Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдонда
Ўзбекистон енгил атлетикаси тарихида янги саҳифа очилмоқда. Анвар Анваров илк бор ўтказилаётган World Athletics Ultimate Championship мусобақасида дунёнинг энг кучли узунликка сакровчилари билан бир майдонга чиқади. Ўзбек атлети Будапештдаги тарихий финалда Олимпиада чемпиони Милтиадис Тентоглу ва жаҳоннинг бошқа юлдузлари билан баҳс олиб боради.
11–13 сентябрь кунлари Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида енгил атлетика олами учун мутлақо янги мусобақа — World Athletics Ultimate Championship биринчи марта ўтказилмоқда. Унда Олимпиада ва жаҳон чемпионлари, Diamond League ғолиблари ҳамда мавсум давомида энг юқори натижаларни қайд этган атлетлар жамланган.
Мусобақа World Athletics томонидан енгил атлетикада «энг кучлилар ўртасидаги энг кучлини» аниқлаш мақсадида ташкил этилган. Будапештдаги илк турнирда 65 та федерациядан 381 нафар атлет иштирок этмоқда.
Энг муҳими, бу тарихий беллашувда Ўзбекистоннинг ҳам ўз вакили бор.
Анваров — жаҳон юлдузлари орасида
Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Анвар Анваров эркаклар ўртасида узунликка сакраш дастурида иштирок этади.
25 ёшли атлет учун 2026 йил алоҳида аҳамиятга эга. У жорий мавсумда ўз шахсий рекордини янгилаб, 8,29 метр натижа қайд этди. Анваров бу кўрсаткичга 26 июнь куни Хорватиянинг Загреб шаҳрида эришган ва ушбу натижа Ўзбекистон миллий рекорди сифатида қайд этилган.
8,29 метрлик сакраш Анваровга нафақат миллий рекорд, балки дунё атлетикасининг энг юқори даражадаги мусобақаларидан бирига йўл очди.
Унинг номи энди оддий иштирокчилар рўйхатида эмас. Анваров Будапештдаги Ultimate Championship финалида жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир сафда баҳс олиб боради.
Рақиблар оддий эмас: Олимпиада чемпиони ҳам майдонда
Анваровнинг Будапештдаги асосий рақиблари орасида енгил атлетика тарихида ўз номини қолдирган спортчилар бор.
Энг катта фаворитлардан бири — Греция вакили Милтиадис Тентоглу. Икки карра Олимпиада чемпиони ҳисобланган грек атлети 2026 йилда 8,66 метрлик натижа қайд этиб, мавсумнинг энг яхши кўрсаткичи эгаси бўлиб турибди.
Ямайкалик Тажай Гайл, Швейцария вакили Симон Эхаммер, Болгариялик Божидар Сарабоюков, Португалиялик Герсон Балде, Хитой вакили Чжан Минкун ҳам финал иштирокчилари сафидан жой олган.
World Athletics расмий превьюсида айнан Тентоглу, Гайл, Эхаммер ва Сарабоюков узунликка сакрашдаги асосий даъвогарлар сифатида кўрсатилган.
Бу эса Анваров учун қандай даражадаги рақобат кутаётганини яққол кўрсатади.
8,29 метр — Анваровнинг янги босқичга олиб чиққан сакраши
Анвар Анваровнинг 8,29 метрлик натижаси тасодифий кўрсаткич эмас.
Загребдаги мусобақада у олтита уринишдан бирида 8,29 метрга сакраб, биринчи ўринни эгаллаган. Шу баҳсда Тажай Гайл ҳам иштирок этган ва 8,18 метр натижа билан учинчи бўлган.
World Athletics маълумотларига кўра, Анваровнинг 8,29 метрлик натижаси 2026 йилги жаҳон мавсум рейтингида юқори ўринлардан бирини эгаллаган. Унинг шахсий рекорди ҳам айнан 8,29 метрга тенг.
Бу рақам Анваровни Будапештдаги тарихий финалга олиб келган асосий омиллардан бири бўлди.
Энди орзудан натижагача — бир сакраш
World Athletics Ultimate Championship формати одатий чемпионатлардан фарқ қилади.
Барча йўналишларда ҳар доимгидек узоқ саралаш жараёнлари мавжуд эмас. Узунликка сакраш каби майдон турларида баҳс тўғридан-тўғри финал сифатида ўтказилади. Спортчиларга дастлабки икки уриниш кафолатланади, кейин эса натижага қараб энг яхши атлетлар кейинги босқичларда яна сакраш имкониятига эга бўлади.
Демак, Анваров учун Будапештда ҳар бир уринишнинг қиймати жуда юқори.
Биринчи сакрашданоқ ўз имкониятини кўрсатиш, техник хатоларга йўл қўймаслик ва сўнгги имкониятгача курашиш талаб этилади.
Чунки бу ерда ҳар бир сантиметр ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
22:44 — Ўзбекистон спорт мухлислари диққати Будапештда бўлади
Эркаклар ўртасида узунликка сакраш финали 12 сентябрь куни Тошкент вақти билан 22:44 да бошланади.
Баҳс Будапештдаги National Athletics Centre стадионида ўтказилади. Айнан шу арена 2023 йилги жаҳон чемпионатига ҳам мезбонлик қилган.
Ўзбекистонлик спорт мухлислари учун эса бу шунчаки навбатдаги енгил атлетика мусобақаси эмас.
Бу — миллий рекорд соҳиби Анвар Анваровнинг жаҳон атлетикасининг энг катта юлдузлари билан бир майдонда куч синаш имконияти.
10 миллион долларлик тарихий мусобақа
World Athletics Ultimate Championship’нинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг мукофот жамғармаси.
Мусобақанинг умумий мукофот фонди 10 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Бу енгил атлетика тарихидаги энг йирик соврин жамғармаларидан бири бўлиб, ҳар бир йўналиш ғолиби 150 минг доллар мукофотга эга бўлади.
Шу тариқа Будапештда нафақат нуфуз, балки улкан молиявий мукофот учун ҳам кураш кечади.
Аммо Анваров учун бу баҳснинг қиймати фақат пул ёки медаль билан ўлчанмайди.
Унинг номи бугун жаҳоннинг энг кучли сакровчилари рўйхатида турибди.
Ўзбек атлетикаси учун янги саҳифа
World Athletics Ultimate Championship илк бор ўтказилаётгани боис, Будапештдаги ҳар бир натижа мусобақа тарихида биринчи натижалар қаторида қайд этилади.
Анвар Анваров ҳам ана шу тарихнинг бир қисмига айланмоқда.
У жаҳон чемпионлари, Олимпиада ғолиблари ва Diamond League юлдузлари билан бир старт чизиғида туради. Унинг қарши томонида икки карра Олимпиада чемпиони Тентоглу ва мавсумда 8 метрдан юқори натижа кўрсатаётган бошқа фаворитлар бор.
Бироқ Анваров Будапештга шунчаки иштирок этиш учун келган эмас.
У бу саҳнага 8,29 метрлик миллий рекорд билан чиқмоқда.
Энди эса ўзбек атлети учун навбатдаги чегара — жаҳоннинг энг кучли сакровчилари орасида ўз сўзини айтиш.
12 сентябрь куни соат 22:44 да барча нигоҳлар Будапештдаги узунликка сакраш секторига қаратилади. Анвар Анваров учун эса бу оддий финал эмас — ўзбек енгил атлетикасининг янги босқичга кўтарилишини намойиш этиш учун катта имкониятдир.
…