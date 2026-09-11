Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди

·36·Спорт
Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте бу йилги нуфузли “Олтин тўп” мукофотига испан футболчиларидан бири муносиб эканини таъкидлади. Шунингдек, 65 ёшли мутахассис Барселона клубининг ёш истеъдоди Ламине Ямал келажакда ш каби шахсий совринни қўлга куритишига қатъий ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пайшанба куни Овиедода бўлиб ўтган UEFA Миллатлар лигасининг Чехия жамоасига қарши келаси ойдаги учрашуви тақдимотида сўзга чиққан Луис де ла Фуенте жорий йилги “Олтин тўп” даъвогарлари рўйхатига тўхталиб ўтди. У расмий 30 кишилик номзодлар рўйхатидан Микел Оярзабалнинг тушиб қолганидан ҳайратда эканини яширмади.

Маълумот учун, “Олтин тўп” тақдирлаш маросими шу йилнинг 26-октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Танлов учун номзодлар рўйхати шу ҳафта бошида эълон қилинган эди. Луис де ла Фуенте ўз чиқишида мамлакатдаги футболчилик салоҳияти ва маҳаллий истеъдодларга юқори баҳо берди.

Испания футболининг салоҳияти ва Микел Оярзабал масаласи

Мураббий ўз баёнотида мамлакатда футболчиларни тайёрлаш тизими жаҳон даражасида эканини алоҳида таъкидлади. У маҳаллий футбол брендини ҳар доим қўллаб-қувватлашини билдириб, танлов тузувчиларнинг қарорини танқидий руҳда эслади.

Goal.com нашрининг ёзишича, мутахассис Микел Оярзабалнинг номзодлар сирасида йўқлигига муносабат билдирар экан: „Кимдир бу номзодларни ёзаётганда қоғозни ерга тушириб юборган ва уни рўйхатдан четда қолдирган кўринади“, дея ҳазиломуз тарзда ўз эътирозини билдирди.

Ламине Ямалнинг порлоқ келажаги

Луис де ла Фуенте ёш вингер Ламине Ямалнинг жорий мавсумдаги ҳаракатларини юқори баҳолаб, унинг келажагига катта умид боғлаётганини айтди. Барселона тарбияланувчиси ўзининг ажойиб ўйини билан тез орада дунёнинг энг яхши футболчиси номига лойиқ кўрилишига мураббийнинг шубҳаси йўқ.

„Ламине Ямал испан бўлгани ва ақлбовар қилмайдиган даражада зўр футболчи эканлиги учун “Олтин тўп”ни юта олади деб ўйлайман. Агар бу йил бўлмаса, келажакда албатта қўлга киритади. Уни бу мукофотга эришиши учун кўп вақт керак бўлмайди деб ўйлайман. Мен унинг мавсум бошидаги ўйинларини кузатиб турибман ва ундан кўп йиллар давомида завқ олишни истаймиз“, — деди мураббий.

Шунингдек, терма жамоа устози жаҳон чемпионлигидан сўнг халқаро фаолиятини якунлаган ярим ҳимоячи Маркос Лёренте ҳақида ҳамтўхталди. У футболчининг қарорига тўла ҳурмат билан қарашини ва улар ўртасида ажойиб муносабат сақланиб қолганини қўшимча қилди. Келгусида ёш истеъдодлар Карлос Эспи ва Хави Эспарт каби футболчиларнинг терма жамоага жалб этилиши ҳақидаги саволга жавоб бераркан, улар келажакда албатта жамоада бўлишини, бироқ ҳозирча шошилиш керак эмаслигини таъкидлади.

Луис де ла ФуентеЛамине ЯмалОлтин топИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаБугун, 11:08Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 10:51Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиБугун, 10:12UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?Бугун, 09:23Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Бугун, 09:17Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиБугун, 08:11
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди