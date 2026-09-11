Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте бу йилги нуфузли “Олтин тўп” мукофотига испан футболчиларидан бири муносиб эканини таъкидлади. Шунингдек, 65 ёшли мутахассис Барселона клубининг ёш истеъдоди Ламине Ямал келажакда ш каби шахсий совринни қўлга куритишига қатъий ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пайшанба куни Овиедода бўлиб ўтган UEFA Миллатлар лигасининг Чехия жамоасига қарши келаси ойдаги учрашуви тақдимотида сўзга чиққан Луис де ла Фуенте жорий йилги “Олтин тўп” даъвогарлари рўйхатига тўхталиб ўтди. У расмий 30 кишилик номзодлар рўйхатидан Микел Оярзабалнинг тушиб қолганидан ҳайратда эканини яширмади.
Маълумот учун, “Олтин тўп” тақдирлаш маросими шу йилнинг 26-октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Танлов учун номзодлар рўйхати шу ҳафта бошида эълон қилинган эди. Луис де ла Фуенте ўз чиқишида мамлакатдаги футболчилик салоҳияти ва маҳаллий истеъдодларга юқори баҳо берди.
Испания футболининг салоҳияти ва Микел Оярзабал масаласиМураббий ўз баёнотида мамлакатда футболчиларни тайёрлаш тизими жаҳон даражасида эканини алоҳида таъкидлади. У маҳаллий футбол брендини ҳар доим қўллаб-қувватлашини билдириб, танлов тузувчиларнинг қарорини танқидий руҳда эслади.
Goal.com нашрининг ёзишича, мутахассис Микел Оярзабалнинг номзодлар сирасида йўқлигига муносабат билдирар экан: „Кимдир бу номзодларни ёзаётганда қоғозни ерга тушириб юборган ва уни рўйхатдан четда қолдирган кўринади“, дея ҳазиломуз тарзда ўз эътирозини билдирди.
Ламине Ямалнинг порлоқ келажагиЛуис де ла Фуенте ёш вингер Ламине Ямалнинг жорий мавсумдаги ҳаракатларини юқори баҳолаб, унинг келажагига катта умид боғлаётганини айтди. Барселона тарбияланувчиси ўзининг ажойиб ўйини билан тез орада дунёнинг энг яхши футболчиси номига лойиқ кўрилишига мураббийнинг шубҳаси йўқ.
„Ламине Ямал испан бўлгани ва ақлбовар қилмайдиган даражада зўр футболчи эканлиги учун “Олтин тўп”ни юта олади деб ўйлайман. Агар бу йил бўлмаса, келажакда албатта қўлга киритади. Уни бу мукофотга эришиши учун кўп вақт керак бўлмайди деб ўйлайман. Мен унинг мавсум бошидаги ўйинларини кузатиб турибман ва ундан кўп йиллар давомида завқ олишни истаймиз“, — деди мураббий.
Шунингдек, терма жамоа устози жаҳон чемпионлигидан сўнг халқаро фаолиятини якунлаган ярим ҳимоячи Маркос Лёренте ҳақида ҳамтўхталди. У футболчининг қарорига тўла ҳурмат билан қарашини ва улар ўртасида ажойиб муносабат сақланиб қолганини қўшимча қилди. Келгусида ёш истеъдодлар Карлос Эспи ва Хави Эспарт каби футболчиларнинг терма жамоага жалб этилиши ҳақидаги саволга жавоб бераркан, улар келажакда албатта жамоада бўлишини, бироқ ҳозирча шошилиш керак эмаслигини таъкидлади.
…