги янги юриши жиддий синовлар билан бошланади:
Маресканинг Чемпионлар лигасига қайтиши: Бош мураббий Энцо Мареска 2022/2023 йилги мавсумда Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси сифатида ушбу нуфузли совринни қўлга киритган бўлиб, энди жамоани бош мураббий мақомида майдонга бошлаб тушади;
Сафар беллашувлари харитаси: Португалиядаги тўқнашувдан сўнг инглиз гранди сафарда “РБ Лейпциг”, “Барселона” ҳамда “Ланс” жамоаларига қарши саф тортади;
“Этиҳод”даги шиддатли баҳслар: Ўз майдонида эса мусобақанинг амалдаги чемпиони “Пари Сен-Жермен”, шунингдек, “АЕК Афина”, “Наполи” ва “Спортинг” клубларини қабул қилади.
“Жамоа Премьер-лигадаги дастлабки учта ўйинда ишончли ғалабаларни қўлга киритиб, Чемпионлар лигасига кўтаринки кайфиятда йўл олди”, — дейилади клуб ҳисоботида.
Португалияга йўл олган 22 футболчи ва Ҳусановнинг имконияти
Бош мураббий томонидан сафар ўйини учун танлаб олинган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
Дарвозабонлар: Жанлуижи Доннарумма, Жеронимо Рулли, Маркус Беттинелли;
Ҳимоя чизиғи: Рико Льюис, Матеуш Нуньеш, Абдуқодир Ҳусанов, Витор Рейс, Рубен Диаш, Марк Гуэхи, Йошко Гвардиол, Райан Айт-Нури;
Ярим ҳимоячилар: Айюб Буадди, Матео Ковачич, Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Фил Фоден, Райан Шерки;
Ҳужумчилар: Райан МакАйду, Антуан Семеньо, Аллан Элиас, Илиман Ндиай, Эрлинг Холанд.
Асосий ечим ва сафдан чиққан футболчилар тақдири
Кўпчилик мухлисларни қизиқтирган энг муҳим масала — нега айрим асосий футболчилар Португалияга бормаганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, клуб тарбияланувчилари Каден Брейтуэйт ва Флойд Самба асосий жамоа билан эмас, балки параллель равишда ўтадиган УЕФА Ёшлар лигасидаги баҳс учун 19 ёшгача бўлган таркибга жалб этилди. Шунингдек, жамоанинг икки муҳим юлдузи соғлиғидаги муаммолар туфайли сафардан тушиб қолди: Нико О’Райли машғулот вақтида белидан жароҳат олиб сафдан чиққан бўлса, Жереми Доку болдир мушагидаги жароҳатини даволашда давом этмоқда.
Сизнингча, ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов “Порту”га қарши учрашувни асосий таркибда бошлаб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўша оладими? “Манчестер Сити”нинг янгиланган таркиби ушбу мавсумда Чемпионлар лигаси бош совринини ютишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини яқинларингизга улашинг!
…