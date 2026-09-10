Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқда

·42·Маданият
Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқда

Туркиялик театр актёри Ўкан Каражан Истанбулнинг Шишли туманидаги тадбир вақтида стол устида турган ноутбукни олганликда гумон қилинмоқда. Воқеа акс этган хавфсизлик камераси тасвирлари ҳам тарқалди. Бу ҳақда “Haberler” хабар берди.

Маълумотларга кўра, воқеа 2026 йил 27 февраль куни Шишли тумани Марказ маҳалласидаги Дарюлажезе кўчасида жойлашган тадбир ҳудудида содир бўлган. Ноутбук эгаси Э.Ш.А. 2 март куни полицияга мурожаат қилиб, тадбир вақтида компьютери йўқолганини билдирган ва Ўкан Каражандан шикоят қилган. У воқеани акс эттирган хавфсизлик камераси ёзувларини ҳам ҳуқуқ-тартибот идораларига тақдим этган.

Полиция камера тасвирларини ўрганиб, ноутбукни олган шахс Ўкан Каражан эканини аниқлаган. Актёр эса сўроқ вақтида компьютерни ўғирлаш ниятида олмаганини, уни адашиб олиб кетганини айтган.

Каражаннинг таъкидлашича, 1 март куни Э.Ш.А. яна уч киши билан бирга унинг олдига келиб, уни калтаклаган. Актёр уларнинг ўзини мажбуран олиб кетиб, автомобил юкхонасига жойлаштиргани ва бошига қурол дастаси билан беш марта урганини иддао қилган.

Бироқ актёрнинг онаси И.К. бу даъволарни рад этган. Унинг айтишича, ўғли воқеа куни ифторликдан сўнг уйга ноутбук билан келган ва компьютерни унга совға қилишганини айтган. Бир неча кундан кейин эса ноутбукни олиш учун келган шахсга унинг ўзи топширган.

Kulgich bilan jilmaygan kishi va orqa fonda ofis stolida oʻtirgan odam.

Онаси, шунингдек, Ўкан Каражаннинг уйдан чиқмаганини, ҳеч ким уни мажбуран олиб кетмаганини ва калтакламаганини билдирган. У ўғлида руҳий муаммолар борлигини ҳамда бир муддатдан бери дори-дармонларини мунтазам қабул қилмай қўйгани сабабли хатти-ҳаракатлари беқарорлашганини айтган.

Каражан “ошкора ўғрилик” айблови билан қўлга олинган ва 7 март куни судга юборилган. Бироқ судга юборилганидан сўнг озод қилинган.

Айни пайтда тарқалган хавфсизлик камераси тасвирларида актёрнинг телефон орқали гаплашгани, стол устидаги ноутбукни кўздан кечиргани ва кейин уни қўлтиғига олиб, воқеа жойини тарк этгани кўринади.

Ҳозирча мавжуд хабарларда Каражаннинг ноутбукни қасддан ўғирлагани суд томонидан якуний тарзда тасдиқлангани ҳақида маълумот йўқ.

Окан КаражанНоутбукни ўғирлашИстанбул ШишлиХавфсизлик камерасиПолиция текширишиСуд жараёниМантиқий муаммо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБугун, 13:18Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Бугун, 12:01Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Бугун, 11:11Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Кеча, 10:25Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)08.09, 19:29Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлариТахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари08.09, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди