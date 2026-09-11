Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)
Ғарбнинг мислсиз геосиёсий босими, санкциялар тўлқини ва дипломатик чекловларига қарамай, Кремль раҳбари Владимир Путин дунёнинг энг йирик иқтисодий куч марказларидан бири — Ҳиндистонга етиб келди. 12–13 сентябрь кунлари Нью-Деҳлида бўлиб ўтадиган 18-БРИКС саммитида иштирок этиш учун «Россия» махсус самолёти трапидан тушиб келган Путинни Ҳиндистон ҳукумати юқори дипломатик эҳтиром ва фахрий қоровул билан кутиб олди. 2022 йил февралидан буён илк бор Россиядан ташқаридаги БРИКС саммитида шахсан иштирок этаётган Россия етакчисининг бу сафари халқаро сиёсий майдонда ҳақиқий камбэк ва дипломатик қуршовларни ёриб ўтиш қадами сифатида баҳоланмоқда.
Хўш, Путинни Деҳли аэропортида кимлар қарши олди, Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди билан бўлажак икки томонлама музокаралар дунё харитасини қандай ўзгартиради ва бу ташриф глобал бозорлар учун нимани англатади?
Триумф ва қайтиш: Махсус борт трапидан бошланган тарихий қадам
Нью-Деҳли аэропортига келиб қўнган Россиянинг биринчи рақамли самолёти атрофида жаҳон матбуоти диққати жамланди:
Юқори даражадаги қабул: Самолёт трапидан шахдам қадамлар билан тушиб келган Владимир Путинни Ҳиндистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Кирти Вардхан Сингҳ бошчилигидаги расмий делегация ҳамда ҳарбий фахрий қоровул тантанали равишда қарши олди;
Қизил гилам ва фотокамералар: Россия етакчиси ҳинд расмийлари билан самимий қўл бериб кўришар экан, саммитга ташриф буюрган ўнлаб хорижий нашрлар ушбу онларни катта сиёсий воқелик сифатида муҳрлади;
Саммит сари илк қадам: Путин тўғридан-тўғри БРИКС Бизнес форумининг ялпи мажлисига ва икки томонлама расмий учрашувлар дастурига киришди.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Халқаро изоляция ва кўп векторли қаршилик
Ушбу ташрифгача бўлган йўл Москва учун оғир сиёсий тўсиқлар ва ташқи босимлар гирдобида кечди:
Ғарбнинг изоляция режаси: Украина можароси бошланганидан буён АҚШ ва Европа Иттифоқи Россияни халқаро майдонда яккалаб қўйиш, етакчисининг хорижга чиқишини чеклашга бор кучи билан ҳаракат қилди;
Санкциялар ва тарифлар таҳдиди: Ҳиндистонга Россиядан энергия ресурсларини сотиб олишни тўхтатиш бўйича Вашингтон томонидан тинимсиз босим ўтказилиб, ҳатто савдо божлари жорий этиш билан огоҳлантиришлар берилди;
Шубҳали кутишлар: Кўпчилик таҳлилчилар геосиёсий вазиятнинг кескинлиги сабаб Путиннинг Деҳлидаги саммитда шахсан иштирок этишини сўроқ остига олаётган эди.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Моди билан «қутб юлдузи»дек мустаҳкам иттифоқ
Ҳиндистон сафари Кремль дипломатиясининг чекинмаслигини ва анъанавий ҳамкорликни йўқотмаганини исботлади:
Моди билан юзма-юз мулоқот: Ташриф доирасида Путин Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди билан кенг кўламли икки томонлама музокараларни ўтказади;
Кун тартибидаги асосий мавзулар: Энергетика хавфсизлиги, ҳарбий-техник ҳамкорлик, миллий валюталардаги тўлов тизимлари ва логистика коридорлари муҳокамалар марказида бўлади;
Деҳлининг қатъияти: Ҳиндистон ташқи кучларнинг босимига қарамай, Россия билан кўп асрлик стратегик шерикликни сақлаб қолганини дунёга кўрсатди.
«Бизнинг дўстлигимиз ва стратегик муносабатларимиз ҳар қандай сиёсий бўронларда ҳам ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолади», — дея эътироф этилган Нью-Деҳлидаги расмий доираларда.
Тарихий марра ва глобал кучлар мувозанати
Владимир Путиннинг Нью-Деҳлидаги БРИКС саммитига шахсан келиши Ғарб сиёсатчилари тузган изоляция стратегияси самарасиз эканини намойиш этди. 18-БРИКС саммити янги дунё тартиботи ва кўп қутбли тизимнинг шаклланишида ҳал қилувчи платформага айланмоқда. Россия ва Ҳиндистон раҳбарларининг бу сафарги учрашуви эса нафақат икки давлат манфаатларига, балки бутун Глобал Жанубнинг иқтисодий келажагига бевосита таъсир кўрсатади.
Сизнингча, Владимир Путиннинг барча босимларга қарамай Ҳиндистонга шахсан ташриф буюриши Россиянинг халқаро изоляциядан чиқиб кетганидан далолатми? Ҳиндистон ва Россия ўртасидаги бу яқинлашув Ғарб давлатларининг санкциялар сиёсатини қайта кўриб чиқишига сабаб бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги ушбу муҳим воқелик таҳлилини дўстларингизга улашинг!
…