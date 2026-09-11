Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритди
Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе мухлислар ўртасида ўтказилган овоз бериш жараёнларига кўра, август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. 20Minutos нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, француз ҳужумчиси қироллик клуби шарафини ҳимоя қилиш катта шараф эканини таъкидлаб, жамоанинг жорий мавсумдаги улкан мақсадларига эришишига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансфер ойнасида Пари Сен-Жермен клубидан Испанияга кўчиб ўтган футболчи янги жамоасидаги илк ҳафталарданоқ ўзининг ижобий ўйинлари билан мухлислар эътиборини қозонди. Август ойи якунларига кўра клубнинг «Фиве Стар Плаер» совринига лойиқ кўрилган Килиан Мбаппе Сантиаго Бернабеу стадионида унутилмас таассуротлар қолдириш ниятида қатъий эканини билдирди.
Янги жамоага мослашиш жараёни ва биринчи таассуротларМадридликлар сафида ўзининг дастлабки учрашувларини ўтказган ҳужумчи мухлисларга миннатдорлик билдириб, келгуси ойлар учун юқори стандартларни белгилагани ҳақида гапирди. Унинг сўзларига кўра, афсонавий оқ либосни кийиш ҳар доим ҳам фахрли бўлиб, бу масъулиятни ҳар бир дақиқада ҳис этиб туриш муҳимдир.
«Мен жамоага ёрдам беришни ва бу йил улкан натижаларга эриша олишимизни кўрсатишни жуда хоҳлайман», — дея таъкидлади Килиан Мбаппе. Шунингдек, у ҳар доим майдонда бахтиёр эканини ва Реал Мадрид либосини кийиш ҳақиқий имтиёз эканини қўшимча қилди.
Жамоавий бирдамлик ва келгусидаги режаларФранциялик ҳужумчи шахсий муваффақиятлар билан бир қаторда жамоавий ҳамжиҳатлик муҳимлигига ҳам алоҳида тўхталди. Ёзги трансферлар даврида таркибга келиб қўшилган янги футболчиларнинг тезроқ мослашиши учун жамоа бор кучини сафарбар этганини қайд этди.
Килиан Мбаппенинг фикрича, кийиниш хонасидаги тотувлик ва барчанинг бир мақсад сари ҳаракат қилиши мавсум давомида барча совринлар учун курашишда асосий омил бўлиб хизмат қилади. «Янги юзларни кўриш ҳар доим ёқимли. Улар Реал Мадрид гербига ёрдам бериш истаги билан келишди. Барчани бир йўналишда ҳаракат қилиши учун энг яхши тарзда мослаштиришга ҳаракат қилдик», — деди футболчи.
…