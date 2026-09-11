Samsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилди

·17·Техно
Samsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилди

Apple компаниясининг илк буклама смартфони — iPhone Дуо тақдимоти технология бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур тақдимотдан сўнг деразали рақобатчи Samsung компаниясининг Америка бўлими ижтимоий тармоқларда ўзига хос истеҳзоли хабарлар эълон қилиб, асосий рақобатчисининг буклама қурилмалар бозорига жуда кеч кириб келганига ишора қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Samsung Мобиле УС ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Apple тақдимотини фаол изоҳлаб борд. Компания ўз постларидан бирида «Ҳозирча янгилик йўқ», деб ёзиб, ўзи йиллар давомида турли шаклдаги буклама смартфонларни ишлаб чиқариб келаётганини эслатиб ўтди. Шунингдек, мазкур ҳазилларга машҳур Дуолинго иловаси ҳам қўшилиб, iPhone Дуо номини ўзига хос тарзда ўйнади.

Тажриба ва тақлид масалалари

Дуолингўнинг ҳазилидан сўнг Samsung Apple компанияси ҳатто уни ҳам «нусха кўчиргани»ни айтиб ўтди. Ўз навбатида, Samsung Канада бўлими Galaxy Z Fold8 смартфони акс этган махсус видеони намойиш этди. Мазкур роликда нусха кўчириш энг олий даражадаги мақтов эканлиги таъкидланган бўлса, Samsung Пҳилиппинес компанияси ўзининг буклама қурилмалар бозоридаги саккиз йиллик тажрибасига эътибор қаратди. Эслатиб ўтамиз, Samsung ўзининг илк Galaxy Fold моделини 2019-йилда тақдим этган эди.

Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг эътиборини тортган яна бир жиҳат — iPhone Дуо илк суратлари тармоққа сиздирилгач, унинг 7,6 дюймли ички экранида буклама чизиғи яққол кўриниб тургани бўлди. Шунга қарамай, интернет фойдаланувчилари янги қурилма экранидаги анимациялар чиройли чиққанини алоҳида эътироф этишмоқда.

SamsungAppleiPhone ДуоGalaxy FoldТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиНинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:23Космик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиКосмик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиБугун, 00:50Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиКеча, 21:52Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиXiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиКеча, 21:26Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиГексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиКеча, 18:51Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиApple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиКеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади