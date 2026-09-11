Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди

·19·Спорт
Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди

Мексика футболи афсонаси Рафаел Маркес расман мамлакат миллий терма жамоасининг бош мураббийи лавозимига киришди. Қарийб ўн йилликлар давомида футбол оламида ўзига хос ном қолдирган собиқ ҳимоячи олдига 2030 йилги жаҳон чемпионатида жамоани муносиб бошқариш ва янги марраларга олиб чиқиш вазифаси қўйилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, 47 ёшли мутахассис бу лавозимга келишидан аввал 2024 йилнинг август ойидан бошлаб Хавиер Агирре бошчилигидаги мураббийлар штабида ёрдамчи сифатида фаолият юритган эди. Унинг раҳбарлигидаги жамоа ўтган ёздаги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичигача етиб борганидан сўнг, федерация раҳбарияти жамоада туб ўзгаришлар қилишга қарор қилди.

Собиқ Барселона футболчиси ўйинчи сифатида бешта мундиалда иштирок этган бўлса-да, ҳар сафар чорак финал йўналишини ошиб ўтолмаган. Эндиликда у мураббийлик курсида ўйинчи сифатида эриша олмаган ютуқларга эришишни ва миллий жамоанинг кўп йиллик «чорак финал тўсиғи»ни енгиб ўтишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.

Янги мураббийнинг режалари ва вазифалари

Рафаел Маркес матбуот анжуманида ўзининг иккинчи имкониятидан унумли фойдаланишга ҳаракат қилишини таъкидлади. «Мен футболчи сифатида бешта мундиалда қатнашиб, ўзим хоҳлаган натижага эриша олмаганман. Энди мураббий сифатида бу маррага яна етиб келдим ва авваламбор жаҳон чемпионатига чиқиб, у ерда бутунлай бошқача натижа кўрсатишга умид қиламан», — дея таъкидлади мутахассис.

У ўйинчи сифатидаги бой тажрибаси унга янги лавозимда асқотишини, бироқ мураббийлик масъулияти анча юқори эканлигини эътироф этди. Келгусида оғир дамлар бўлишини тушунишини, бироқ жамоа билан биргаликда барча қийинчиликларни енгиб ўтишига ишониши билдирди.

Тажрибали мураббийлар штаби

Маркес ёлғиз ўзи иш бошламаяпти, у ўзига яқиндан ёрдам берадиган тажрибали мутахассислардан иборат штабни шакллантирди. Хусусан, тўртта жаҳон чемпионатида бирга тўп сурган собиқ жамоадоши Андрес Гуардадо, шунингдек, ёрдамчи мураббийлар Хуан Мануэль Лилло ва Видал Палома унинг жамоасидан ўрин олди.

Бош мураббий нолдан бошламаётганини, Хавиер Агирре давридаги саёҳат унга катта тажриба берганини қайд этди. У футболчилар ва муҳитни яхши билишини, энг юқори даражада фаолият юритган тажрибали гуруҳ унга ёрдам беришини таъкидлаб ўтди.

Рафаел МаркесМексика терма жамоасиЖаҳон чемпионати 2030Футбол янгиликлариХавиер Агирре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаБугун, 11:08Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиБугун, 10:39Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиБугун, 10:12UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?Бугун, 09:23Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Бугун, 09:17Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиБугун, 08:11
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди