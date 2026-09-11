Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритди

·6·Спорт
Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритди

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе мухлислар ўртасида ўтказилган овоз бериш жараёнларига кўра, август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. 20Minutos нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, француз ҳужумчиси қироллик клуби шарафини ҳимоя қилиш катта шараф эканини таъкидлаб, жамоанинг жорий мавсумдаги улкан мақсадларига эришишига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансфер ойнасида Пари Сен-Жермен клубидан Испанияга кўчиб ўтган футболчи янги жамоасидаги илк ҳафталарданоқ ўзининг ижобий ўйинлари билан мухлислар эътиборини қозонди. Август ойи якунларига кўра клубнинг «Фиве Стар Плаер» совринига лойиқ кўрилган Килиан Мбаппе Сантиаго Бернабеу стадионида унутилмас таассуротлар қолдириш ниятида қатъий эканини билдирди.

Янги жамоага мослашиш жараёни ва биринчи таассуротлар

Мадридликлар сафида ўзининг дастлабки учрашувларини ўтказган ҳужумчи мухлисларга миннатдорлик билдириб, келгуси ойлар учун юқори стандартларни белгилагани ҳақида гапирди. Унинг сўзларига кўра, афсонавий оқ либосни кийиш ҳар доим ҳам фахрли бўлиб, бу масъулиятни ҳар бир дақиқада ҳис этиб туриш муҳимдир.

«Мен жамоага ёрдам беришни ва бу йил улкан натижаларга эриша олишимизни кўрсатишни жуда хоҳлайман», — дея таъкидлади Килиан Мбаппе. Шунингдек, у ҳар доим майдонда бахтиёр эканини ва Реал Мадрид либосини кийиш ҳақиқий имтиёз эканини қўшимча қилди.

Жамоавий бирдамлик ва келгусидаги режалар

Франциялик ҳужумчи шахсий муваффақиятлар билан бир қаторда жамоавий ҳамжиҳатлик муҳимлигига ҳам алоҳида тўхталди. Ёзги трансферлар даврида таркибга келиб қўшилган янги футболчиларнинг тезроқ мослашиши учун жамоа бор кучини сафарбар этганини қайд этди.

Килиан Мбаппенинг фикрича, кийиниш хонасидаги тотувлик ва барчанинг бир мақсад сари ҳаракат қилиши мавсум давомида барча совринлар учун курашишда асосий омил бўлиб хизмат қилади. «Янги юзларни кўриш ҳар доим ёқимли. Улар Реал Мадрид гербига ёрдам бериш истаги билан келишди. Барчани бир йўналишда ҳаракат қилиши учун энг яхши тарзда мослаштиришга ҳаракат қилдик», — деди футболчи.

Килиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаФутболИспания Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?Бугун, 09:23Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Бугун, 09:17Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиБугун, 08:11Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Бугун, 08:00Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиБугун, 07:58Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди