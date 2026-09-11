Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди
Мексика футболи афсонаси Рафаел Маркес расман мамлакат миллий терма жамоасининг бош мураббийи лавозимига киришди. Қарийб ўн йилликлар давомида футбол оламида ўзига хос ном қолдирган собиқ ҳимоячи олдига 2030 йилги жаҳон чемпионатида жамоани муносиб бошқариш ва янги марраларга олиб чиқиш вазифаси қўйилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, 47 ёшли мутахассис бу лавозимга келишидан аввал 2024 йилнинг август ойидан бошлаб Хавиер Агирре бошчилигидаги мураббийлар штабида ёрдамчи сифатида фаолият юритган эди. Унинг раҳбарлигидаги жамоа ўтган ёздаги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичигача етиб борганидан сўнг, федерация раҳбарияти жамоада туб ўзгаришлар қилишга қарор қилди.
Собиқ Барселона футболчиси ўйинчи сифатида бешта мундиалда иштирок этган бўлса-да, ҳар сафар чорак финал йўналишини ошиб ўтолмаган. Эндиликда у мураббийлик курсида ўйинчи сифатида эриша олмаган ютуқларга эришишни ва миллий жамоанинг кўп йиллик «чорак финал тўсиғи»ни енгиб ўтишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.
Янги мураббийнинг режалари ва вазифалариРафаел Маркес матбуот анжуманида ўзининг иккинчи имкониятидан унумли фойдаланишга ҳаракат қилишини таъкидлади. «Мен футболчи сифатида бешта мундиалда қатнашиб, ўзим хоҳлаган натижага эриша олмаганман. Энди мураббий сифатида бу маррага яна етиб келдим ва авваламбор жаҳон чемпионатига чиқиб, у ерда бутунлай бошқача натижа кўрсатишга умид қиламан», — дея таъкидлади мутахассис.
У ўйинчи сифатидаги бой тажрибаси унга янги лавозимда асқотишини, бироқ мураббийлик масъулияти анча юқори эканлигини эътироф этди. Келгусида оғир дамлар бўлишини тушунишини, бироқ жамоа билан биргаликда барча қийинчиликларни енгиб ўтишига ишониши билдирди.
Тажрибали мураббийлар штабиМаркес ёлғиз ўзи иш бошламаяпти, у ўзига яқиндан ёрдам берадиган тажрибали мутахассислардан иборат штабни шакллантирди. Хусусан, тўртта жаҳон чемпионатида бирга тўп сурган собиқ жамоадоши Андрес Гуардадо, шунингдек, ёрдамчи мураббийлар Хуан Мануэль Лилло ва Видал Палома унинг жамоасидан ўрин олди.
Бош мураббий нолдан бошламаётганини, Хавиер Агирре давридаги саёҳат унга катта тажриба берганини қайд этди. У футболчилар ва муҳитни яхши билишини, энг юқори даражада фаолият юритган тажрибали гуруҳ унга ёрдам беришини таъкидлаб ўтди.
…