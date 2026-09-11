Samsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилди
Apple компаниясининг илк буклама смартфони — iPhone Дуо тақдимоти технология бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур тақдимотдан сўнг деразали рақобатчи Samsung компаниясининг Америка бўлими ижтимоий тармоқларда ўзига хос истеҳзоли хабарлар эълон қилиб, асосий рақобатчисининг буклама қурилмалар бозорига жуда кеч кириб келганига ишора қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Samsung Мобиле УС ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Apple тақдимотини фаол изоҳлаб борд. Компания ўз постларидан бирида «Ҳозирча янгилик йўқ», деб ёзиб, ўзи йиллар давомида турли шаклдаги буклама смартфонларни ишлаб чиқариб келаётганини эслатиб ўтди. Шунингдек, мазкур ҳазилларга машҳур Дуолинго иловаси ҳам қўшилиб, iPhone Дуо номини ўзига хос тарзда ўйнади.
Тажриба ва тақлид масалалариДуолингўнинг ҳазилидан сўнг Samsung Apple компанияси ҳатто уни ҳам «нусха кўчиргани»ни айтиб ўтди. Ўз навбатида, Samsung Канада бўлими Galaxy Z Fold8 смартфони акс этган махсус видеони намойиш этди. Мазкур роликда нусха кўчириш энг олий даражадаги мақтов эканлиги таъкидланган бўлса, Samsung Пҳилиппинес компанияси ўзининг буклама қурилмалар бозоридаги саккиз йиллик тажрибасига эътибор қаратди. Эслатиб ўтамиз, Samsung ўзининг илк Galaxy Fold моделини 2019-йилда тақдим этган эди.
Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг эътиборини тортган яна бир жиҳат — iPhone Дуо илк суратлари тармоққа сиздирилгач, унинг 7,6 дюймли ички экранида буклама чизиғи яққол кўриниб тургани бўлди. Шунга қарамай, интернет фойдаланувчилари янги қурилма экранидаги анимациялар чиройли чиққанини алоҳида эътироф этишмоқда.
…