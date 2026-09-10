Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқда
Туркиялик театр актёри Ўкан Каражан Истанбулнинг Шишли туманидаги тадбир вақтида стол устида турган ноутбукни олганликда гумон қилинмоқда. Воқеа акс этган хавфсизлик камераси тасвирлари ҳам тарқалди. Бу ҳақда “Haberler” хабар берди.
Маълумотларга кўра, воқеа 2026 йил 27 февраль куни Шишли тумани Марказ маҳалласидаги Дарюлажезе кўчасида жойлашган тадбир ҳудудида содир бўлган. Ноутбук эгаси Э.Ш.А. 2 март куни полицияга мурожаат қилиб, тадбир вақтида компьютери йўқолганини билдирган ва Ўкан Каражандан шикоят қилган. У воқеани акс эттирган хавфсизлик камераси ёзувларини ҳам ҳуқуқ-тартибот идораларига тақдим этган.
Полиция камера тасвирларини ўрганиб, ноутбукни олган шахс Ўкан Каражан эканини аниқлаган. Актёр эса сўроқ вақтида компьютерни ўғирлаш ниятида олмаганини, уни адашиб олиб кетганини айтган.
Каражаннинг таъкидлашича, 1 март куни Э.Ш.А. яна уч киши билан бирга унинг олдига келиб, уни калтаклаган. Актёр уларнинг ўзини мажбуран олиб кетиб, автомобил юкхонасига жойлаштиргани ва бошига қурол дастаси билан беш марта урганини иддао қилган.
Бироқ актёрнинг онаси И.К. бу даъволарни рад этган. Унинг айтишича, ўғли воқеа куни ифторликдан сўнг уйга ноутбук билан келган ва компьютерни унга совға қилишганини айтган. Бир неча кундан кейин эса ноутбукни олиш учун келган шахсга унинг ўзи топширган.
Онаси, шунингдек, Ўкан Каражаннинг уйдан чиқмаганини, ҳеч ким уни мажбуран олиб кетмаганини ва калтакламаганини билдирган. У ўғлида руҳий муаммолар борлигини ҳамда бир муддатдан бери дори-дармонларини мунтазам қабул қилмай қўйгани сабабли хатти-ҳаракатлари беқарорлашганини айтган.
Каражан “ошкора ўғрилик” айблови билан қўлга олинган ва 7 март куни судга юборилган. Бироқ судга юборилганидан сўнг озод қилинган.
Айни пайтда тарқалган хавфсизлик камераси тасвирларида актёрнинг телефон орқали гаплашгани, стол устидаги ноутбукни кўздан кечиргани ва кейин уни қўлтиғига олиб, воқеа жойини тарк этгани кўринади.
Ҳозирча мавжуд хабарларда Каражаннинг ноутбукни қасддан ўғирлагани суд томонидан якуний тарзда тасдиқлангани ҳақида маълумот йўқ.
…