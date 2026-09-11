Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)

·99·Дунё
Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)

Ғарбнинг мислсиз геосиёсий босими, санкциялар тўлқини ва дипломатик чекловларига қарамай, Кремль раҳбари Владимир Путин дунёнинг энг йирик иқтисодий куч марказларидан бири — Ҳиндистонга етиб келди. 12–13 сентябрь кунлари Нью-Деҳлида бўлиб ўтадиган 18-БРИКС саммитида иштирок этиш учун «Россия» махсус самолёти трапидан тушиб келган Путинни Ҳиндистон ҳукумати юқори дипломатик эҳтиром ва фахрий қоровул билан кутиб олди. 2022 йил февралидан буён илк бор Россиядан ташқаридаги БРИКС саммитида шахсан иштирок этаётган Россия етакчисининг бу сафари халқаро сиёсий майдонда ҳақиқий камбэк ва дипломатик қуршовларни ёриб ўтиш қадами сифатида баҳоланмоқда.

Хўш, Путинни Деҳли аэропортида кимлар қарши олди, Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди билан бўлажак икки томонлама музокаралар дунё харитасини қандай ўзгартиради ва бу ташриф глобал бозорлар учун нимани англатади?

Триумф ва қайтиш: Махсус борт трапидан бошланган тарихий қадам

Нью-Деҳли аэропортига келиб қўнган Россиянинг биринчи рақамли самолёти атрофида жаҳон матбуоти диққати жамланди:

  • Юқори даражадаги қабул: Самолёт трапидан шахдам қадамлар билан тушиб келган Владимир Путинни Ҳиндистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Кирти Вардхан Сингҳ бошчилигидаги расмий делегация ҳамда ҳарбий фахрий қоровул тантанали равишда қарши олди;

  • Қизил гилам ва фотокамералар: Россия етакчиси ҳинд расмийлари билан самимий қўл бериб кўришар экан, саммитга ташриф буюрган ўнлаб хорижий нашрлар ушбу онларни катта сиёсий воқелик сифатида муҳрлади;

  • Саммит сари илк қадам: Путин тўғридан-тўғри БРИКС Бизнес форумининг ялпи мажлисига ва икки томонлама расмий учрашувлар дастурига киришди.

«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Халқаро изоляция ва кўп векторли қаршилик

Ушбу ташрифгача бўлган йўл Москва учун оғир сиёсий тўсиқлар ва ташқи босимлар гирдобида кечди:

  • Ғарбнинг изоляция режаси: Украина можароси бошланганидан буён АҚШ ва Европа Иттифоқи Россияни халқаро майдонда яккалаб қўйиш, етакчисининг хорижга чиқишини чеклашга бор кучи билан ҳаракат қилди;

  • Санкциялар ва тарифлар таҳдиди: Ҳиндистонга Россиядан энергия ресурсларини сотиб олишни тўхтатиш бўйича Вашингтон томонидан тинимсиз босим ўтказилиб, ҳатто савдо божлари жорий этиш билан огоҳлантиришлар берилди;

  • Шубҳали кутишлар: Кўпчилик таҳлилчилар геосиёсий вазиятнинг кескинлиги сабаб Путиннинг Деҳлидаги саммитда шахсан иштирок этишини сўроқ остига олаётган эди.

Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Моди билан «қутб юлдузи»дек мустаҳкам иттифоқ

Ҳиндистон сафари Кремль дипломатиясининг чекинмаслигини ва анъанавий ҳамкорликни йўқотмаганини исботлади:

  • Моди билан юзма-юз мулоқот: Ташриф доирасида Путин Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди билан кенг кўламли икки томонлама музокараларни ўтказади;

  • Кун тартибидаги асосий мавзулар: Энергетика хавфсизлиги, ҳарбий-техник ҳамкорлик, миллий валюталардаги тўлов тизимлари ва логистика коридорлари муҳокамалар марказида бўлади;

  • Деҳлининг қатъияти: Ҳиндистон ташқи кучларнинг босимига қарамай, Россия билан кўп асрлик стратегик шерикликни сақлаб қолганини дунёга кўрсатди.

«Бизнинг дўстлигимиз ва стратегик муносабатларимиз ҳар қандай сиёсий бўронларда ҳам ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолади», — дея эътироф этилган Нью-Деҳлидаги расмий доираларда.

Тарихий марра ва глобал кучлар мувозанати

Владимир Путиннинг Нью-Деҳлидаги БРИКС саммитига шахсан келиши Ғарб сиёсатчилари тузган изоляция стратегияси самарасиз эканини намойиш этди. 18-БРИКС саммити янги дунё тартиботи ва кўп қутбли тизимнинг шаклланишида ҳал қилувчи платформага айланмоқда. Россия ва Ҳиндистон раҳбарларининг бу сафарги учрашуви эса нафақат икки давлат манфаатларига, балки бутун Глобал Жанубнинг иқтисодий келажагига бевосита таъсир кўрсатади.

Сизнингча, Владимир Путиннинг барча босимларга қарамай Ҳиндистонга шахсан ташриф буюриши Россиянинг халқаро изоляциядан чиқиб кетганидан далолатми? Ҳиндистон ва Россия ўртасидаги бу яқинлашув Ғарб давлатларининг санкциялар сиёсатини қайта кўриб чиқишига сабаб бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги ушбу муҳим воқелик таҳлилини дўстларингизга улашинг!

ПутинБРИКСҲиндистонсанкцияларгеосиёсатНарендра МодиЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?Бугун, 10:19Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиБугун, 09:14Сунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиСунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиБугун, 04:33343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)Бугун, 03:55Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Бугун, 03:39Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиБугун, 01:00
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи